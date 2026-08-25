City, Haaland ile uzun vadeli bir anlaşma yaparken birçok açıdan en değerli varlığını koruma altına alıyordu. Onun Premier League'i kasıp kavurduğunu, bu süreçte rekorları altüst ettiğini ve 2022-23'te Pep Guardiola yönetimindeki Üçleme zaferinin bir parçası olduğunu görmüşlerdi.

Tüm kulvarlarda 200 maçta City adına 162 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda başka bir yere gitmeyi düşündüğüne dair hiçbir işaret vermedi. Ancak Manchester'daki çıkış kapıları aralık bırakıldı.

İspanya'dan ilgi olduğu yönündeki söylentiler dinmek bilmiyor. Barcelona başka bir 9 numaranın peşindeyken, Real Madrid ise başkan Florentino Perez döneminde her zaman ‘Galactico’ların peşinde olacak. Camp Nou ya da Santiago Bernabeu, Haaland'ın bir sonraki durağı olabilir.