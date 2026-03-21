Çeviri:
Erling Haaland'ın "alçakgönüllü kalma" zamanı: Manchester City'nin Carabao Kupası finalinde Arsenal'i yenme umudu olması için yıldız forvetinin "büyük maçlarda başarısız" damgasını silmesi gerekiyor
Kaleye isabet eden üç şut
Pazar günkü final öncesinde endişe kaynağı olan sadece Wembley'de gol ya da asist yapamaması değil. Altı maçta sadece dokuz şut çekti; bunlardan sadece üçü kaleyi buldu ve biri de direğe çarptı. Haaland'ın Wembley'e ilk ziyareti, 2023 FA Cup yarı finalinde Sheffield United'a karşıydı ve kalite farkına rağmen, Riyad Mahrez'in 3-0'lık galibiyette tüm golleri attığı maçta sahneye çıkamadı.
Ertesi ay Manchester United ile oynanan final çok daha çekişmeli geçti, ancak Haaland sessiz bir maç geçirdi ve manşetleri Ilkay Gündoğan kapattı. 2023 Community Shield'da Wembley'de ilk kez yenilgiyi tattı; 1-1 berabere biten maçta oyundan alındı ve Arsenal'in kazandığı penaltı atışlarında yer almadı.
2024'te Chelsea ile oynanan FA Cup yarı finalinde sakatlandı ve finalde yine sessiz bir performans sergiledi; United, bir önceki yılki yenilgisinin intikamını alarak sürpriz bir galibiyet elde etti. Haaland, bir sonraki maçında United ile oynanan Community Shield'da en azından gol attı, ancak bu gol penaltı atışlarında geldi.
Geçen sezon Nottingham Forest ile oynanan yarı final maçında sakatlık geçirdi, ancak Crystal Palace ile oynanan final maçına yetişti.
Ceza sorumluluğunun devredilmesi
Ancak bu, tartışmasız şimdiye kadarki en büyük hayal kırıklığıydı; zira City, 2013’te Wigan’a yenildiklerinden bu yana bir FA Cup finalinde yaşanan en büyük sürpriz yenilgiye uğradı. En kötüsü de, Haaland penaltı atmaktan kaçınırken, Omar Marmoush penaltı noktasına geldi ve şutu Dean Henderson tarafından kurtarıldı.
Wayne Rooney, affedilemez bir görev ihmal olarak gördüğü bu olayın ardından Norveçli oyuncuya yönelik eleştirilerinden geri durmadı. "Erling Haaland dünya çapında bir forvet ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan bahsettiğimizde, onların o topu rakibe kaptırması söz konusu bile olamaz" dedi.
"Bu iki oyuncuyu Erling Haaland, Kylian Mbappe ve diğer tüm oyunculardan ayıran şey budur. Onlar bencil ve her maçta gol atmak istiyorlar. Haaland fırsatları kaçırdığında, bunun onu etkilediğini ve moralini bozduğunu görebilirsiniz. Belki de Wembley'de penaltı atma düşüncesi onun için çok ağır gelmiştir. Kim bilir, o da bir insan."
Sekiz finalde gol yok
Haaland daha sonra şöyle itiraf etti: "Topu yeni bir oyuncuya vermemeliydim. Yani tüm sorumluluk bana ait. Onu bu duruma ben soktum. Onun hakkında iyi hislerim vardı. Ama topu kendim almalıydım."
Ancak Haaland'ın her zamanki acımasız golcü sinirini kaybetme gibi tuhaf bir alışkanlığı sadece Wembley kemerinin altında değil. City formasıyla oynadığı sekiz finalin hepsinde gol atamadı; ayrıca Leicester'da oynanan 2022 Community Shield, İstanbul'da oynanan 2023 Şampiyonlar Ligi finali ve aynı yıl Yunanistan'da oynanan Süper Kupa'da da gol atamadı.
Bu durum, ona "büyük maçlarda başarısız" gibi istenmeyen bir unvan kazandırdı, ancak Premier Lig'deki kritik maçlardaki performansı, bazılarının iddia ettiği kadar kötü değil.
