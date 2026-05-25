Erling Haaland ve Kylian Mbappé'den önce: Harry Kane, FC Bayern ile kazandığı çifte kupanın ardından bir sonraki şampiyonluğu da garantiledi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Undav, Kane ile bire bir mücadelede gol atamadı ve Stuttgart formasıyla, FCB’nin golcüsünün DFB Kupası finalinde de bir hat-trick yaparak Alman şampiyonunu zafere taşımasını izlemek zorunda kaldı.

Maçın ardından Undav, rakibinden övgüyle bahsetti: "Ona bir metre bile boşluk bırakamazsınız. Sağdan da soldan da müthiş bir vuruş gücü var. Bu konuda özel bir sezgisi var ve her zaman gollerin olduğu yerde bulunuyor. Olise veya Diaz'a attığı paslar da olağanüstü. (...) İşte dünya klasının ne olduğunu burada görüyorsunuz."

Bayern'de 147 maçta 146 gol atan Kane için bu ilk Altın Ayakkabı değil. Münih ekibindeki ilk sezonunda, 2023/2024'te yine 36 golle bu unvanı kazanmıştı.

Ancak 32 yaşındaki oyuncu, Kırmızılar için daha ne kadar süre gol atacağı konusunda son zamanlarda net bir açıklama yapmadı. "Kariyerimin bu noktasında, bir sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Bu, bir oyuncu olarak imzalayacağım son sözleşmelerden biri olacak," dedi Kane, geçtiğimiz hafta sonu Säbener Straße'de 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmelere değinerek.