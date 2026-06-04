(C)Getty Images
Çeviri:
Erling Haaland, Real Madrid'e transfer olmayı 'kabul etti'; başkan adayı, Florentino Perez'e karşı yürüttüğü seçim mücadelesinde Manchester City'nin forveti hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu
Haaland ve Rodri'nin vaatleri
Popüler televizyon programı El Hormiguero’da dramatik bir şekilde sahneye çıkan Real Madrid başkan adayı Riquelme, Manchester City’nin en büyük yıldızlarını Bernabeu’ya getireceğine söz vererek görevdeki başkan Perez’e meydan okudu. 37 yaşındaki Riquelme, hem Haaland’ın hem de 2024 Ballon d’Or ödülünün sahibi Rodri’nin kulüp için yaptığı planların merkezinde yer aldığını belirtti ve hatta kulübün socios’larına mali garanti vermeyi bile teklif etti.
Norveçli oyuncunun gözünü çoktan Bernabeu'ya diktiğinden emin olan Riquelme, "Bu oyunculardan herhangi biriyle ilgili sözlerimi tutmazsam, gelecek sezon üyelik ücretlerinin yüzde 100'ünü ödeyeceğime dair bir garanti imzaladım. Haaland'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var ve Madrid'e gelmek istiyor." Ayrıca İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etme konusundaki kararlılığını da yineleyerek şunları ekledi: "O harika bir oyuncu ve Madrid'in güçlendirilmesi gereken bir pozisyonda oynuyor. Menajeriyle görüştük, kulübüne saygı duymamız gerekiyor ama başkan olursam o Madrid'de oynayacak. Elimden gelen her şeyi yapacağım."
- Getty
Manchester City ve Haaland'ın çevresi iddialara yanıt verdi
Riquelme cephesinden yayılan özgüvene rağmen, oyuncunun temsilcileri seçim söylemlerinden hızla uzaklaşmak için harekete geçti. Şu anda 2034 yılına kadar Man City ile devasa bir sözleşmeye sahip olan Haaland, dünya futbolunun en çok aranan isimlerinden biri olmaya devam ediyor ve menajer ekibi, hiçbir adayla resmi bir anlaşma yapılmadığını açıkça belirtmek istedi.
Ortak bir açıklamada, forvetin babası Alfie Haaland ve menajeri Rafaela Pimenta, Riquelme ile herhangi bir anlaşma olmadığını yalanladı: "Hepsi çok eğlenceli ama doğru değil. Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar diliyoruz."
Ayrıca, The Athletic'e göre City, Riquelme'nin iddiaları nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyor. Açıklamada şöyle denildi: "Erling Haaland'ın geleceği ile ilgili İspanya'dan gelen haberler doğru değil. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok ve bunu mümkün kılacak herhangi bir sözleşme maddesi de yok. Bu bağlamda oyuncumuzun imajının kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz."
Perez, Mourinho'ya yönelik iddiayla karşılık verdi
Perez bu meydan okumayı hafife almıyor; 79 yaşındaki Perez, Jose Mourinho’nun teknik direktör olarak takımın başına dönmeyi kabul ettiğini doğrulayarak buna karşılık verdi. Perez’in seçim kampanyası ekibi, Portekizli teknik direktörün Real Madrid formasıyla gülümsediği bir video yayınladı; ancak Mourinho’nun Lizbon’da hemen bir tartışma çıkmasını önlemek için Benfica’ya bu görüntünün yapay zeka tarafından üretildiğini söylediği bildiriliyor.
- AFP
Bernabeu'nun geleceği için tarihi bir oylama
Bu seçim, 2006 yılından bu yana üyelerin ilk kez gerçek bir seçim hakkına sahip olduğu bir seçimdir; zira Perez son beş seçim döneminde rakipsiz olarak aday olmuştu. Seçim kampanyası, sadece oyuncu transferlerinin ötesine geçerek kulübün yapısına kadar uzanmıştır. Riquelme, büyük transferlere ve Raul gibi efsaneleri sportif direktör olarak atamaya odaklanırken, Perez ise üyelerin kulüpteki mali hisselerini mirasçılarına devretmelerine olanak tanıyan bir plan önermiştir.
Perez, planının kulübün geleceğini güvence altına almayı amaçladığını vurguluyor: "Benimle birlikte Madrid her zaman üyelerine ait olacak. Üyelerin [kulübün] mali servetinin sahipleri olmasını istiyorum. Şu anda sadece manevi bir servetin sahipleriyiz." İki sezon boyunca kupa kazanamamanın taraftarlar üzerinde yarattığı ağır yükün ardından, Pazar günkü oylama, kulübün yerleşik Galactico mimarını devam ettirip ettirmeyeceğini ya da Riquelme'nin yeni neslini kucaklayıp kucaklamayacağını belirleyecek.