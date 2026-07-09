Erling Haaland için Brezilya’yı yenmek “hala gerçek dışı geliyor”; Norveçli yıldız, bu inanılmaz Dünya Kupası zaferini “asla hayal etmemişti”

Haaland, Brezilya’nın favori konumunun, Stale Solbakken’in takımının sahada herhangi bir baskı hissetmeden özgürce oynamasına olanak sağladığını açıkladı. Eski Borussia Dortmund forveti, başlangıçta Brezilya gibi yıldızlarla dolu bir takımı yenmenin imkânsız bir görev olacağını düşündüğünü bile itiraf etti.

Haaland sözlerine şöyle devam etti: “Hâlâ gerçek dışı, çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim, bu yüzden Brezilya’yı gerçekten yenebilmiş olmamız bana daha da gerçeküstü geliyor. İnanılmaz bir deneyim oldu. Tamamen bitkin durumdayım, biraz dinlenip uyumam gerekiyor. Bu muhteşem ve nefes kesici bir şey.”