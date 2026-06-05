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"Erling Haaland ya da Harry Kane değil" - Florentino Perez, önümüzdeki hafta Real Madrid'in 150 milyon avroluk transferini duyuracağını ima etti, ancak başkan birkaç büyük ismi liste dışı bıraktı
Perez, büyük bir transfer planına işaret ediyor
Kulübün başkanlık yarışı etrafında ilgi artarken, Perez, Horizonteadlı televizyon programına katılarak Real Madrid’in transfer stratejisi hakkında konuştu. Uzun süredir görevde olan başkan, Madrid’in Haaland ya da Kane’i transfer etmek istediği yönündeki iddiaları reddetti. Bunun yerine Perez, kulübün başka bir yüksek profilli transferi tamamlamaya hazırlandığını belirtti.
150 milyon euro değerindeki bir oyuncuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması beklendiğini açıklayan Perez, büyük bir transferin tamamlanmak üzere olduğunu ima etti. Bu açıklamalar, başkanlık yarışındaki rakibi Enrique Riquelme'nin artan baskısı altında geldi. Riquelme, seçim kampanyası kapsamında Haaland'ı Santiago Bernabeu'ya getireceğine dair kamuoyuna söz vermişti.
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Perez, Madrid'in tutumunu açıklıyor
Perez, Haaland ve Kane ile ilgili spekülasyonları değerlendirirken net bir tavır sergiledi. "Erling Haaland ya da Harry Kane değil," diyen Perez, bu iki forvetin Madrid'e transfer olacağına dair haberleri yalanladı.
Transfer planları hakkında konuşan Perez, şunları ekledi: "Size üç transferden bahsedebilirim: [Jose] Mourinho, [Ibrahima] Konate ve [Denzel] Dumfries. Ama daha fazlası olacak. Salı günü, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarından birine harika bir oyuncu için önemli bir teklifte bulunacağım. Bu, Real Madrid'in şimdiye kadar ödediği en yüksek transfer ücreti olacak. En az 150 milyon."
İç politika ve Riquelme kavgası
Başkanın bu açıklamaları, Bernabeu'nun kulislerinde gerginliğin tırmandığı bir dönemde geldi. Perez, kulübün değerlerini etkilemeye çalıştığına inandığı Riquelme'ye karşı açıkça muhalefetini dile getiriyor.
"Eleştiriler beni incitmiyor. Beni inciten şey, bu insanların Real Madrid'i etkilemek istemesi; Riquelme'nin babası da onlardan biriydi," diye açıkladı Perez. "Medyada kulübü istikrarsızlaştırmak için bir tür komplo olduğunu fark ettim. Bunu daha başlangıcında önlemek istedim. Bu yüzden seçimlere gitmeye karar verdim. Real Madrid'i istikrarsızlaştırmak isteyenlerin, kulüp tarihinin karanlık bir döneminden gelenlerle aynı kişiler olması ne tesadüf. Real Madrid'den olmayan insanları meclislere soktular, gizlice içeri sızdılar. İşte bu yüzden 2009'da geri döndüm. Şimdi ise onların çocukları var. Çok öfkeliyim."
Riquelme'nin Haaland'ı getireceğine dair sözüyle ilgili olarak Perez şunları söyledi: "Herkes bunu yalanladı: babası, menajeri ve kulüp. Bu bir blöf. Blöflerle dolu bir adaylık. İşte bu yüzden buradayım, Real Madrid'i savunmak için. Biz birleşmiş bir kulübüz."
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Dikkatler önümüzdeki haftaki açıklamaya çevrildi
Dikkatler artık Perez'in 150 milyon avroya transfer edileceğini iddia ettiği oyuncunun kimliğine yönelecek. Bu duyuru, başkanlık kampanyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelebilir ve oylama öncesinde taraftarları etkileyebilir. Riquelme kulüp için kendi vizyonunu savunmaya devam ederken, Perez ise yıldız bir transferin gerçekleşmesinin konumunu güçlendireceğini ve Real Madrid'in uzun vadeli yönelimine duyulan güveni pekiştireceğini umuyor.