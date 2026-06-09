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England eligible stars GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Erling Haaland, Jamal Musiala ve 2026'da İngiltere forması giyebilecek sekiz Dünya Kupası yıldızı

Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
E. Haaland
J. Musiala
M. Olise
S. McTominay
A. Semenyo
F. Balogun
C. Chukwuemeka
A. Wan-Bissaka
FEATURES

Thomas Tuchel’in, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere kadrosunda seçebileceği dünya çapında yetenekler konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Ancak Harry Kane, Jude Bellingham ve Declan Rice gibi oyuncuların varlığı, Tuchel’in takımını favoriler arasına soksa da, turnuvada İngiltere forması giymeye hak kazanan her oyuncunun Üç Aslanlar’ı temsil etmeyi tercih ettiği bir senaryoyu hayal etmek de ilginç olabilir.

Uygunluk kuralları bazen biraz kafa karıştırıcı olsa da, şu anda Kuzey Amerika’da sezonun başlamasına hazırlanan pek çok oyuncu var ki, bu yolu seçmiş olsalardı İngiltere’yi temsil etmeleri hiç de zor olmazdı.

GOAL, İngiltere'nin elinden kaçan 10 farklı ülkeden 10 oyuncuyu seçti...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norveç)

    Erling Haaland, 2022 yılında Premier Lig devi Manchester City'ye katıldığından bu yana her türlü rekoru kırdı ve Norveç milli takımında da aynı derecede golcü bir performans sergiledi; milli takımda ilk turnuvasına, maç başına bir golün üzerinde bir ortalamayla giriyor.

    Ancak Haaland, babası Alf-Inge'nin Leeds United'da oynadığı dönemde Leeds'te doğdu. Daha sonra üç yaşındayken ailesinin memleketi Bryne'ye taşındı ve o günden beri gururlu bir Norveçli olarak yaşıyor.

    Haaland, sadece Norveç için oynamayı düşündüğünü doğrularken, eski İngiltere teknik direktörü Sir Gareth Southgate ise 2020 yılında, City yıldızının küçük yaşlardan itibaren Norveç'in gençlik sistemine "bağlı" olduğunu ve Three Lions'ın çağrısına asla olumlu yanıt vermeyeceğini itiraf etmişti.

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  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    Jamal Musiala (Almanya)

    Haaland gibi Jamal Musiala da Almanya’da genç bir yıldız olarak adını duyurdu, ancak Borussia Dortmund yerine Bayern Münih formasıyla. Bununla birlikte, Haaland’ın aksine bu ofansif orta saha oyuncusu, 2020’de iki kez U21 milli takımında forma giymeden önce çeşitli yaş gruplarında Jude Bellingham ile birlikte oynayarak İngiltere’nin genç milli takımlarında yer aldı.

    O dönemde Musiala, Chelsea'den Bayern'e transfer olduktan sonra parlamaya başlamıştı. Almanya teknik direktörü Joachim Löw'ün müdahalesi ve Bayern takım arkadaşlarının iknası üzerine Musiala, doğduğu ve İngiltere'ye taşınmadan önce hayatının ilk yedi yılını geçirdiği ülkeyi temsil etmeyi seçti.

    O zamandan bu yana, İngiltere kaptanı Harry Kane, 2023'te Tottenham'dan Bundesliga devi Bayern'e transfer olan Musiala'yı daha erken ikna etseydi, onu Three Lions için oynamaya ikna edebileceğini şaka yollu olarak dile getirdi.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    Michael Olise (Fransa)

    Londra'da Nijeryalı bir baba ve Fransız-Cezayirli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise'nin önünde dört farklı milli takım seçeneği vardı. Crystal Palace formasıyla olağanüstü istikrarlı performanslar sergilemeye başladığında, onun "Üç Aslanlar"ın safına geçeceğine dair gerçek bir umut vardı.

    Ancak o, bunun yerine Les Bleus'u tercih etti. Kararı sorulduğunda, "Fransa milli takımıyla her zaman bir bağım oldu, bu yüzden Fransa için oynuyorum" diye cevap verdi.

    Her zaman doğrudan konuya giren bir adam için, bu açıklamaya karşı çıkmak zor, ancak Olise'nin Bayern'de Kane ile kurduğu inanılmaz ortaklığı İngiltere için de tekrarlayabileceği gerçeği kabul edilmesi zor bir durum. Olise'nin lehine olan bir nokta, onun sadece Fransa genç milli takımında oynamış olması, bu yüzden kararı belki de o kadar da şaşırtıcı değildi.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    Scott McTominay (İskoçya)

    Scott McTominay, şüphesiz geç olgunlaşan bir oyuncu. Orta saha oyuncusu, Manchester United'da geçirdiği dönemde inişli çıkışlı bir performans sergilemiş olsa da, 2024 yazında Napoli'ye transfer olduktan sonra kısa sürede İtalya'da saygı duyulan bir isim haline geldi; Napoli'deki ilk sezonunda Antonio Conte'nin takımı Scudetto'yu kazanırken kendisi de Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçildi.

    McTominay'ın milli takım geleceği, o zamandan çok önce İskoçya ile bağlantılıydı. 2018'de, henüz United kadrosuna girmeye çalışırken Tartan Army için ilk kez forma giymişti. Lancaster'da doğduğu için İngiltere için de oynama hakkı vardı, ancak McTominay, hem Sir Alex Ferguson hem de Jose Mourinho tarafından babasının ülkesi olan İskoçya'yı seçmesi için teşvik edildi ve o dönemki teknik direktör Alex McLeish'in ziyareti ile bu karar kesinleşti.

