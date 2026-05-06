Erling Haaland’ın menajeri, Barcelona’nın ilgilendiğine dair yeni söylentilerin ardından 160 gol atmış Man City forvetiyle ilgili transfer gelişmelerini aktardı
Manchester City ile görüşmeler
ESPN'e göre Pimenta, Manchester City'yi müzakere yapması en zor kulüp olarak gösterdi. Geçen yılın başlarında dokuz buçuk yıllık sözleşme uzatımının ardından süper menajer, kulübün görüşmelerde sahip olduğu muazzam pazarlık gücüne dikkat çekti. "Çok ciddi ve çok organize bir kulüp. Çok büyükler. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar, çok deneyimli, aslında hiçbir şeye ihtiyaçları yok, her şeye sahipler. Bu yüzden bizim elimizde hiçbir koz yok," dedi. Bu üstün istikrar, tüm turnuvalarda kulüp için 195 maçta 160 gol gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşmış bir oyuncuyu mükemmel bir şekilde destekliyor.
Barcelona ile ilgili transfer söylentilerini yalanladı
La Liga'nın devlerinden Barcelona'ya transfer olabileceğine dair sürekli söylentiler olmasına rağmen, Haaland İngiltere'de tamamen yerleşmiş durumda. Forvet, bu sezon da muhteşem bir performans sergiledi; toplam 49 maçta 36 gol ve 7 asist kaydetti ve sahada 3.874 dakika geçirdi. Son zamanlarda İspanya ile ilgili söylentilere doğrudan değinen menajeri, oyuncunun şu anda ayrılma niyetinde olmadığını kesin bir dille reddetti. "Her şey onun için çok iyi gidiyor ve City'de her şey bu kadar iyi giderken transfer konusunda tartışacak hiçbir şeyimiz yok," diyen menajeri, taraftarlara oyuncunun şu anda sadece lig ve Avrupa'daki hedeflerine odaklandığını garanti etti.
Seçkin zihniyet ve zeka
Pimenta, bu oyuncunun akıl almaz istatistiklerinin ötesinde, Norveç milli takım oyuncusunun üst düzey zihniyetine ve sakin özel hayatına dair derinlemesine bir bakış sundu. Pimenta şöyle açıkladı: "O, bize [futbol menajerlerine] çok benziyor. Davranışları açısından – çok samimi, çok rahat, çok sakin, çok mütevazı... Futbol, onun için oynanabilecek en ciddi oyundur." Pimenta, üst düzey futbolun kolay bir meslek olduğu düşüncesini de çürütmeye devam etti. "Bence insanlar genellikle futbolcuların işinin gerçekte olduğundan daha kolay olduğu izlenimine kapılıyor. Sık sık şunu söylerim: Yüksek performanslı futbolcular çok zeki olmak zorundadır, bu yüzden piramidin tepesindekilerin zekasını küçümsemeyin. Çok adanmış olmaları gerekir," diye ekledi.
Gelecekte neler olacak
Haaland, City'nin yeni kupalar kazanma yolundaki durmak bilmeyen mücadelesinin öncülüğünü sürdürecek. Uzun vadeli sözleşmesi sağlam bir şekilde yürürlükteyken ve satın alma maddelerinin kaldırıldığı bildirildiğine göre, bu müthiş forvet daha fazla rekor kırmak için ideal bir konumda bulunuyor. Öngörülebilir gelecekte büyük bir Avrupa transferi gerçekleşmesi pek olası görünmüyor; bu da onun Manchester'daki mirasını daha da sağlamlaştırıyor.