Haaland'ın Manchester'dan ayrılma ihtimali, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden bazılarını harekete geçirdi. Football Insider'a göre Arsenal, oyuncuyu yakından takip eden seçkin kulüpler arasında yer alıyor.

Dünyanın tartışmasız en iyi santrforu olarak görülebilecek bir oyuncunun transferi, Premier League'deki şampiyonluk yarışını tamamen değiştirebilir. Kuzey Londra'ya olası bir transfer, büyük ses getirirken önemli bir rakibi de doğrudan zayıflatır.

Ancak Haaland'la ilgilenen tek kulüp Arsenal değil. İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona da gelişmeleri yakından izliyor ve transferinin mümkün hâle gelebileceğine dair herhangi bir işaret çıkarsa harekete geçmeye hazır.