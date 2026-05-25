Geçtiğimiz Bundesliga sezonunda attığı 36 gol sayesinde FC Bayern München'den Harry Kane Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Diğer Avrupa liglerinden gelen rakipler, son düzlükte İngiliz oyuncuya artık tehdit oluşturmadı.
Çeviri:
Erling Haaland ve Kylian Mbappé'den önce: Harry Kane, FC Bayern ile kazandığı çifte kupanın ardından bir sonraki şampiyonluğu da garantiledi
Kane, attığı 36 golle puan sisteminde 72 puan topladı ve Erling Haaland'ın açık ara önünde yer aldı. 2022/2023 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Manchester City'nin forveti ise 27 golle (54 puan) sezonu tamamladı.
Üçüncü sırayı Kylian Mbappe aldı. Son zamanlarda giderek daha fazla tartışma konusu olan Fransız oyuncu, geçen sezon 25 gol (50 puan) attı. Geçen yıl, Real Madrid'in forveti 31 golle Avrupa'nın bir numarasıydı. Viktor Gyökeres, kendi liginde 39 golle onu geride bırakmış olsa da, İsveçli oyuncu o dönemde hala Sporting Lizbon forması giyiyordu ve Portekiz ligi için geçerli olan 1,5 katsayısı nedeniyle sadece ikinci sırada yer aldı.
Bu yılın ilk üçünü sıralamada Dion Beljo, Vedat Muriqi, Igor Thiago, Luis Suarez ve Esteban Lepaul takip ediyor, ardından dokuzuncu sırada bir başka Bundesliga forveti yer alıyor: Deniz Undav. VfB Stuttgart'ın golcüsü, Almanya'nın en üst liginde 19 gol (38 puan) attı.
- Getty Images Sport
Rekor transfer ücreti ve 2027'ye kadar sözleşme: Golcü oyuncu Münih'te ne kadar kalacak?
Geçtiğimiz Cumartesi günü Undav, Kane ile bire bir mücadelede gol atamadı ve Stuttgart formasıyla, FCB’nin golcüsünün DFB Kupası finalinde de bir hat-trick yaparak Alman şampiyonunu zafere taşımasını izlemek zorunda kaldı.
Maçın ardından Undav, rakibinden övgüyle bahsetti: "Ona bir metre bile boşluk bırakamazsınız. Sağdan da soldan da müthiş bir vuruş gücü var. Bu konuda özel bir sezgisi var ve her zaman gollerin olduğu yerde bulunuyor. Olise veya Diaz'a attığı paslar da olağanüstü. (...) İşte dünya klasının ne olduğunu burada görüyorsunuz."
Bayern'de 147 maçta 146 gol atan Kane için bu ilk Altın Ayakkabı değil. Münih ekibindeki ilk sezonunda, 2023/2024'te yine 36 golle bu unvanı kazanmıştı.
Ancak 32 yaşındaki oyuncu, Kırmızılar için daha ne kadar süre gol atacağı konusunda son zamanlarda net bir açıklama yapmadı. "Kariyerimin bu noktasında, bir sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Bu, bir oyuncu olarak imzalayacağım son sözleşmelerden biri olacak," dedi Kane, geçtiğimiz hafta sonu Säbener Straße'de 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmelere değinerek.
Harry Kane: FC Bayern Münih'teki istatistikleri 2025/2026
Yarışma Maçlar Goller Asistler Bundesliga 31 36 5 DFB Kupası 6 10 0 Şampiyonlar Ligi 13 14 2