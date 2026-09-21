Getty Images Sport
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Erling Haaland, Manchester City'nin Sunderland'i sekiz gollü nefes kesen maçta kıl payı yenmesiyle Premier League tarihinde inanılmaz bir ilke imza attı
Manchester City, gollü geçen nefes kesen maçtan galip çıktı
City, pazar günü Sunderland karşısında nefes kesen 5-3'lük mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Enzo Maresca'nın ekibi sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü, ancak üç puan için son derece zorlu bir sınav vermek zorunda kaldı.
Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Antoine Semenyo'nun dublesi, lideri son derece avantajlı bir konuma taşıdı. Ancak unutulmaz bir öğleden sonranın tarihi son dokunuşunu yapan isim Haaland oldu.
Norveçli golcü, 81. dakikada ağları sarsarak maçın sekizinci ve son golünü kaydetti. Geç gelen bu gol, City'nin kusursuz gidişatını sürdürmesini sağlarken, oyuncu adına da özel bir dönüm noktasını beraberinde getirdi.
- Getty Images Sport
Haaland, Premier League koleksiyonunu tamamladı
Haaland'ın son dakikalardaki golü ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş gibi görünüyordu. Ancak VAR incelemesi sonunda sahadaki kararı bozdu ve City'nin yıldızı için tarihe geçen benzersiz bir anı doğruladı.
Bu gol, Haaland'ın artık City formasıyla Premier League'de karşılaştığı 25 takımın tamamına gol attığı anlamına geliyor. Geçen sezon onlarla oynanan iki maçta da gol atamayınca, ağlarını havalandıramadığı son takım Sunderland olmuştu.
Bu vuruş aynı zamanda onun Premier League'deki 117. golü ve bu sezondaki beşinci golü oldu. Haaland böylece Liverpool'un hafta sonunda Bournemouth karşısında attığı galibiyet golüyle fileleri havalandıran Alexander Isak'ın bir gol önüne geçerek erken dönem Gol Krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Brobbey, kahramanca bir yenilgide tarihe geçti
Haaland manşetlere çıkan rekora imza atarken, Sunderland forveti Brobbey de kendisi adına olağanüstü bir öğleden sonra yaşadı. Golcü oyuncu müthiş bir hat-trick yaptı ve Jamie Vardy'den bu yana City'ye karşı bir Premier League maçında üç gol atan ilk oyuncu olarak altı yıllık bir ilke imza attı.
Bu aynı zamanda, Jermain Defoe'nun bu başarıyı 10 yıl önce göstermesinden beri bir Sunderland oyuncusunun en üst seviye ligde yaptığı ilk hat-trick oldu. Ayrıca Brobbey, Premier League tarihinde güne lider başlayan takıma karşı hat-trick yapan sadece dördüncü oyuncu oldu.
Böylece Robbie Fowler, Dirk Kuyt ve Romelu Lukaku'nun yer aldığı seçkin bir gruba katıldı. Ne var ki Brobbey, Aralık 2007'de Blackburn formasıyla Wigan'a karşı bunu başaran Roque Santa Cruz'dan bu yana Premier League'de hat-trick yapıp da maçı kaybeden ilk oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Maresca, elit teknik direktörler arasına girdi
Bu nefes kesen galibiyet, City’yi yolunda sağlam şekilde tutarken Maresca’nın takımın başındaki kusursuz başlangıcını da perçinledi. Maresca, artık Premier League tarihinde bir kulübün başındaki ilk beş maçını kazanan sadece altıncı teknik direktör oldu. Bu ayrıcalıklı listede Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri ve Ole Gunnar Solskjær de yer alıyor.
Teknik direktörleri formdayken ve Haaland da şimdiden tam kapasiteyle oynarken, City her zamanki kadar ürkütücü görünüyor. Şimdi gözlerini, yaklaşan maçlarında yurt içindeki bu kusursuz seriyi sürdürmeye çevirecekler.
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