Erling Haaland Real Madrid'e mi gidiyor? Florentino Pérez, Manchester City'nin yıldızı hakkındaki soruyu yanıtlamaktan kaçındı ancak bu yaz bir "Galactico" transferi yapılacağına dair ipucu verdi

LaSexta'ya verdiği röportajda Perez, bu golcü forveti Santiago Bernabéu'ya transfer etme olasılığı konusunda doğrudan sorgulandı. O ise geçmişte yaptığı yıldız transferlerini öne çıkarmayı tercih etti. Olası transferlere değinirken şöyle konuştu: "Tabii ki. Her zaman transferler oldu, her zaman en iyileri transfer ettik. Figo'yu, Kaká'yı, 'Fenomen' Ronaldo'yu, Beckham'ı transfer ettim... İyi bir oyuncu varsa, onu transfer ederim."

Norveçli oyuncu hakkında sorulduğunda ise Perez çok daha kaçamak bir cevap verdi ve şunları ekledi: "Haaland mı? Bu konuda bir görüş belirtmiyorum. Bu spor yönetiminin işi, ben spor yönetimine karışmıyorum."