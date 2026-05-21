Erling Haaland ve Harry Kane: Dünyanın en iyi 9 numarası kim? John Arne Riise, Manchester City ve Norveç’in süperstarının, golcü Bayern Münih ve İngiltere forvetini neden geride bıraktığını açıklıyor
Kane'in rekorları: Tottenham, İngiltere ve Bayern'de kırdığı rekorlar
Tottenham'da parlayan Kane, rekorlar kırarak Kuzey Londra'nın dev kulübü için 280 gol atarak Spurs'un tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Üç Aslanlar formasıyla 78 kez fileleri havalandıran Kane, artık İngiltere milli takımının tarihine de benzer bir iz bırakmış durumda.
2023 yılında Bayern'e transfer olduktan sonra da olağanüstü performansını sürdüren Kane, Alman devleri için attığı 143 golle üç Altın Ayakkabı ödülü ve iki Bundesliga şampiyonluğu kazandı. Kane, bu yaz - Dünya Kupası yılı olan - 33 yaşına girecek, ancak performansında herhangi bir düşüş belirtisi göstermiyor.
Haaland'ın rekoru: Kulüp ve milli takımda attığı goller ve kazandığı kupalar
Kane kariyerinin zirvesini uzatıyor gibi görünürken, Haaland ise hâlâ o noktaya doğru ilerliyor. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen çok büyük başarılara imza attı. Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund’da sergilediği muhteşem performanslar, 2022 yılında 51 milyon sterlin (69 milyon dolar) değerinde bir transferle Manchester’a gelmesini sağladı.
Haaland, City'deki ilk sezonunda 52 gol atarak Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan üçlü kupaya katkıda bulundu. Premier Lig'de 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu - bu rakama ulaşmak için sadece 111 maça ihtiyacı vardı - ve 198 maçta Blues formasıyla toplam 162 gol attı. Ayrıca, Norveç'i 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez büyük bir turnuvaya taşıyan Haaland, bu yaz Dünya Kupası'nda da forma giyecek.
Haaland mı Kane mi: En iyi 9 numara kim?
Dünyanın en iyi 9 numarasını belirlemesi istendiğinde, Haaland’ın vatandaşı ve eski Liverpool savunma oyuncusu Riise – Smooth Spins Online Casino’nun izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Yani, Harry Kane inanılmaz. Bence Harry Kane de bu oyun kurulumunda daha fazla yer alıyor. Bayern'de de görebilirsiniz, biraz geriye çekiliyor, kısa paslar yapıyor, oyun kuruyor. Tabii ki gol de atıyor.
“Ama ceza sahasındaki gerçek 9 numaralar söz konusu olduğunda, Erling Haaland'dan daha iyisi olduğunu sanmıyorum. Hızı, mücadelesi. Yürüyüşüne bakarsanız, sahada iş başında olduğunda ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz.
“Gabriel ve Arsenal ile yaşadığı tüm mücadeleleri görüyorsunuz. Ceza sahasında çok güçlü, ceza sahasındaki hareketleri çok iyi. Bana göre o en iyisi. Ceza sahasında ona topu verin, gol atacaktır.”
Kane ve Haaland bir gün Ballon d'Or ödüllerini kutlayacak mı?
2025-26 sezonunda da Haaland ve City için durum aynı kaldı; Norveçli forvet üçüncü Premier Lig gol kralı unvanını kazanmaya doğru ilerliyor. Beklentiler, onun Mohamed Salah ve Thierry Henry’nin elinde bulunan rekoru kırarak İngiltere’nin en üst liginde beş kez gol kralı olan ilk oyuncu olacağı yönünde.
Haaland, Etihad Stadyumu'nda 2034 yılına kadar sürecek olağanüstü bir sözleşmeye imza attı. Eğer bu şartları yerine getirmeye yaklaşırsa, Alan Shearer'ın tüm zamanların Premier Lig gol rekoru ciddi bir tehdit altında kalacak.
Kane, 213 golle bu listede ikinci sıraya yükselmiş ve bir ara bu rekoru kırmaya aday gibi görünüyordu, ancak artık Haaland'ın 112 golden 260 golün ötesine geçmesi için yol açık.
Kane'in Allianz Arena'daki sözleşmesini henüz uzatmadığı için bir aşamada İngiltere'ye dönebileceği öne sürülüyor, ancak memleketine geri dönmeyi düşünmeden önce üstesinden gelmesi gereken başka zorluklar da var gibi görünüyor.
Kesin olan şey, Haaland ve Kane'in sahanın son üçte birlik bölgesinde müthiş güçler olmaya devam edecekleri ve başarılarıyla dünya çapında seyircileri hayran bırakacaklarıdır. Ayrıca, bu iki oyuncu sektörün en iyileri arasında gösterildikleri için, her ikisi de Ballon d'Or ödülünü kazanma konusunda ciddi iddialar ortaya koyacaktır.