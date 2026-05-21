Erling Haaland ve Harry Kane: Dünyanın en iyi 9 numarası kim? John Arne Riise, Manchester City ve Norveç’in süperstarının, golcü Bayern Münih ve İngiltere forvetini neden geride bıraktığını açıklıyor

2025-26 sezonunda da Haaland ve City için durum aynı kaldı; Norveçli forvet üçüncü Premier Lig gol kralı unvanını kazanmaya doğru ilerliyor. Beklentiler, onun Mohamed Salah ve Thierry Henry’nin elinde bulunan rekoru kırarak İngiltere’nin en üst liginde beş kez gol kralı olan ilk oyuncu olacağı yönünde.

Haaland, Etihad Stadyumu'nda 2034 yılına kadar sürecek olağanüstü bir sözleşmeye imza attı. Eğer bu şartları yerine getirmeye yaklaşırsa, Alan Shearer'ın tüm zamanların Premier Lig gol rekoru ciddi bir tehdit altında kalacak.

Kane, 213 golle bu listede ikinci sıraya yükselmiş ve bir ara bu rekoru kırmaya aday gibi görünüyordu, ancak artık Haaland'ın 112 golden 260 golün ötesine geçmesi için yol açık.

Kane'in Allianz Arena'daki sözleşmesini henüz uzatmadığı için bir aşamada İngiltere'ye dönebileceği öne sürülüyor, ancak memleketine geri dönmeyi düşünmeden önce üstesinden gelmesi gereken başka zorluklar da var gibi görünüyor.

Kesin olan şey, Haaland ve Kane'in sahanın son üçte birlik bölgesinde müthiş güçler olmaya devam edecekleri ve başarılarıyla dünya çapında seyircileri hayran bırakacaklarıdır. Ayrıca, bu iki oyuncu sektörün en iyileri arasında gösterildikleri için, her ikisi de Ballon d'Or ödülünü kazanma konusunda ciddi iddialar ortaya koyacaktır.