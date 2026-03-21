Pazar günkü final öncesinde endişe kaynağı olan sadece Wembley'de gol ya da asist yapamaması değil. Altı maçta sadece dokuz şut çekti; bunlardan sadece üçü kaleyi buldu ve biri de direğe çarptı. Haaland'ın Wembley'e ilk ziyareti, 2023 FA Cup yarı finalinde Sheffield United'a karşıydı ve kalite farkına rağmen, Riyad Mahrez'in 3-0'lık galibiyette tüm golleri attığı maçta sahneye çıkamadı.

Ertesi ay Manchester United ile oynanan final çok daha çekişmeli geçti, ancak Haaland sessiz bir maç geçirdi ve manşetleri Ilkay Gündoğan kapattı. 2023 Community Shield'da Wembley'de ilk kez yenilgiyi tattı; 1-1 berabere biten maçta oyundan alındı ve Arsenal'in kazandığı penaltı atışlarında yer almadı.

2024'te Chelsea ile oynanan FA Cup yarı finalinde sakatlandı ve finalde yine sessiz bir performans sergiledi; United, bir önceki yılki yenilgisinin intikamını alarak sürpriz bir galibiyet elde etti. Haaland, bir sonraki maçında United ile oynanan Community Shield'da en azından gol attı, ancak bu gol penaltı atışlarında geldi.

Geçen sezon Nottingham Forest ile oynanan yarı final maçında sakatlık geçirdi, ancak Crystal Palace ile oynanan final maçına yetişti.