Erling Haaland, yakın arkadaşı Jude Bellingham’ın Norveç karşısında sergilediği “dünya klasında” Dünya Kupası performansıyla tüm eleştirileri susturmasını izledikten sonra, İngiltere’ye neden “şanslı” olduklarını anlatıyor

İngiltere'nin Norveç'e karşı zorlu bir mücadelenin ardından elde ettiği galibiyetin ardından Haaland, rekabeti bir kenara bırakarak yakın arkadaşı ve eski Borussia Dortmund takım arkadaşı Bellingham'ın performansını övmekten geri durmadı. Real Madrid'in yıldızı, o gece maçın kaderini belirleyen isim oldu ve üst üste ikinci kez iki gol atarak Thomas Tuchel'in takımını yarı finale taşıdı.

Norveç'in turnuvadan elenmesinin hayal kırıklığına rağmen Haaland, Bellingham'ın şu anda dünya futbolunda çok az kişinin ulaşabileceği bir seviyede oynadığını kabul etti. Maçın bitiminden sonra basına konuşan Haaland, İngiltere'nin kadrosunda bulunan bu oyuncunun kalitesi hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. Norveçli yıldız, “Real Madrid ve İngiltere, Jude Bellingham'a sahip oldukları için şanslılar,” dedi.