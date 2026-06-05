"Erling Haaland ya da Harry Kane değil" - Florentino Perez, önümüzdeki hafta Real Madrid'in 150 milyon avroluk transferini duyuracağını ima etti, ancak başkan birkaç büyük ismi liste dışı bıraktı

Kulübün başkanlık yarışı etrafında ilgi artarken, Perez, Horizonteadlı televizyon programına katılarak Real Madrid’in transfer stratejisi hakkında konuştu. Uzun süredir görevde olan başkan, Madrid’in Haaland ya da Kane’i transfer etmek istediği yönündeki iddiaları reddetti. Bunun yerine Perez, kulübün başka bir yüksek profilli transferi tamamlamaya hazırlandığını belirtti.

150 milyon euro değerindeki bir oyuncuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması beklendiğini açıklayan Perez, büyük bir transferin tamamlanmak üzere olduğunu ima etti. Bu açıklamalar, başkanlık yarışındaki rakibi Enrique Riquelme'nin artan baskısı altında geldi. Riquelme, seçim kampanyası kapsamında Haaland'ı Santiago Bernabeu'ya getireceğine dair kamuoyuna söz vermişti.