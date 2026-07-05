Norveç yoluna devam ediyor, Brezilya yas tutuyor: Erling Haaland, İskandinav takımını tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşıyor; rekor sayıda Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya ise altıncı şampiyonluk hayalini bir kez daha gömmek zorunda kalıyor. Uluslararası basın şöyle tepki gösteriyor.
Çeviri:
Erling Haaland, “tanrı gibi bir cyborg” ve “canlı bir duvar”: Basın, sürpriz bir Dünya Kupası kahramanını ve Norveç’in süperstarını övüyor
Norveç basını, kaleci Nyland’a da teşekkür ediyor
NRK: "Erling Haaland, Norveç'i zirveye taşıdı."
VG: "Erling Braut Haaland Norveç spor tarihine adını yazdırmadan önce Örjan Nyland adeta canlı bir duvar gibiydi. Norveç daha önce hiç çeyrek finale çıkamamıştı. Ama Norveç'in daha önce hiç Erling Braut Haaland'ı da olmamıştı."
Dagbladet: "Bir deprem. Norveç, Brezilya'yı Dünya Kupası'ndan eledi. Evet, doğru okudunuz. Bu süper gücü Dünya Kupası'ndan eledik. Bu, tüm zamanların en büyük Norveç spor başarısıdır."
Aftenposten: "HALLELUJA. Tarihi bir Dünya Kupası gecesi. Brezilya’yı yendik. Norveç’in futbol macerası hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı ve tüm dünya heyecanla izliyor."
- Getty Images
Erling Haaland, “tanrı benzeri bir cyborg” olarak
The Guardian: "Haaland'ın maçın sonlarında attığı iki gol Brezilya'yı şok etti ve Norveç'i Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı."
The Sun: "Her şey Haal Kral Erling'in eseri. Erling Haaland savaşı kazandı, Norveç savaşı kazandı ve Viking gemisi çeyrek finale yelken açtı."
Marca: "Bir cyborg Brezilya'yı yok etti."
AS: "Haaland Brezilya'yı yuttu. İlk Dünya Kupası'nda attığı gol sayısı şimdiden yediye ulaştı. Ölümcül. İnsani olmayan. Tüm dünyanın korktuğu 'Cyborg'."
Sport: "Tanrısal! Tarihi! Haaland iki gol attı ve Norveç, Brezilya’yı turnuvadan eledi."
- Getty Images
Nyland "kahramanlık" sergiledi - Ancelotti "mucize yaratamadı"
Gazzetta dello Sport: "Haaland, Brezilya'dan daha büyük. İki muhteşem gol, parlak bir performans sergileyemeyen Selecao'yu cezalandırdı; Ancelotti ise evine gönderildi. Yıllar önce Norveç'in Brezilya'ya karşı elenmesi dünyanın sonu anlamına gelebilirdi, ancak Dünya Kupası tamamen değişti. Ancelotti bile bir mucize yaratamadı; bu da tüm zamanların en başarılı teknik direktörü için oldukça anlamlı bir durum."
Corriere dello Sport: "Norveç'in rüyası East Rutherford'da gerçek oldu: Haaland'ın attığı iki gol, Brezilya'nın yenilgisini kesinleştirdi."
Tuttosport: "Erling şovu. Haaland efsanevi bir çift gol attı, Nyland kahramana dönüştü. Ancelotti’nin Brezilya’sı elendi."
L'Équipe: "Haaland'ın görevi, Brezilya'yı kendi evinde yenmek."
The Athletic: "1998’den bu yana katıldıkları ilk Dünya Kupası’nda Norveç ne performans sergiledi! Haaland’ın liderliğinde ve sahanın diğer ucunda kahramanlık gösteren Nyland ile birlikte, herkesi yenmek için gerçek bir şansları var."
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun