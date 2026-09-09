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imago-sport-1082635817.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Çeviri:

Erling Haaland ve Enzo Maresca, Porto'da Manchester City'ye karşı sergilediği göz kamaştırıcı performansın ardından Ayyoub Bouaddi adlı 'cevheri' selamladı

A. Bouaddi
E. Haaland
E. Maresca
FC Porto - M.City
FC Porto
M.City
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca ve takımın yıldız golcüsü Erling Haaland, Porto'da Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazandıkları maçın ardından genç Ayyoub Bouaddi'ye övgüler yağdırdı. Orta sahanın merkezinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Estadio do Dragao'da sakin ve olgun bir performans sergiledi ve takım arkadaşlarının onu heyecan verici bir gelecek vaadi olarak nitelendirmesine yol açtı.

  • Genç oyuncu ilk maçında göz doldurdu

    Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kampanyasına Estadio do Dragao'da Porto karşısında aldığı ikna edici 2-0'lık galibiyetle başladı. Haaland'ın ikinci yarıda attığı belirleyici iki golün yanı sıra, genç yetenek Bouaddi de ilk 11'de çıktığı ilk maçta orta sahanın merkezindeki etkileyici performansıyla dikkat çekti. 18 yaşındaki oyuncu, 55 pasının 54'ünü isabetli kullanarak oyunu yönlendirdi ve 76. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bırakmadan önce yedi top kazanımı yaptı.

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  • imago-sport-1082635961.jpgAnadolu Agency

    Maresca, soğukkanlı performansı övdü

    Maresca, zorlu bir Avrupa deplasmanında ortaya konan kolektif kararlılıktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken, kadrosundaki kaliteyi ve derinliği de vurguladı. Maçın ardından genel performansı değerlendiren İtalyan teknik adam, Amazon Prime'a şunları söyledi: "Bence daha fazla gol atabilirdik, özellikle de ilk yarıda ama genel olarak maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.

    "Maçı kazanacak kadar pozisyon ürettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Buraya gelip bazı pozisyonlar vermek normal, çünkü bu normal, bu yüzden genel olarak performanstan memnunum. Bence şanslıyım çünkü tüm kadro iyi oyunculardan oluşuyor, bir teknik direktör için bu kolay çünkü hepsine süre verebiliyorsunuz ve bence bu gece sahada olan çocuklar çok iyiydi."

    Dikkatini Bouaddi'nin büyük sahnedeki soğukkanlı performansına çeviren Maresca, genç oyuncu için özel övgülerde bulundu: "Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic]'ten bu maçı nasıl yöneteceklerini beklersiniz ama Ayyoub Bouaddi hiç panik yapmadı. Çok iyiydi ve bence performansı inanılmazdı."

  • Haaland, orta sahayı ‘mücevher’ olarak nitelendirdi

    Enzo Fernandez'le kusursuz bir uyum içinde oynayan Bouaddi, Porto'da sahaya çıkmadan çok önce City'nin tecrübeli yıldızları üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmıştı. Genç oyuncunun ham potansiyelini överken bir yandan da kaçırılan bir pasla ilgili esprili bir sitemde bulunan Haaland şöyle konuştu: "Bence çok iyi bir maç çıkardı. Son birkaç haftadır antrenmanlarda, başkana onun müthiş olduğunu söyledim, bu yüzden burada bir cevherimiz olduğunu düşünüyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, ikinci yarıda ben bomboşken bana ara pası vermeliydi. Biraz sinirlendim, bu yüzden bunu şimdi ona söyleyeceğim, o pas dışında iyi oynadı."

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    Manchester derbisi yaklaşıyor

    Portekiz'deki galibiyet, City'nin bu sezon tüm kulvarlardaki kusursuz başlangıcını üst üste dördüncü maça taşıdı. Maresca'nın ekibinin direnci, bu hafta sonu Premier League'de yerel rakibi Manchester United ile karşı karşıya geldiğinde son sınırına kadar test edilecek. Bouaddi'nin orta sahadaki kendinden emin seçmesi, yoğun sonbahar fikstürü içinde düzenli olarak forma giyme şansını önemli ölçüde artırdı.

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