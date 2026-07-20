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Erling Haaland, Manchester City’de ne kadar süre kalacak? Eski bir savunma oyuncusunun tahmini; Real Madrid ise bir başka “Galactico” için transfer ücretinin “az olmayacağı” konusunda uyarıldı
Haaland, 2034 yılına kadar geçerli olacak 10 yıllık bir sözleşme imzaladı
Bu dikkat çekici sözleşme imzalandığında büyük yankı uyandırmıştı; Haaland, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Kupası zaferleriyle taçlandırdığı iki sezonun ardından 10 yıl daha takımda kalmayı taahhüt etmişti.
Etkileyici gol ortalaması, onu dünya elitleri arasında sağlam bir konuma taşıdı; 198 maçta toplam 162 kez fileleri havalandırdı. 2026 Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla parlayarak, ülkesini 1998'den bu yana ilk kez FIFA'nın en prestijli turnuvasına taşımasıyla, giderek artan ününü daha da pekiştirdi.
Haaland 26 yaşına girmek üzere, ancak önünde hâlâ birçok sezon var. City, onun bu sezonların birçoğunu Manchester’da geçirmesini umuyor. Kulüp, Pep Guardiola ile yeni teknik direktör Enzo Maresca arasındaki boşluğu doldurmak için golcü oyunculara ihtiyaç duyuyor.
- Getty/GOAL
Haaland’ın babası, Real Madrid için transfer kapısını aralık bıraktı
Haaland’ın İngiltere’de elde ettiği tüm başarılara rağmen, başka bir takıma geçmek istediğine dair herhangi bir işaret görülmüyor. Rekorlar düzenli olarak yeniden yazılıyor ve önümüzdeki dönemde tarihe geçecek daha fazla başarıya imza atması muhtemel.
Lescott, bu güçlü forvetin öngörülebilir gelecekte de Premier Lig sahnesini aydınlatmaya devam edeceğinden emin. Ancak La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona ile ilgili söylentileri görmezden gelmek imkansız.
Haaland’ın babası Alf Inge, Santiago Bernabéu’da bir gün “Galáctico” rolünün doldurulacağına dair bitmek bilmeyen söylentilere yanıt olarak kısa süre önce şunları söyledi: “Real Madrid’e transfer mi? O, Manchester City’de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Yeni sezonu bekliyoruz, ancak herkes Madrid’de oynamak ister. Futbolda ne olacağı asla belli olmaz.”
Haaland, Man City’de daha kaç sezon geçirecek?
Haaland’ın Etihad’da ne kadar süre kalacağı sorusu üzerine, Unibet Online Casino ile işbirliği içinde konuşan eski City savunma oyuncusu Lescott, GOAL’a şunları söyledi: “Sekiz yıl kalırsa şaşırırım. Yakın zamanda ayrılacağını sanmıyorum.
“Kim bilir, belki de Premier Lig’in gol rekorunu kırmak isteyebilir, bu onun hedefi olabilir. Ama bilemiyorum. Sorunuz buysa, önümüzdeki iki ya da üç sezon içinde ayrılmasından endişe duymuyorum.
“Bence sekiz yıllık bir sözleşme, potansiyel alıcılardan korur. O süre içinde değerinin düşeceğini sanmıyorum, bu yüzden sözleşme süresinin belirlenmesinde bu faktörün etkili olduğunu düşünüyorum.”
Lescott, Haaland’ın şu anki çevresinde ortaya çıkarılması zor hiçbir kökünün bulunmaması nedeniyle Madrid’in bariz cazibesine de değindi: “Kesinlikle, Manchester’lı oyuncular, İngiltere’den gelen oyuncular bile olsa, Real Madrid söz konusu olduğunda cazip geliyor.
“Ancak ‘Galacticos’ konusunda şunu belirtmek gerekir: Onlar bu tür oyuncularla sözleşme imzalıyorlar, ancak her zaman transfer etmiyorlar; bu da dikkate alınması gereken bir unsur. Erling Haaland ucuz olmayacak ve tartışmasız Manchester City kadrosunun en önemli oyuncularından biri; dolayısıyla Manchester City onu satmaya karar verirse bu husus göz önünde bulundurulacaktır.
“Onu gol atamadığı için satmayacaklar; dolayısıyla Haaland, dünyanın en iyi takımlarından birinde, kariyerinin zirvesindeyken, onu transfer etmek isteyen başka bir takımın – üstelik Şampiyonlar Ligi’ndeki bir rakibin – ilgisiyle karşı karşıya kalacak; bu yüzden transfer ücreti de az olmayacaktır.
“Erling Haaland’a gelince, kulübün öngörülebilir gelecekte onun takımda kalması için çok iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum.”
- Getty
Haaland, Norveç milli takımıyla Dünya Kupası maçlarının ardından dinleniyor
Haaland, Dünya Kupası’nın ardından şu anda bir ara veriyor; o turnuvada İngiltere, dramatik bir çeyrek final karşılaşmasında onun hayallerini suya düşürmüştü. Yakında City’de sezon öncesi hazırlıklarına katılacak.
Takım, 23 Ağustos'ta Bournemouth'u evinde ağırlayarak yeni bir Premier Lig şampiyonluğu mücadelesine başlamadan önce, Community Shield'da Arsenal ile karşılaşacak. Haaland'ın bundan sonra kaç tane kupa mücadelesinde yer alacağı ise henüz bilinmiyor.
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