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‘Erling Haaland’ın bir gün Manchester City’den ayrılması kaçınılmaz’ - Rekor kıran golcünün, Premier League devinden ayrılmak için ne zaman transfer talebinde bulunacağına dair tahmin yapıldı
Haaland, Barcelona ve Real Madrid ile anılıyor
City, Haaland ile uzun vadeli bir anlaşma yaparken birçok açıdan en değerli varlığını koruma altına alıyordu. Onun Premier League'i kasıp kavurduğunu, bu süreçte rekorları altüst ettiğini ve 2022-23'te Pep Guardiola yönetimindeki Üçleme zaferinin bir parçası olduğunu görmüşlerdi.
Tüm kulvarlarda 200 maçta City adına 162 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda başka bir yere gitmeyi düşündüğüne dair hiçbir işaret vermedi. Ancak Manchester'daki çıkış kapıları aralık bırakıldı.
İspanya'dan ilgi olduğu yönündeki söylentiler dinmek bilmiyor. Barcelona başka bir 9 numaranın peşindeyken, Real Madrid ise başkan Florentino Perez döneminde her zaman ‘Galactico’ların peşinde olacak. Camp Nou ya da Santiago Bernabeu, Haaland'ın bir sonraki durağı olabilir.
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Haaland ne zaman Manchester City'den ayrılmayı düşünebilir
Böyle bir geçişin ne zaman gerçekleşeceği ise henüz belli değil. BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan eski City yıldızı Barry, GOAL'e şunları söyledi: “Erling Haaland'ın bir gün Manchester City'den ayrılması kaçınılmaz. Haaland'ın City ile bağı ne kadar güçlü olsa da ve bu da onu şimdilik orada tutacak olsa da, diğer birçok oyuncuda gördüğünüz gibi ortalığı karıştıran biri olmayacaktır.
“Bence City'nin üstünlüğü biraz azalır ve kupalar gelmezse, bu spekülasyonları artıracaktır. Bazen yeni bir meydan okuma istemek doğaldır ve eminim Haaland da farklı olmayacaktır.
“Bu bir gecede olacak bir şey değil. Haaland, kısa olan kariyerini düşünecektir. Ama kupalar gelmezse, bu sadece spekülasyonları artıracaktır. Dünyanın en iyi santrforu olduğu için dünyanın dört bir yanından teklifler alacaktır, yani bu çok doğal. Bunun gelecekte yaşanabileceğini görebiliyorsunuz. Sanırım çok şey, City'nin önümüzdeki bir iki yılda Avrupa'da ve Premier League'de ne kadar rekabetçi olacağına bağlı olacak.”
Manchester City, Premier League şampiyonluğu için aday mı?
City, Premier League şampiyonluğunu kazanmadan iki yıl geçirdi; Liverpool ve Arsenal ise yurt içindeki üstünlüğü yeniden kurdu. Barry, 2026-27'de zirveye dönüş yaşanacağına ikna olmuş değil.
2011-12'de Blues'un ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan eski İngiltere milli oyuncusu, Etihad'da saha içinde ve dışında simge isimlerin Manchester'a veda ettiği hareketli yaz dönemi hakkında şöyle dedi: “Rodri satılmadan önce bile, City'deki teknik direktör değişimi göz önüne alındığında, Arsenal'i şu an bulunduğu noktadan geriye itmek zor olurdu.
Bence Rodri'nin gitmesiyle birlikte artık Arsenal'e meydan okuma konusunda daha da az tehdit oluşturuyorlar. Eminim güçlenmek ve belki onun yerini doldurmak için bir ya da iki transfer yapacaklar, bu da [Elliot] Anderson'a ve o orta sahadaki diğer oyunculara yardımcı olacaktır. Rodri gittikten sonra onların yarışıp belki de şampiyonluğu kazanma şansının daha az olduğunu söylerim. Şampiyonluğu hediye ettiklerini söylemem ama bu işi çok daha zor hale getiriyor.”
Şöyle devam etti: “Arsenal'i açık ara büyük favori olarak görüyorum. City'de yaşananlar nedeniyle bu sezon tehditlerinin giderek azaldığını hissediyorum ve Rodri'nin ayrılığı da buna gerçekten eklenmiş oldu. Bu yüzden diğer kulüplerin gelişeceğini görebiliyorum. Chelsea, Şampiyonlar Ligi olmadan ve teknik direktör [Xabi] Alonso'yla, ayrıca yaptıkları birkaç transferle birlikte, bence gelişecek. Kesinlikle ilk dört için yarışacaklar. Bana göre bu, Arsenal'in alması gereken bir şampiyonluk.
“Diğer kulüplerin onların seviyesine çıkacak kadar gelişeceğini düşünmüyorum. Chelsea, Man United, Villa için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek muhtemelen zor olacaktır. Yine de City'nin muhtemelen ikinci sırada olacağını düşünüyorum ama geçen yıla göre daha az tehdit olacaklar.”
- Getty/GOAL
Transfer için son gün: Yaz transfer dönemi ne zaman kapanıyor
City, 2026-27 sezonunun açılış haftasında Bournemouth'u 2-1 yenmek için sahada büyük mücadele verdi. Arsenal, Premier League'e yeni yükselen Coventry'yi geçerken çok daha rahat göründü, ancak Enzo Maresca'nın Manchester'daki dönemi hâlâ gelişim aşamasında.
Daha yapılacak başka transfer hamleleri olacağına dair umut var; 1 Eylül'deki son tarihten önce Chelsea, tılsımlı 9 numarası Haaland'ın yanına kupa kovalayan yapbozun daha fazla parçasını eklemeyi umuyor.
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