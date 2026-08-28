Haaland'ın Selhurst Park'taki golü, Eagles'a karşı bireysel üstünlükteki olağanüstü serisini sürdürdü. Attığı iki golle birlikte eski Borussia Dortmund oyuncusu, artık bu statta yaptığı beş ziyaretin tamamında da gol attı. Güney Londra ekibine karşı oynarken ne kadar etkili olduğu iyi biliniyor, ancak bu eşleşmedeki istikrarı İngiltere'nin üst düzey liginde modern dönemde nadiren görülen seviyelere ulaştı.

İstatistiksel olarak bakıldığında, bu rakip karşısındaki genel kariyer performansına göz atıldığında sayılar daha da çarpıcı hale geliyor. Haaland artık Crystal Palace'a karşı oynadığı Premier League'deki altı maçın tamamında da gol attı ve The Athletic'e göre bu maçlarda toplam 10 gole ulaştı.

Opta'ya göre, ağustostaki dikkat çekici performansı bu üstünlüğüne bir katman daha ekliyor. Haaland şimdiye kadar Premier League'de ağustos ayında 24 gol attı; bunu yalnızca 16 maçta başardı. Bu ayda ondan daha fazla gol atan tek isim ise Andrew Cole oldu: 44 maçta 25 gol.