Erling Haaland, Liverpool'a karşı attığı üç golün ardından 'çok mutlu'; Man City'nin yıldızı, Arne Slot'un takımına karşı 'psikolojik bir engel' yaşadığını ima etti

"Çok mutluyum, uzun zamandır bekliyordum," dedi BBC Sport'a attığı üç gol hakkında. "Zamanı gelmişti ve bunu Liverpool'a karşı başarmak çok güzel. Bir kez daha Wembley'e gitmek ve Pep'in son 10 yılda bunu bu kadar çok kez başarması inanılmaz bir şey. İstatistiklere bakınca Wembley'e kaç kez gittiğimizi görmek gerçekten saçma geliyor. Çok istikrarlıyız ve bu çılgınca, 10 yılda 23 kez gitmek saçma."

City, Liverpool'un kendilerine ayak uydurabilecek gibi göründüğü zorlu bir maç başlangıcını atlattı, ancak durum devre arasına kadar değişti.

"Harika bir maçtı ve finalde olduğu gibi bugün de harika bir performans sergiledik. Bunun üzerine inşa etmeye devam etmeliyiz ve yolumuza devam etmeliyiz," dedi Haaland. Ayrıca, "İlk yarı bitmeden gol atmak ideal. 25. dakikadan itibaren oynadığımız oyun muhteşemdi. Daha istikrarlı olmalıyız ve bunu daha da fazla yapmalıyız," diyerek takımın etkili bitiriciliğinin önemini vurguladı.