    29 yaşındaki oyuncunun golleri, İskoçya'nın 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmasının en önemli nedenlerinden biri olsa da, Steve Clarke'ın kadrosunda sınırın güneyinde doğan tek oyuncu o değil. Kaleci Angus Gunn, forvet Che Adams ve genç orta saha oyuncusu Tyler Fletcher de İngiliz kökenli oyuncular arasında yer alıyor.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Amerika Birleşik Devletleri)

    Folarin Balogun, 2022-23 sezonunda Arsenal'den kiralık olarak Fransız takımı Reims'e katılıp gol yağmuruna tutmaya başladığında adını duyurdu; kısa süre sonra da doğduğu ülke olan ABD, ebeveynlerinin vatanı Nijerya ve tüm çocukluğunu geçirdiği İngiltere'nin hepsi onun milli takım tercihini kazanmak için yarışmaya başlayınca, uluslararası kariyeri ilgi odağı haline geldi.

    Balogun, gençlik seviyesinde hem ABD hem de İngiltere için oynadı, ancak 2023 baharında ABD'ye bağlılık yemini etmeye karar verdi ve bu karar, Amerikan taraftarları çılgına çevirdi; çünkü uzun süredir bekledikleri forvet nihayet ortaya çıkmış gibi görünüyordu. 

    Şu anda Monaco'da forma giyen Balogun, Mauricio Pochettino'nun kadrosunda İngiltere ile bağı olan tek oyuncu değil; Antonee Robinson ve Gio Reyna da sırasıyla Milton Keynes ve Sunderland'da doğdukları için Three Lions'ta oynama hakkına sahipler.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    Antoine Semenyo (Gana)

    Antoine Semenyo'nun milli takımdaki ilk maçı, 2022 yılında Bristol City forması giydiği dönemde gerçekleşmişti ve o zamanlar onun bir gün İngiltere'yi temsil edeceği umudu, hayalden ibaretti. Ancak o günden bu yana Semenyo, Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri haline geldi ve Ocak ayında Manchester City'ye transfer olmasaydı, daha önce Gana'yı temsil etmeyi seçmemiş olsaydı, bu yaz İngiltere kadrosunda yer alabilirdi.

    Londra doğumlu 26 yaşındaki oyuncu, annesi sayesinde Fransız vatandaşlığına da sahip, yani seçenekleri vardı. Ancak, her iki ülkenin genç takımlarında da oynamamış olması ve Ocak 2023'te Bournemouth'a katıldığında tam anlamıyla bir Gana milli oyuncusu olması göz önüne alındığında, son yıllarda gösterdiği gelişme muhtemelen İngilizleri ve Fransızları hazırlıksız yakaladı.

    Black Stars, bu yaz Semenyo'dan fark yaratmasını bekleyecek. Semenyo, grup aşamasında doğduğu ülkeyle, Coventry City'den İngiliz doğumlu forvet Brandon Thomas-Asante ile birlikte karşı karşıya gelecek.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    Carney Chukwuemeka (Avusturya)

    İngiltere'nin 2022 U19 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına katkıda bulunan oyuncuların etrafında doğal olarak büyük bir heyecan vardı; Liam Delap, Jarell Quansah ve Alex Scott gibi isimler bu turnuvanın önemli figürleriydi. Ancak turnuva boyunca attığı üç golle orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka belki de en çok konuşulan isim oldu.

    Aston Villa'da çıkış yakalayan orta saha oyuncusu, daha sonra Chelsea'de birkaç sezon geçirdi, ancak Tuchel, Graham Potter veya Pochettino yönetiminde kendini tam olarak kanıtlamakta zorlandı. Şu anda Borussia Dortmund'da daha istikrarlı bir şekilde forma giyiyor, ancak gelecekte onu İngiltere milli takımında görmek isteyenler, Viyana doğumlu Chukwuemeka'nın Avusturya'yı temsil etmeye karar verdiğini öğrenince hayal kırıklığına uğrayacaklar.

    Mart ayında Ralf Rangnick'in takımında ilk kez forma giyen Chukwuemeka, Gana'ya attığı golle bu anı kutladı ve böylece Dünya Kupası kadrosundaki yerini sağlamlaştırdı.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    Aaron Wan-Bissaka (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

    Aaron Wan-Bissaka, mükemmel sağ beklerle dolu bir nesilde oynamamış olsaydı, şu ana kadar İngiltere milli takımında 50 maça çıkmış olabilirdi.

    Eski Crystal Palace yıldızı, Selhurst Park'taki kariyerinin başlarında mükemmel savunma becerileriyle dikkatleri üzerine çekmiş ve İngiltere genç milli takımlarında forma giyerek tanınırlık kazanmıştı. Ancak Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier ve Reece James gibi isimlerin varlığı, Three Lions'ta A milli takımda forma giyme şansını her zaman zorlaştırıyordu.

    Manchester United'da geçirdiği ve sonuçta hayal kırıklığı yaratan dönem, Wan-Bissaka'nın durumunu pek iyileştirmedi ve Ağustos 2025'te, Mart ayında kıtalararası play-off'ları geçerek bu yaz Dünya Kupası'nda yer alacak olan DR Kongo'yu temsil etmeyi tercih etti. Takımın Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan golü atan Axel Tuanzebe de eski bir İngiltere genç milli takım oyuncusu.

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