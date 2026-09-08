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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Erling Haaland'ın dublesi, Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında galibiyeti getirdi

E. Haaland
M.City
FC Porto - M.City
FC Porto
Şampiyonlar Ligi

Erling Haaland iki gol atarken Manchester City, Şampiyonlar Ligi kampanyasına Porto karşısında aldığı ikna edici galibiyetle başladı. Norveçli forvet, Enzo Maresca'nın ekibinin Estadio do Dragao'da üstün bir oyun sergilediği maçta kulüp adına Avrupa kupalarındaki gol sayısını 36'ya çıkardı.

  • Haaland'ın dublesi Porto'da galibiyeti getirdi

    Haaland, City'nin Şampiyonlar Ligi sezonunu Porto karşısında rahat bir galibiyetle açtığı maçta iki gol attı. Norveçli forvet, hafta sonunda Coventry'ye karşı attığı galibiyet golünün ardından bir kez daha belirleyici bir performans sergiledi. Gol perdesini iyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşuyla açtı, ardından gecedeki ikinci golünü ağlara gönderdi. Attığı iki golle birlikte City formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını sadece 40 maçta 36'ya çıkardı.



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  • FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Maresca'nın takımı Avrupa'daki açılış maçını kontrol etti

    Manchester City, Premier League'de üst üste aldığı üç galibiyetin ardından yakaladığı güçlü yerel formunu da sahaya taşıyarak maça ilk andan itibaren hükmetti. Genç oyuncu Ayyoub Bouaddi, kulüpteki ilk A takım başlangıcında orta sahada etkileyici bir performans sergiledi.

    Porto kalecisi Diogo Costa, ilk yarıdaki bir dizi mükemmel kurtarışıyla farkın daha da açılmasını engelledi. Portekizli milli kaleci, üstün refleksleriyle Haaland'a iki kez geçit vermezken Phil Foden ve Antoine Semenyo'nun denemelerini de çıkardı.

    Costa'nın kahramanca çabalarına rağmen Porto, City savunmasına karşı sürekli bir tehdit oluşturmakta zorlandı. Ev sahibi ekip, konuk takımın baskın geçtiği ilk 45 dakikada tek bir şut bile çekemedi.

  • Porto, İngiliz rakiplere karşı zorlanıyor

    Francesco Farioli’nin Porto’su, bu sezon Portekiz Ligi’ndeki beş maçının tamamını kazanarak karşılaşmaya mükemmel bir iç saha formuyla çıktı. Ancak Avrupa rakiplerine karşı seviye farkının çok daha zorlu olduğunu gördü.

    Ev sahibi ekip az sayıda pozisyon üretti; Alan Varela’nın falsolu vuruşu direğin yanından az farkla auta giderken, William Gomes de hedefi bulamadı. City kalecisi Gianluigi Donnarumma ise sonuç olarak sakin bir akşam geçirdi ve maçı ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadan tamamladı.

    Bu yenilgi, Porto’nun Avrupa’da İngiliz takımlarına karşı kötü tarihsel karnesinin sürmesine neden oldu. 2004 Avrupa şampiyonu, İngiliz rakiplere karşı oynadığı son 17 maçın yalnızca ikisini kazanabildi.

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    Galibiyet alan Manchester City'yi Manchester derbisi bekliyor

    Daha önce son üç sezonun her birinde Real Madrid'e elenen City, bu kez yeniden sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Kulüp, 2023'te üçleme kazandığı sezondan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı amaçlıyor.

    Hafta ortasındaki Avrupa mesaisinin ardından şimdi iki takım için de dikkat yeniden iç görevlere çevrildi. City, Premier League'de ezeli rakibi Manchester United'a karşı kritik bir Manchester derbisine çıkacak. Bu arada Porto ise Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından Liga Portugal'da Casa Pia karşısında sahaya döndüğünde toparlanmaya çalışacak.

Portugal Lig
Casa Pia AC crest
Casa Pia AC
CAP
FC Porto crest
FC Porto
POR
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
M.City crest
M.City
MCI