Erling Haaland, Jamal Musiala ve 2026'da İngiltere forması giyebilecek sekiz Dünya Kupası yıldızı

Antoine Semenyo'nun milli takımdaki ilk maçı, 2022 yılında Bristol City forması giydiği dönemde gerçekleşmişti ve o zamanlar onun bir gün İngiltere'yi temsil edeceği umudu, hayalden ibaretti. Ancak o günden bu yana Semenyo, Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri haline geldi ve Ocak ayında Manchester City'ye transfer olmasaydı, daha önce Gana'yı temsil etmeyi seçmemiş olsaydı, bu yaz İngiltere kadrosunda yer alabilirdi.
Londra doğumlu 26 yaşındaki oyuncu, annesi sayesinde Fransız vatandaşlığına da sahip, yani seçenekleri vardı. Ancak, her iki ülkenin genç takımlarında da oynamamış olması ve Ocak 2023'te Bournemouth'a katıldığında tam anlamıyla bir Gana milli oyuncusu olması göz önüne alındığında, son yıllarda gösterdiği gelişme muhtemelen İngilizleri ve Fransızları hazırlıksız yakaladı.
Black Stars, bu yaz Semenyo'dan fark yaratmasını bekleyecek. Semenyo, grup aşamasında doğduğu ülkeyle, Coventry City'den İngiliz doğumlu forvet Brandon Thomas-Asante ile birlikte karşı karşıya gelecek.