Haaland'ın Norveç'in Portekiz ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında oyundan çıkmak istemesinin ardından City'de yeni bir sakatlık endişesi baş gösterdi. Jorgen Strand Larsen kenarda onun yerine oyuna girmeye hazırlanmasına rağmen, golcü oyuncu birkaç dakika daha sahada kaldı ve gözle görülür şekilde sekerek yürüdükten sonra 67. dakikada resmen oyundan alındı. Taraftarlar için bir umut ışığı da vardı; takımlarının kilit ismi saha kenarına destek almadan yürüdü, kulübeye gitmeden önce de yerine giren oyuncuyla gülümseyip sarıldı.