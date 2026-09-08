Getty Images Sport
Çeviri:
Erling Haaland'ın dublesi, Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında galibiyeti getirdi
Haaland'ın dublesi Porto'da galibiyeti getirdi
Haaland, City'nin Şampiyonlar Ligi sezonunu Porto karşısında rahat bir galibiyetle açtığı maçta iki gol attı. Norveçli forvet, hafta sonunda Coventry'ye karşı attığı galibiyet golünün ardından bir kez daha belirleyici bir performans sergiledi. Gol perdesini iyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşuyla açtı, ardından gecedeki ikinci golünü ağlara gönderdi. Attığı iki golle birlikte City formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını sadece 40 maçta 36'ya çıkardı.
- Getty Images Sport
Maresca'nın takımı Avrupa'daki açılış maçını kontrol etti
Manchester City, Premier League'de üst üste aldığı üç galibiyetin ardından yakaladığı güçlü yerel formunu da sahaya taşıyarak maça ilk andan itibaren hükmetti. Genç oyuncu Ayyoub Bouaddi, kulüpteki ilk A takım başlangıcında orta sahada etkileyici bir performans sergiledi.
Porto kalecisi Diogo Costa, ilk yarıdaki bir dizi mükemmel kurtarışıyla farkın daha da açılmasını engelledi. Portekizli milli kaleci, üstün refleksleriyle Haaland'a iki kez geçit vermezken Phil Foden ve Antoine Semenyo'nun denemelerini de çıkardı.
Costa'nın kahramanca çabalarına rağmen Porto, City savunmasına karşı sürekli bir tehdit oluşturmakta zorlandı. Ev sahibi ekip, konuk takımın baskın geçtiği ilk 45 dakikada tek bir şut bile çekemedi.
Porto, İngiliz rakiplere karşı zorlanıyor
Francesco Farioli’nin Porto’su, bu sezon Portekiz Ligi’ndeki beş maçının tamamını kazanarak karşılaşmaya mükemmel bir iç saha formuyla çıktı. Ancak Avrupa rakiplerine karşı seviye farkının çok daha zorlu olduğunu gördü.
Ev sahibi ekip az sayıda pozisyon üretti; Alan Varela’nın falsolu vuruşu direğin yanından az farkla auta giderken, William Gomes de hedefi bulamadı. City kalecisi Gianluigi Donnarumma ise sonuç olarak sakin bir akşam geçirdi ve maçı ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadan tamamladı.
Bu yenilgi, Porto’nun Avrupa’da İngiliz takımlarına karşı kötü tarihsel karnesinin sürmesine neden oldu. 2004 Avrupa şampiyonu, İngiliz rakiplere karşı oynadığı son 17 maçın yalnızca ikisini kazanabildi.
- AFP
Galibiyet alan Manchester City'yi Manchester derbisi bekliyor
Daha önce son üç sezonun her birinde Real Madrid'e elenen City, bu kez yeniden sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Kulüp, 2023'te üçleme kazandığı sezondan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı amaçlıyor.
Hafta ortasındaki Avrupa mesaisinin ardından şimdi iki takım için de dikkat yeniden iç görevlere çevrildi. City, Premier League'de ezeli rakibi Manchester United'a karşı kritik bir Manchester derbisine çıkacak. Bu arada Porto ise Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından Liga Portugal'da Casa Pia karşısında sahaya döndüğünde toparlanmaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun