Erling Haaland, Man City'de 'her gün' şampiyonlukları düşünüyor; forvet, Premier Lig ve FA Kupası'nda başarı hedefliyor
Şampiyonluk tutkusu, City'nin 9 numarasını motive ediyor
City, Brentford’a karşı aldığı 3-0’lık ikna edici galibiyetin ardından Premier Lig lideri Arsenal’in iki puan gerisine yaklaştı ve Haaland, rakiplerine Manchester’da hüküm süren pes etmeyen zihniyeti hemen hatırlattı. Hem bir gol hem de bir asistle galibiyette kilit rol oynayan forvet, şampiyonluk yarışı en kritik aşamasına girerken Pep Guardiola’nın takımının konsantrasyonunu kaybetmediğini vurguladı.
Şampiyonluk yarışının getirdiği baskı ve motivasyonu hakkında konuşan Haaland, Guardiola'nın beklediği standartlar konusunda net konuştu. Forvet, "Manchester City'de oynuyorsanız, her gün şampiyonluğu düşünürsünüz" dedi.
Doku ve Haaland, Brentford engelini aştı
Bees’e karşı alınan galibiyet her zaman kesin bir sonuç değildi, zira City, inatçı bir savunma bloğu karşısında sabırlı olmak zorunda kaldı. Jeremy Doku, maçın 60. dakikasında nihayet skoru açtı; ardından Haaland, avcı içgüdülerini sergileyerek yakın mesafeden kusursuz bir vuruşla skoru ikiye çıkardı. Omar Marmoush daha sonra skoru süsleyen üçüncü golü attı.
Maçın ardından Haaland, "3-0 kazanmak güzel bir duygu" dedi. "Bugün son vuruşları kaçırdık. Çok fazla fırsat yarattık ama birçok ortada son vuruşu yapamadık. Brentford iyi savunma yaptı. Onlar iyi bir takım. Premier Lig'de kolay maç yok. Bu yüzden mutluyuz."
Altın Ayakkabı yarışındaki fark giderek artıyor
Haaland, odak noktasının takım olduğunu vurgulasa da, kişisel istatistikleri hâlâ hayret verici. Brentford’a attığı gol, Premier Lig sezonundaki 26. golü oldu ve Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini daha da pekiştirdi. Bazı eleştirmenlerin, onun astronomik standartlarına göre daha sakin bir sezon olarak nitelendirdiği bu sezona rağmen, Norveçli oyuncu bir başka bireysel ödül yağmuruna doğru emin adımlarla ilerliyor.
Forvet, gol sayısı sorulduğunda kendi formunu mütevazı bir şekilde değerlendirdi. "Fena değil. İnişli çıkışlı bir sezon oldu," diye itiraf etti. "İşimi yapmaya çalışıyorum ve 26 gol, geçen yıldan daha fazla. Yani fena değil."
Crystal Palace karşısında gözümüz ödülde
Bu galibiyetle City, lig lideri Arsenal'in iki puan gerisine yaklaştı; ancak Haaland, puan durumuna ya da Arsenal'in önümüzdeki maçlarına bakmayı reddediyor. Eski Borussia Dortmund oyuncusu için, "her maçı tek tek ele almak" klişesi, üçlü kupa peşinde koşan bir takımın fiziksel ve zihinsel yükünü idare etmenin tek yolu.
"Başka hiçbir maçı düşünmedim. Sadece bu maçı oynamaktan yoruldum. Bir sonraki maça yaklaşımımız, iki gün boyunca başka hiçbir maçı düşünmemek ve sonra bir sonraki maçı kazanmaya çalışmak. Dinlenmek. Sonra bir sonraki maç ve sonra yine aynısı," diye açıkladı Haaland. City şimdi dikkatini Çarşamba günü Crystal Palace'a çeviriyor, Haaland'ın her gün arzuladığı şampiyonluklara giden tek yolun istikrar olduğunu bilerek.