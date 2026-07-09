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Erling Haaland için Brezilya’yı yenmek “hala gerçek dışı geliyor”; Norveçli yıldız, bu inanılmaz Dünya Kupası zaferini “asla hayal etmemişti”
Haaland, beş kez şampiyon olmuş takımı şaşkına çevirdi
Haaland, New Jersey’de oynanan son 16 turu maçında Brezilya’yı 2-1 mağlup eden kritik ikinci yarıdaki iki golü atarak Norveç’in galibiyetinin mimarı oldu. Golcü forvet, 79. dakikada ölümcül bir kafa vuruşuyla skoru açtı; ardından 90. dakikada yerden attığı şutla ülkesine tarihindeki ilk çeyrek final biletini garantiledi. Bu dramatik karşılaşmada, ilk yarıda Bruno Guimaraes'in kaçırdığı penaltı ve maçın son saniyelerinde Neymar'ın attığı teselli niteliğindeki penaltı golü öne çıkan anlar oldu.
- Getty Images
Forvet, futbol ülkesine saygı duyuyor
Maçın ardından kişisel YouTube kanalında konuşan forvet, Güney Amerika devlerini mağlup etmelerinin ardındaki muazzam önemi değerlendirdi. 9 numaralı oyuncu, Selecao’nun zengin tarihinin bu maçı kendisi için kişisel olarak inanılmaz derecede özel kıldığını itiraf etti.
Haaland şöyle konuştu: "Brezilya bir futbol ülkesidir. Orada oynamış tüm efsanevi oyuncular nedeniyle, muhtemelen ilk öğrendiğiniz futbol ülkesi de Brezilya'dır. Forması, ülkesi, tutkusu, yetiştirdiği tüm büyük isimler... Brezilya'ya karşı oynamak biraz gerçek dışı geliyor."
Norveç, “favori olmayan” konumunu savunuyor
Haaland, Brezilya’nın favori konumunun, Stale Solbakken’in takımının sahada herhangi bir baskı hissetmeden özgürce oynamasına olanak sağladığını açıkladı. Eski Borussia Dortmund forveti, başlangıçta Brezilya gibi yıldızlarla dolu bir takımı yenmenin imkânsız bir görev olacağını düşündüğünü bile itiraf etti.
Haaland sözlerine şöyle devam etti: “Hâlâ gerçek dışı, çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim, bu yüzden Brezilya’yı gerçekten yenebilmiş olmamız bana daha da gerçeküstü geliyor. İnanılmaz bir deneyim oldu. Tamamen bitkin durumdayım, biraz dinlenip uyumam gerekiyor. Bu muhteşem ve nefes kesici bir şey.”
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İngiltere ile çeyrek final maçı bekliyor
Norveç'in tarihi serüveni, bu Cumartesi Miami'de oynanacak çeyrek final maçında İngiltere'nin ortaya koyacağı büyük bir meydan okumayla anında sınanacak. Kaleci Orjan Nyland'ın muhteşem bir performans sergilemesi ve Haaland'ın Kylian Mbappé'nin yedi gollük rekoruna yetişmesi sayesinde Solbakken'in oyuncuları şu anda özgüven dolu. Üç Aslanlar'ın da Meksika ile oynadıkları çekişmeli karşılaşmadan galip çıkarak ivme kazanmaya çalıştığı göz önüne alındığında, bu karşılaşmanın çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor.
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