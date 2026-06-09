Erling Haaland, Jamal Musiala ve 2026'da İngiltere forması giyebilecek sekiz Dünya Kupası yıldızı

Erling Haaland, 2022 yılında Premier Lig devi Manchester City'ye katıldığından bu yana her türlü rekoru kırdı ve Norveç milli takımında da aynı derecede golcü bir performans sergiledi; milli takımda ilk turnuvasına, maç başına bir golün üzerinde bir ortalamayla giriyor.

Ancak Haaland, babası Alf-Inge'nin Leeds United'da oynadığı dönemde Leeds'te doğdu. Daha sonra üç yaşındayken ailesinin memleketi Bryne'ye taşındı ve o günden beri gururlu bir Norveçli olarak yaşıyor.

Haaland, sadece Norveç için oynamayı düşündüğünü doğrularken, eski İngiltere teknik direktörü Sir Gareth Southgate ise 2020 yılında, City yıldızının küçük yaşlardan itibaren Norveç'in gençlik sistemine "bağlı" olduğunu ve Three Lions'ın çağrısına asla olumlu yanıt vermeyeceğini itiraf etmişti.