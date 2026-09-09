Maresca, zorlu bir Avrupa deplasmanında ortaya konan kolektif kararlılıktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken, kadrosundaki kaliteyi ve derinliği de vurguladı. Maçın ardından genel performansı değerlendiren İtalyan teknik adam, Amazon Prime'a şunları söyledi: "Bence daha fazla gol atabilirdik, özellikle de ilk yarıda ama genel olarak maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.

"Maçı kazanacak kadar pozisyon ürettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Buraya gelip bazı pozisyonlar vermek normal, çünkü bu normal, bu yüzden genel olarak performanstan memnunum. Bence şanslıyım çünkü tüm kadro iyi oyunculardan oluşuyor, bir teknik direktör için bu kolay çünkü hepsine süre verebiliyorsunuz ve bence bu gece sahada olan çocuklar çok iyiydi."

Dikkatini Bouaddi'nin büyük sahnedeki soğukkanlı performansına çeviren Maresca, genç oyuncu için özel övgülerde bulundu: "Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic]'ten bu maçı nasıl yöneteceklerini beklersiniz ama Ayyoub Bouaddi hiç panik yapmadı. Çok iyiydi ve bence performansı inanılmazdı."