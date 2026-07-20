Erling Haaland, Manchester City’de ne kadar süre kalacak? Eski bir savunma oyuncusunun tahmini; Real Madrid ise bir başka “Galactico” için transfer ücretinin “az olmayacağı” konusunda uyarıldı

Haaland’ın Etihad’da ne kadar süre kalacağı sorusu üzerine, Unibet Online Casino ile işbirliği içinde konuşan eski City savunma oyuncusu Lescott, GOAL’a şunları söyledi: “Sekiz yıl kalırsa şaşırırım. Yakın zamanda ayrılacağını sanmıyorum.

“Kim bilir, belki de Premier Lig’in gol rekorunu kırmak isteyebilir, bu onun hedefi olabilir. Ama bilemiyorum. Sorunuz buysa, önümüzdeki iki ya da üç sezon içinde ayrılmasından endişe duymuyorum.

“Bence sekiz yıllık bir sözleşme, potansiyel alıcılardan korur. O süre içinde değerinin düşeceğini sanmıyorum, bu yüzden sözleşme süresinin belirlenmesinde bu faktörün etkili olduğunu düşünüyorum.”

Lescott, Haaland’ın şu anki çevresinde ortaya çıkarılması zor hiçbir kökünün bulunmaması nedeniyle Madrid’in bariz cazibesine de değindi: “Kesinlikle, Manchester’lı oyuncular, İngiltere’den gelen oyuncular bile olsa, Real Madrid söz konusu olduğunda cazip geliyor.

“Ancak ‘Galacticos’ konusunda şunu belirtmek gerekir: Onlar bu tür oyuncularla sözleşme imzalıyorlar, ancak her zaman transfer etmiyorlar; bu da dikkate alınması gereken bir unsur. Erling Haaland ucuz olmayacak ve tartışmasız Manchester City kadrosunun en önemli oyuncularından biri; dolayısıyla Manchester City onu satmaya karar verirse bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

“Onu gol atamadığı için satmayacaklar; dolayısıyla Haaland, dünyanın en iyi takımlarından birinde, kariyerinin zirvesindeyken, onu transfer etmek isteyen başka bir takımın – üstelik Şampiyonlar Ligi’ndeki bir rakibin – ilgisiyle karşı karşıya kalacak; bu yüzden transfer ücreti de az olmayacaktır.

“Erling Haaland’a gelince, kulübün öngörülebilir gelecekte onun takımda kalması için çok iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum.”