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Erling Haaland transfer söylentileri ve Elliot Anderson “garantileri”: Manchester City efsanesi Paul Dickov, 115 suçlamalı FFP davasının Enzo Maresca'nın kadrosu üzerindeki etkisini değerlendiriyor
Manchester City, FFP ihlallerinden suçlu bulundu ancak itiraz edecek
Bağımsız bir komisyon, City’yi çok büyük ölçekte düzenleme ihlallerinden suçlu buldu; Premier League’in sert açıklamasında ise Pep Guardiola yönetiminde yurt içinde üstünlük kuran bir takımın “sahte düzenlemeler” yaptığı öne sürüldü.
City, süreç boyunca masum olduğunu savundu ve uygulanabilecek herhangi bir yaptırıma karşı itiraz başvurusunda bulundu; Manchester City, adını temize çıkarabileceğine inanıyor. Ancak uzun süredir devam eden bu süreç, taraftarlar, oyuncular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri için istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsur haline geldi.
Lancashire semalarındaki belirsizlik sürerken, kaçınılmaz olarak ağır cezaların City ve yıldızlarla dolu kadrosu için ne anlama gelebileceği soruları soruldu. Puan silme cezası, hatta küme düşürme kararı uygulanırsa, bazı oyuncular başka takımlara gitmeyi düşünebilir.
Golcü forvet Haaland, çok da uzak olmayan bir geçmişte La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid ile zaten anılmış olması nedeniyle bu listenin üst sıralarında yer alır; Etihad’daki kariyeri de yalnızca beş yılla sınırlı kalabilir.
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Haaland 2027'de transferi düşünüyor olabilir mi?
Norveçli süperstarın 2027'deki transfer dönemleri öncesinde seçeneklerini açık tutup tutmayacağı sorulduğunda, 247Bet ile iş birliği kapsamında konuşan City'nin kült kahramanı Dickov, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu kimse bilmiyor. Kulüpteyken biriyle konuşuyordum; oyuncular ayrılacak mı diye, bunu kimse bilmiyor.
“Suçlu bulunmaları ve itirazın da sonuç vermemesi halinde yaptırımların ne olacağını öğrenmeden yorum yapmak gerçekten çok zor. Bildiğim kadarıyla kulübün yaptığı tek şey, sadece oyuncular değil tüm çalışanlar olarak, bu konudaki duruşunu yeniden teyit etmek.
“Bence şu anda göreceğimiz şey, ki sonunda yeniden futbola dönmek adına iyi olacak, pazar günü gerçekten çok ama çok ilginç bir maç. İnsanlar oyuncuların nasıl tepki vereceğini konuşuyor; bunu bir kenetlenme psikolojisine mi çevirecekler, dünya bize karşı mı diyecekler?
“Ama aynı zamanda yeterince tecrübeliler ve yeterince profesyoneller. O kadroda büyük maçlarda, büyük anlarda, üst düzey atmosferlerde oynamış çok sayıda oyuncu var. Bu yüzden pazar günü ne olacağı ilginç olacak.”
Belirsizlik, yazın yüksek bonservis bedeliyle yapılan transferler için ne anlama geliyor?
2012 ile 2024 arasında sekiz kez Premier League şampiyonu olan City, bu hafta sonu Liverpool deplasmanında yeniden sahaya çıkacak. Liverpool, iddia edilen kural ihlallerinin doğrulanması halinde yerel rakiplerine karşı tazminat davası açmaya hazırlanan takımlardan biri.
Yaz dönemindeki yüksek maliyetli transferlerin Anfield'da başrolde olması bekleniyor; İngiltere milli oyuncusu Anderson ile Dünya Kupası kazanan Arjantinli Fernandez, toplam değeri 100 milyon sterlinin (132 milyon dolar) oldukça üzerinde olan anlaşmalarla Manchester'a geldi.
Gündemin tam ortasına itilen isimler için üzülüp üzülmediği sorulan Dickov, kadroya katılan isimlerden bir diğerinin genç yıldız adayı Ayyoub Bouaddi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Belli ki imza attıklarında bunun var olan bir durum olduğunu biliyorlardı.
“Açıkçası, imza atarken kulübün geleceğine dair kendilerine güvenceler verildiğini sadece tahmin edebilirim. Belki Khaldoon [Al Mubarak] ve Ferran'ın [Soriano] açıklamalarına bakınca, bu muhtemelen sadece zaten süren süreci tekrar etmiş oldu, çünkü duruşları en başından beri, en baştan suçlamaların yapılmasına, temyize kadar değişmedi, duruşları değişmedi.
“Yazın oyuncular imza attığında da durumun tamamen aynı olduğunu ancak tahmin edebilirim. Taraftarlar gibi oyuncuların yapabileceği tek şey kulübe ve kulübün yaptıklarına güvenmek.”
- Getty/GOAL
Manchester City, Maresca yönetiminde hâlâ büyük kupaların peşinde
Puan silme cezaları, para cezaları ve transfer yasaklarıyla ilgili tüm gürültüye rağmen City, 2026-27 sezonuna harika bir başlangıç yaptı; Premier League'deki ilk beş maçından da maksimum puan çıkararak zirveye yerleşti.
Ayrıca Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'nde de hanesine bir galibiyet yazdırdı. Efsanevi Guardiola'nın ardından göreve gelen Enzo Maresca artık takımın başında ve FFP ile bağlantılı en ağır yaptırımlar nedeniyle büyük kupalara giden birkaç yolun birden kapanmamasını umuyor.
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