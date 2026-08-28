AFP
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Erling Haaland, yeni görünümlü golcünün Manchester City'yi öne geçirmesiyle Crystal Palace karşısındaki kusursuz gol atma serisini sürdürdü
Haaland yeni görünümüyle göz kamaştırdı
Manchester City forveti Haaland, Selhurst Park'taki gergin karşılaşmada açılış golünü atarak bu sezon adını ilk kez skor tabelasına yazdırdı. Norveçli forvet, yaz arasından sonra uzun sarı saçlarını belirgin şekilde kısaltarak maç öncesinde de dikkatleri üzerine çekti.
Gol, konuk ekibin baskısını uzun süre hissettirdiği bölümün ardından 43. dakikada geldi. Haaland, her zamanki golcü içgüdülerini sergileyerek ceza sahasındaki kalabalıkta en yükseğe çıktı ve ortaya yaptığı etkili kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Top köşeden filelere gitti, Crystal Palace kalecisinin yapabileceği hiçbir şey kalmadı ve Enzo Maresca'nın ekibine devre arasından hemen önce hak edilmiş bir üstünlük sağladı. Haaland daha sonra gecedeki ikinci golünü ve City'nin dördüncü golünü de maçın bitimine altı dakika kala attı; Phil Foden'ın pasını güçlü bir sol ayak vuruşuyla Dean Henderson'ın koruduğu kalenin ağlarıyla buluşturdu.
- Getty Images Sport
Eagles'a karşı durdurulamaz rekor
Haaland'ın Selhurst Park'taki golü, Eagles'a karşı bireysel üstünlükteki olağanüstü serisini sürdürdü. Attığı iki golle birlikte eski Borussia Dortmund oyuncusu, artık bu statta yaptığı beş ziyaretin tamamında da gol attı. Güney Londra ekibine karşı oynarken ne kadar etkili olduğu iyi biliniyor, ancak bu eşleşmedeki istikrarı İngiltere'nin üst düzey liginde modern dönemde nadiren görülen seviyelere ulaştı.
İstatistiksel olarak bakıldığında, bu rakip karşısındaki genel kariyer performansına göz atıldığında sayılar daha da çarpıcı hale geliyor. Haaland artık Crystal Palace'a karşı oynadığı Premier League'deki altı maçın tamamında da gol attı ve The Athletic'e göre bu maçlarda toplam 10 gole ulaştı.
Opta'ya göre, ağustostaki dikkat çekici performansı bu üstünlüğüne bir katman daha ekliyor. Haaland şimdiye kadar Premier League'de ağustos ayında 24 gol attı; bunu yalnızca 16 maçta başardı. Bu ayda ondan daha fazla gol atan tek isim ise Andrew Cole oldu: 44 maçta 25 gol.
Enzo Maresca yönetiminde yeni bir dönem
Bu maç, Etihad Stadyumu'nda kendi taktik felsefesini uygulamaya koymak isteyen Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca için de önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Yıldız santrforunun sezonun bu kadar erken bir bölümünde golle tanışması, İtalyan teknik adama büyük moral verecektir.
Haaland'ın golü, maça oldukça hareketli başlayan Manchester City'nin üzerindeki gerginliği aldı. Rayan Cherki daha sonra 54. ve 59. dakikalarda attığı gollerle City'nin farkı açmasını sağladı ve kaleci Gianluigi Donnarumma'nın hatası sonrası yenilen gole rağmen takımının bu aksiliği aşmasına yardımcı oldu.
Aynı eski Haaland
Beklendiği üzere gol, taraftarlar ve yorumcular başta olmak üzere anında yankı uyandırdı; bunların birçoğu saç kesiminin onun şansını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyordu. Sosyal medyadaki bir paylaşımda, top ağlarla buluşmadan önce "Saç kesimi bizi bir an için endişelendirdi" diye espri yapıldı ve ardından bunun "aynı eski Haaland" olduğu kutlandı.
Crystal Palace içinse bu gol, tanıdık ve can yakıcı bir manzaraydı. Son şampiyonu durdurmak için ellerinden geleni yapmalarına rağmen, bir kez daha sanki kitaptaki tüm gol rekorlarını kırmaya yazgılı görünen bir oyuncunun hareketliliği ve hava hakimiyeti karşısında yıkıldılar.
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