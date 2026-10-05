Getty Images Sport
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Erling Haaland'ın sakatlığı, golcünün Norveç formasıyla sahayı topallayarak terk etmesinin ardından Manchester City'de büyük endişe yarattı
Norveçli yıldız Lizbon'da oyundan çıkmak zorunda kaldı
Haaland'ın Norveç'in Portekiz ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında oyundan çıkmak istemesinin ardından City'de yeni bir sakatlık endişesi baş gösterdi. Jorgen Strand Larsen kenarda onun yerine oyuna girmeye hazırlanmasına rağmen, golcü oyuncu birkaç dakika daha sahada kaldı ve gözle görülür şekilde sekerek yürüdükten sonra 67. dakikada resmen oyundan alındı. Taraftarlar için bir umut ışığı da vardı; takımlarının kilit ismi saha kenarına destek almadan yürüdü, kulübeye gitmeden önce de yerine giren oyuncuyla gülümseyip sarıldı.
- Getty Images Sport
Ufukta kritik maçlar var
Bu aksiliğin zamanlaması, art arda gelecek iki belirleyici mücadele öncesinde ağır bir darbe oldu. Premier League devi pazar günü Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a gidecek, ardından bir sonraki çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Sonraki değerlendirmeler ciddi bir kas sorununun varlığını doğrularsa, City bu sezon şimdiden yedi gol atan bir hücum oyuncusundan yoksun şekilde her iki vitrin maça da çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.
Haaland için Uluslar Ligi hayal kırıklığı
Sahada ise akşam, Haaland ve milli takımdaki takım arkadaşları için son derece moral bozucu geçti; Lizbon'da 2-1'lik yenilgi aldılar. Norveç, 36. dakikada Brentford savunmacısı Kristoffer Ajer'in attığı enfes vole golüyle ev sahibi ekibi önce şaşırttı, ancak Joao Cancelo sadece iki dakika sonra skora denge getirdi. Goncalo Ramos ise 79. dakikada galibiyet golünü kaydederek Stale Solbakken'in takımını üst üste üçüncü yenilgiye mahkum etti ve onları A4 Grubu'nun dibine demirlemiş halde bıraktı.
- Sportimage
City için saha dışı dikkat dağıtıcı unsurlar
Bu aksilik, kulübün mali ihlallerden suçlu bulunmasının ardından çıkacağı ilk maçına hazırlanırken saha dışındaki önemli türbülansın ortasında geldi. Resmî bir itiraz yapılmış olsa da, böylesine belirsiz bir dönemde zihinleri futbola odaklı tutmak ciddi bir zorluk olmaya devam ediyor. Maresca ise artık kesin tarama sonuçlarını beklemek zorunda; çünkü ana silahını kaybetmesi, sezonun bu kadar erken bir bölümünde hücum hattında istenmeyen bir değişikliği mecbur kılacak.
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