Erling Haaland, “tanrı gibi bir cyborg” ve “canlı bir duvar”: Basın, sürpriz bir Dünya Kupası kahramanını ve Norveç’in süperstarını övüyor

NRK: "Erling Haaland, Norveç'i zirveye taşıdı."

VG: "Erling Braut Haaland Norveç spor tarihine adını yazdırmadan önce Örjan Nyland adeta canlı bir duvar gibiydi. Norveç daha önce hiç çeyrek finale çıkamamıştı. Ama Norveç'in daha önce hiç Erling Braut Haaland'ı da olmamıştı."

Dagbladet: "Bir deprem. Norveç, Brezilya'yı Dünya Kupası'ndan eledi. Evet, doğru okudunuz. Bu süper gücü Dünya Kupası'ndan eledik. Bu, tüm zamanların en büyük Norveç spor başarısıdır."

Aftenposten: "HALLELUJA. Tarihi bir Dünya Kupası gecesi. Brezilya’yı yendik. Norveç’in futbol macerası hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı ve tüm dünya heyecanla izliyor."