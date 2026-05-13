Florentino Perez
Moataz Elgammal

Erling Haaland Real Madrid'e mi gidiyor? Florentino Pérez, Manchester City'nin yıldızı hakkındaki soruyu yanıtlamaktan kaçındı ancak bu yaz bir "Galactico" transferi yapılacağına dair ipucu verdi

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ı yaz transfer döneminde kadroya katma yönündeki artan spekülasyonlara yanıt verdi. Ateşli bir televizyon röportajında, Los Blancos'un başkanı Norveçli milli oyuncuyu kadroya katma olasılığını dışlamazken, taraftarlara geçmişte üst düzey Galactico transferlerini gerçekleştirme konusundaki başarılarını da vurgulu bir şekilde hatırlattı.

  • City ile sözleşmesi olmasına rağmen Haaland ile ilgili söylentiler devam ediyor

    Haaland'ın İspanya'nın başkentine transfer olacağına dair spekülasyonlar dinmek bilmiyor. Forvet oyuncusu, Manchester City ile 2034'te sona erecek devasa bir sözleşme uzatması imzalamasına rağmen, defalarca Real Madrid ile anılıyor. Norveçli oyuncu bu sezon da müthiş bir formda ve tüm turnuvalarda 50 maçta 37 gol ve 8 asist kaydetti. 2022'de Borussia Dortmund'dan 60 milyon avroya transfer olduğundan bu yana, İngiltere'deki genel performansı şaşırtıcıdır; Premier League devi için 196 maçta 161 gol attı ve 29 asist yaptı.

    Perez, Haaland ve Galactico imalarına değindi

    LaSexta'ya verdiği röportajda Perez, bu golcü forveti Santiago Bernabéu'ya transfer etme olasılığı konusunda doğrudan sorgulandı. O ise geçmişte yaptığı yıldız transferlerini öne çıkarmayı tercih etti. Olası transferlere değinirken şöyle konuştu: "Tabii ki. Her zaman transferler oldu, her zaman en iyileri transfer ettik. Figo'yu, Kaká'yı, 'Fenomen' Ronaldo'yu, Beckham'ı transfer ettim... İyi bir oyuncu varsa, onu transfer ederim."

    Norveçli oyuncu hakkında sorulduğunda ise Perez çok daha kaçamak bir cevap verdi ve şunları ekledi: "Haaland mı? Bu konuda bir görüş belirtmiyorum. Bu spor yönetiminin işi, ben spor yönetimine karışmıyorum."

  • Teknik direktörlük söylentileri ve Mourinho ile ilgili haberler

    Oyuncu transferi konusunun yanı sıra Perez, kulübü çevreleyen yoğun teknik direktörlük söylentilerine de değindi. Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından Alvaro Arbeloa sezon sonuna kadar görevi devraldı, ancak durum düzelmek yerine daha da kötüye gitti. Sonuç olarak, spekülasyonlar eski teknik direktör Jose Mourinho’nun sansasyonel bir dönüş yapacağına işaret ediyor.

    Ancak Real Madrid başkanı, Portekizli teknik direktörü kişisel olarak seçtiği yönündeki iddiaları reddetti. "Mourinho konusu ne kadar can sıkıcı. O Benfica formasıyla buraya geldiğinde onunla konuşmadım bile," diye ısrar etti Perez. Karar verme sürecinden uzak durduğunu belirterek, "Bu doğru değil. Kulüpteki teknik direktörler hakkında en az bilgisi olan kişi benim," dedi.

    Los Blancos için bundan sonra ne olacak?

    Kulübün 7 Haziran'da erken seçim çağrısı yapmasıyla birlikte, Perez önümüzdeki birkaç hafta boyunca kritik bir döneme giriyor. Real Madrid, üst üste ikinci sezonunu da büyük bir kupa kazanamadan tamamladı ve bu durum yönetim üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Taraftarlar, başarılı bir yeni dönemi başlatacak yeni bir teknik direktör ve yıldız transferleri için gelişmeleri yakından takip edecek.

