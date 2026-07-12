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Erling Haaland, yakın arkadaşı Jude Bellingham’ın Norveç karşısında sergilediği “dünya klasında” Dünya Kupası performansıyla tüm eleştirileri susturmasını izledikten sonra, İngiltere’ye neden “şanslı” olduklarını anlatıyor
Eski bir takım arkadaşından büyük övgü
İngiltere'nin Norveç'e karşı zorlu bir mücadelenin ardından elde ettiği galibiyetin ardından Haaland, rekabeti bir kenara bırakarak yakın arkadaşı ve eski Borussia Dortmund takım arkadaşı Bellingham'ın performansını övmekten geri durmadı. Real Madrid'in yıldızı, o gece maçın kaderini belirleyen isim oldu ve üst üste ikinci kez iki gol atarak Thomas Tuchel'in takımını yarı finale taşıdı.
Norveç'in turnuvadan elenmesinin hayal kırıklığına rağmen Haaland, Bellingham'ın şu anda dünya futbolunda çok az kişinin ulaşabileceği bir seviyede oynadığını kabul etti. Maçın bitiminden sonra basına konuşan Haaland, İngiltere'nin kadrosunda bulunan bu oyuncunun kalitesi hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. Norveçli yıldız, “Real Madrid ve İngiltere, Jude Bellingham'a sahip oldukları için şanslılar,” dedi.
- AFP
Büyük sahnede şüphecileri susturmak
Haaland ayrıca, Bellingham’ın son üçte bir bölgedeki performansı konusunda maruz kaldığı eleştirilere de değindi. Bazıları orta saha oyuncusunun yeterince gol katkısı sağlayıp sağlamadığını sorgulasa da, Norveç karşısında sergilediği performans bu endişelere kesin bir cevap niteliğindeydi.
Haaland, 23 yaşındaki oyuncuyu savunarak, “Bazen Jude Bellingham’ı yeterince gol atmadığı için eleştiriyorlar, ancak o bu eleştiriyi hak etmiyor,” dedi. “O bir orta saha oyuncusu, ama yine de gol atıyor, ileriye çıkıyor, top sürüyor. O dünya klasında bir oyuncu.”
Gerçek anlamda oyunun kurallarını değiştiren unsur
Bellingham’ın sahadaki etkisi, dünyanın en iyi oyuncularının bile onunla birlikte oynamak için sıraya girdiği bir noktaya ulaştı. Bundesliga’da birlikte oynadıkları dönemde orta saha oyuncusuyla telepatik bir uyum sergileyen Haaland, dünyadaki her teknik direktörün Stourbridge doğumlu yıldızı kadrosuna katma fırsatını kaçırmayacağını ima etti.
“Herkes Jude Bellingham’ı takımında görmek istiyor,” diyen Haaland, Madridli oyuncunun hem kulübü hem de ülkesi için dönüştürücü bir figür olduğunu kabul etti. Bununla da kalmayıp, “O, dünyanın en iyi oyuncularından biri,” diyerek Bellingham’a en büyük övgüyü sundu.
- AFP
Thomas Tuchel için büyük bir destek
Gollerinin ötesinde, Bellingham çeyrek final maçını sarı kart görmeden tamamlamayı başardığı için İngiltere için kutlanacak bir neden daha vardı. Maça, bir sarı kart daha alması halinde cezalı duruma düşecek durumda girmiş olmasına rağmen, yaklaşan yarı final mücadelesinde forma giyebilmesini sağlayacak disiplinli ve olgun bir oyun sergiledi. Yarı final aşamasının ardından sarı kartların sıfırlanacak olması nedeniyle, İngiltere Çarşamba günü yarı finalde Arjantin’i yenebilirse, Bellingham finalde forma giyebilecek.
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