"Büyük Altı" karşısında %69'luk gol oranı
"Büyük Altı" takımlarıyla oynadığı 35 maçta 24 gol ve 10 asist kaydetti. Bu, maç başına bir gol katkısına çok az kalıyor; sadece gol sayısına bakıldığında ise gol oranı yüzde 69 olarak hesaplanıyor.
Bu rakam, Haaland'ın City'deki genel performansına kıyaslandığında kötü görünüyor, zira City'de gol oranı yüzde 82. Örneğin, City'nin en büyük rakibi olan United'a karşı oynadığı yedi lig maçında sekiz gol ve üç asist kaydeden Haaland'ın bu performansını pek çok City taraftarı kıskanmayacaktır. Arsenal'e karşı ise yedi maçta beş gol ve iki asist kaydetti.
Liverpool karşısında sık sık zorlanmıştır ancak bu sezon her iki maçta da gol atmış ve Bernardo Silva'ya yaptığı asistle son zamanlardaki çılgın geri dönüşü başlatarak altı maçta üç gol ve bir asistle oynamıştır.
Chelsea'ye karşı dört gol ve iki asist kaydederken, Tottenham'a karşı oynadığı maçlarda da aynı istatistiklere sahip; bunlara, Mayıs 2024'teki hayati öneme sahip maçta attığı iki gol de dahil.
"O senin ağzını kapatacak"
Haaland’ın Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı istatistikleri, kağıt üzerinde o kadar da kötü değil; sekiz maçta dört gol attı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu maçların sadece ikisinde galip gelen tarafta yer aldı ve gol attığı tek maç da bunlardan biriydi.
Bu, Aralık ayındaki grup aşaması maçında gerçekleşmişti, ancak geçen hafta son 16 turunda toplamda 5-1'lik yenilgiyle tamamen gölgede kaldı. Bu, City'nin 15 kez şampiyon olan rakibinin elinde üst üste üçüncü kez elenmesi oldu.
14 Şampiyonlar Ligi eleme maçında 11 gol attı, ancak 2023'teki son 16 turunda RB Leipzig'e attığı beş gol, bu sayıyı büyük ölçüde artırıyor.
Guardiola, özellikle Haaland söz konusu olduğunda, forvetlerin gol suskunluğunu fazla abartmamak konusunda her zaman uyarıda bulunmuştur.
Guardiola, 2024 yılında, "Çok gol atan forvetler veya golcüleri eleştirmeyin, çünkü o sizin ağzınızı kapatacaktır, bu kesin," demişti. "Er ya da geç, o orada olacaktır. Kesinlikle, [gol atacak bir oyuncu] seçmem gerekirse, ben bunu seçerim."
Herkesin dilinde olan konu
Aynı konuyu ele alan Sergio Agüero geçen ay şöyle demişti: "Mesele şu ki, Haaland herkesin beklentisini çok yükseltti. Her sezon giderek daha fazla gol atıyor; bu yüzden birkaç maçta gol atamadığında hemen sorgulanmaya başlıyor."
Ayrıca, 2023 Şampiyonlar Ligi finali arifesinde, sezonun sonuna doğru gösterdiği zayıf performansla ilgili bir soru sorulduğunda, kendisinin ne dediğini hatırlamakta fayda var. Onun için her şey bakış açısına bağlı. "Bunu yedi maçta bir gol olarak düşünebilirsiniz," dedi Haaland, yüzünde alaycı bir gülümsemeyle. "Ya da 52 maçta 52 gol ve sekiz asist, sanırım."
Ancak şurası açık ki, Pazar akşamı Arsenal Wembley'de Carabao Kupası'nı kaldırırsa ve Haaland, İngiliz futbolunun evinde oynadığı yedinci maçın ardından hala gol atamamışsa, büyük maçlarda başarısız olduğu yönündeki şöhreti herkesin dilinde olacak.
İki yıl önce Arsenal'e söylediği gibi, Haaland'ın alçakgönüllü kalıp bu şöhretini bir kez ve sonsuza kadar sona erdirme ve nihayet fethettiği sayısız stadyuma Wembley'i de ekleme zamanı geldi.
