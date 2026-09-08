Erling Haaland'ın dublesi, Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında galibiyeti getirdi

Manchester City, Premier League'de üst üste aldığı üç galibiyetin ardından yakaladığı güçlü yerel formunu da sahaya taşıyarak maça ilk andan itibaren hükmetti. Genç oyuncu Ayyoub Bouaddi, kulüpteki ilk A takım başlangıcında orta sahada etkileyici bir performans sergiledi.

Porto kalecisi Diogo Costa, ilk yarıdaki bir dizi mükemmel kurtarışıyla farkın daha da açılmasını engelledi. Portekizli milli kaleci, üstün refleksleriyle Haaland'a iki kez geçit vermezken Phil Foden ve Antoine Semenyo'nun denemelerini de çıkardı.

Costa'nın kahramanca çabalarına rağmen Porto, City savunmasına karşı sürekli bir tehdit oluşturmakta zorlandı. Ev sahibi ekip, konuk takımın baskın geçtiği ilk 45 dakikada tek bir şut bile çekemedi.