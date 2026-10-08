Bağımsız bir komisyon, City’yi çok büyük ölçekte düzenleme ihlallerinden suçlu buldu; Premier League’in sert açıklamasında ise Pep Guardiola yönetiminde yurt içinde üstünlük kuran bir takımın “sahte düzenlemeler” yaptığı öne sürüldü.

City, süreç boyunca masum olduğunu savundu ve uygulanabilecek herhangi bir yaptırıma karşı itiraz başvurusunda bulundu; Manchester City, adını temize çıkarabileceğine inanıyor. Ancak uzun süredir devam eden bu süreç, taraftarlar, oyuncular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri için istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsur haline geldi.

Lancashire semalarındaki belirsizlik sürerken, kaçınılmaz olarak ağır cezaların City ve yıldızlarla dolu kadrosu için ne anlama gelebileceği soruları soruldu. Puan silme cezası, hatta küme düşürme kararı uygulanırsa, bazı oyuncular başka takımlara gitmeyi düşünebilir.

Golcü forvet Haaland, çok da uzak olmayan bir geçmişte La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid ile zaten anılmış olması nedeniyle bu listenin üst sıralarında yer alır; Etihad’daki kariyeri de yalnızca beş yılla sınırlı kalabilir.