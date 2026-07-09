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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Erling Haaland için Brezilya’yı yenmek “hala gerçek dışı geliyor”; Norveçli yıldız, bu inanılmaz Dünya Kupası zaferini “asla hayal etmemişti”

E. Haaland
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası

Norveçli forvet Erling Haaland, dramatik iki golüyle tarihi bir zaferi garantiledikten sonra, uluslararası futboldaki devlerden biri olan Brezilya’yı yenmenin hâlâ tamamen gerçek dışı geldiğini itiraf etti. Manchester City’nin süperstarı, maçın son dakikalarında ölümcül bir performans sergileyerek ülkesini Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı, beş kez şampiyon olan Brezilya’yı turnuvadan eledi ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanma hayallerini canlı tuttu.

  • Haaland, beş kez şampiyon olmuş takımı şaşkına çevirdi

    Haaland, New Jersey’de oynanan son 16 turu maçında Brezilya’yı 2-1 mağlup eden kritik ikinci yarıdaki iki golü atarak Norveç’in galibiyetinin mimarı oldu. Golcü forvet, 79. dakikada ölümcül bir kafa vuruşuyla skoru açtı; ardından 90. dakikada yerden attığı şutla ülkesine tarihindeki ilk çeyrek final biletini garantiledi. Bu dramatik karşılaşmada, ilk yarıda Bruno Guimaraes'in kaçırdığı penaltı ve maçın son saniyelerinde Neymar'ın attığı teselli niteliğindeki penaltı golü öne çıkan anlar oldu.

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  • HaalandGetty Images

    Forvet, futbol ülkesine saygı duyuyor

    Maçın ardından kişisel YouTube kanalında konuşan forvet, Güney Amerika devlerini mağlup etmelerinin ardındaki muazzam önemi değerlendirdi. 9 numaralı oyuncu, Selecao’nun zengin tarihinin bu maçı kendisi için kişisel olarak inanılmaz derecede özel kıldığını itiraf etti.

    Haaland şöyle konuştu: "Brezilya bir futbol ülkesidir. Orada oynamış tüm efsanevi oyuncular nedeniyle, muhtemelen ilk öğrendiğiniz futbol ülkesi de Brezilya'dır. Forması, ülkesi, tutkusu, yetiştirdiği tüm büyük isimler... Brezilya'ya karşı oynamak biraz gerçek dışı geliyor."

  • Norveç, “favori olmayan” konumunu savunuyor

    Haaland, Brezilya’nın favori konumunun, Stale Solbakken’in takımının sahada herhangi bir baskı hissetmeden özgürce oynamasına olanak sağladığını açıkladı. Eski Borussia Dortmund forveti, başlangıçta Brezilya gibi yıldızlarla dolu bir takımı yenmenin imkânsız bir görev olacağını düşündüğünü bile itiraf etti.

    Haaland sözlerine şöyle devam etti: “Hâlâ gerçek dışı, çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim, bu yüzden Brezilya’yı gerçekten yenebilmiş olmamız bana daha da gerçeküstü geliyor. İnanılmaz bir deneyim oldu. Tamamen bitkin durumdayım, biraz dinlenip uyumam gerekiyor. Bu muhteşem ve nefes kesici bir şey.”

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  • kane haaland(C)Getty images

    İngiltere ile çeyrek final maçı bekliyor

    Norveç'in tarihi serüveni, bu Cumartesi Miami'de oynanacak çeyrek final maçında İngiltere'nin ortaya koyacağı büyük bir meydan okumayla anında sınanacak. Kaleci Orjan Nyland'ın muhteşem bir performans sergilemesi ve Haaland'ın Kylian Mbappé'nin yedi gollük rekoruna yetişmesi sayesinde Solbakken'in oyuncuları şu anda özgüven dolu. Üç Aslanlar'ın da Meksika ile oynadıkları çekişmeli karşılaşmadan galip çıkarak ivme kazanmaya çalıştığı göz önüne alındığında, bu karşılaşmanın çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor.

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