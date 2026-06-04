Riquelme cephesinden yayılan özgüvene rağmen, oyuncunun temsilcileri seçim söylemlerinden hızla uzaklaşmak için harekete geçti. Şu anda 2034 yılına kadar Man City ile devasa bir sözleşmeye sahip olan Haaland, dünya futbolunun en çok aranan isimlerinden biri olmaya devam ediyor ve menajer ekibi, hiçbir adayla resmi bir anlaşma yapılmadığını açıkça belirtmek istedi.

Ortak bir açıklamada, forvetin babası Alfie Haaland ve menajeri Rafaela Pimenta, Riquelme ile herhangi bir anlaşma olmadığını yalanladı: "Hepsi çok eğlenceli ama doğru değil. Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar diliyoruz."

Ayrıca, The Athletic'e göre City, Riquelme'nin iddiaları nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyor. Açıklamada şöyle denildi: "Erling Haaland'ın geleceği ile ilgili İspanya'dan gelen haberler doğru değil. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok ve bunu mümkün kılacak herhangi bir sözleşme maddesi de yok. Bu bağlamda oyuncumuzun imajının kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz."