Haaland'ın son dakikalardaki golü ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş gibi görünüyordu. Ancak VAR incelemesi sonunda sahadaki kararı bozdu ve City'nin yıldızı için tarihe geçen benzersiz bir anı doğruladı.

Bu gol, Haaland'ın artık City formasıyla Premier League'de karşılaştığı 25 takımın tamamına gol attığı anlamına geliyor. Geçen sezon onlarla oynanan iki maçta da gol atamayınca, ağlarını havalandıramadığı son takım Sunderland olmuştu.

Bu vuruş aynı zamanda onun Premier League'deki 117. golü ve bu sezondaki beşinci golü oldu. Haaland böylece Liverpool'un hafta sonunda Bournemouth karşısında attığı galibiyet golüyle fileleri havalandıran Alexander Isak'ın bir gol önüne geçerek erken dönem Gol Krallığı yarışında zirveye yerleşti.