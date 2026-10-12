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Erling Haaland'ın Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyor: Arsenal ve Real Madrid sürpriz transfer hamlesine hazırlanıyor
Rakipleri, Manchester City'deki krizin gidişatını izliyor
Haaland'ın City'deki geleceği bir anda gündemin odağına yerleşti. Avrupa'nın elit kulüpleri, kulüp aleyhine verilen son kararın ardından Norveçli forvetin durumunu yakından takip ediyor.
City kısa süre önce Premier League'in finansal kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulundu, bu da Etihad ekibini belirsizliğe sürükledi. City karara itiraz başvurusunda bulundu, ancak rakipleri koşulların değişebileceği ihtimaline karşı tetikte.
Nihai karar verilene kadar takımın en önemli isimlerinden bazılarıyla ilgili soru işaretleri sürecek. Doğal olarak hiçbir oyuncu, takımın üretken golcüsü kadar ilgi çekmiyor.
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Arsenal, transferle ilgilenen devler arasında
Haaland'ın Manchester'dan ayrılma ihtimali, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden bazılarını harekete geçirdi. Football Insider'a göre Arsenal, oyuncuyu yakından takip eden seçkin kulüpler arasında yer alıyor.
Dünyanın tartışmasız en iyi santrforu olarak görülebilecek bir oyuncunun transferi, Premier League'deki şampiyonluk yarışını tamamen değiştirebilir. Kuzey Londra'ya olası bir transfer, büyük ses getirirken önemli bir rakibi de doğrudan zayıflatır.
Ancak Haaland'la ilgilenen tek kulüp Arsenal değil. İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona da gelişmeleri yakından izliyor ve transferinin mümkün hâle gelebileceğine dair herhangi bir işaret çıkarsa harekete geçmeye hazır.
2034'e kadar süren sözleşmenin yarattığı büyük engel
Taliplerin ilgisine rağmen Manchester City, pazarlıklarda son derece güçlü bir konumda. Normal şartlarda Haaland'ı Manchester'dan koparmak neredeyse imkânsız olurdu.
Kulüp, değerli oyuncusuyla 2034 yazına kadar sürecek 10 yıllık dev bir sözleşme imzalayarak onu güvence altına aldı. Benzeri görülmemiş bu anlaşma sayesinde Manchester City'nin oyuncuyu satmasına gerek yok. Kulüp, satmaya karar verirse olağanüstü yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir.
Şu an kulübün tutumu son derece net. Manchester City, itiraz süreci devam ederken yıldız golcüsü için gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor.
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Talipler için bekleme oyunu
Futbolda her şey hızla değişebilir ve Manchester City'nin itirazının sonucu, bundan sonra ne olacağını belirleyecek. Sportif sonuçlar ağır olursa Haaland'a ilgi duyan kulüpler, oyuncunun tutumunun değişip değişmediğini yoklayacaktır.
Şu anda Manchester City, Haaland konusunda kontrolü tamamen elinde tutuyor gibi görünüyor. Ancak mali konulara ilişkin itiraz kesin olarak sonuçlanana kadar Avrupa'nın en büyük kulüpleri gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.
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