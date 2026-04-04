Erling Haaland, Liverpool'a karşı attığı üç golün ardından 'çok mutlu'; Man City'nin yıldızı, Arne Slot'un takımına karşı 'psikolojik bir engel' yaşadığını ima etti
Mutlu hat-trick kahramanı Haaland
Haaland, 39. dakikada penaltıyı gole çevirerek City'nin gol yağmurunu başlattı ve devre bitmeden hemen önce bir gol daha attı. Antoine Semenyo skoru 3-0'a getirmesinden kısa bir süre sonra, Norveçli oyuncu 57. dakikada Nico O'Reilly'den aldığı pası Giorgi Mamardashvili'yi geçerek gole çevirerek hat-trick'ini tamamladı.
Bu galibiyetle FA Cup'ta yarı finale yükselen City, Pep Guardiola yönetiminde İngiltere'nin ulusal stadyumunda oynama geleneğini sürdürdü ve Haaland'ı çok mutlu etti.
Klinik zamanlama, City'nin Reds'i ezip geçmesine yardımcı oldu
"Çok mutluyum, uzun zamandır bekliyordum," dedi BBC Sport'a attığı üç gol hakkında. "Zamanı gelmişti ve bunu Liverpool'a karşı başarmak çok güzel. Bir kez daha Wembley'e gitmek ve Pep'in son 10 yılda bunu bu kadar çok kez başarması inanılmaz bir şey. İstatistiklere bakınca Wembley'e kaç kez gittiğimizi görmek gerçekten saçma geliyor. Çok istikrarlıyız ve bu çılgınca, 10 yılda 23 kez gitmek saçma."
City, Liverpool'un kendilerine ayak uydurabilecek gibi göründüğü zorlu bir maç başlangıcını atlattı, ancak durum devre arasına kadar değişti.
"Harika bir maçtı ve finalde olduğu gibi bugün de harika bir performans sergiledik. Bunun üzerine inşa etmeye devam etmeliyiz ve yolumuza devam etmeliyiz," dedi Haaland. Ayrıca, "İlk yarı bitmeden gol atmak ideal. 25. dakikadan itibaren oynadığımız oyun muhteşemdi. Daha istikrarlı olmalıyız ve bunu daha da fazla yapmalıyız," diyerek takımın etkili bitiriciliğinin önemini vurguladı.
Haaland psikolojik üstünlüğe sahip miydi?
İki takım arasındaki son karşılaşma - Şubat ayında oynanan maç - tartışmalı geçmişti. Maç 1-1 berabereyken, kaleci Alisson’un faulüyle Matheus Nunes’in yere düşmesi üzerine City’ye son dakikalarda bir penaltı verildi; Haaland penaltıyı gole çevirerek takımına 3 puanı kazandırdı. Bundan önceki karşılaşmada ise Haaland bir penaltıyı kaçırmış, ancak City maçı 3-0 kazanmıştı.
Bu sefer penaltıyı gole çevirmesinin kendisine psikolojik bir destek olup olmadığı sorulduğunda, "Öyle de denebilir, ama son Liverpool maçında 95. dakikada gol attığımı da söyleyebilirsiniz, bu da belki onlar için psikolojik bir etki yaratmış olabilir" dedi.
Liverpool'u ezici bir skorla mağlup eden City, daha fazlasını hedefliyor
Bu sezon Carabao Kupası'nı kazanan City, gözünü FA Kupası'na dikmiş durumda ve en azından lig-kupa ikilisini tamamlamayı hedefliyor. Ligde Arsenal'in dokuz puan gerisinde olan ancak bir maç eksiği bulunan City için bir Premier Lig şampiyonluğu daha pek olası görünmüyor, ancak imkansız da değil. Bununla birlikte, Liverpool karşısında hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından toparlanarak tarihi bir galibiyet elde eden Haaland ve City'deki takım arkadaşları, Arsenal'in çökmeye başlaması halinde fırsatı kaçırmayacak.
