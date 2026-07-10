Erling Haaland’ı nasıl durdurursunuz? Efsanevi İngiliz savunma oyuncusu, Three Lions’a Dünya Kupası çeyrek finalinde başarıya ulaşmanın “anahtarı” verilirken bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor

Haaland gibi oyuncuları nasıl durdurmaya çalıştığı sorulduğunda, 59 kez milli forma giymiş eski İngiltere stoperi Walker — Dünya Kupası bahisleriyle ilgili bir röportajda — GOAL’a şunları söyledi: “Adil olalım, bu Dünya Kupası; sahada muhteşem futbolcular var, bu yüzden her zaman zor olacak.

“Haaland ve [Kylian] Mbappé gibi oyuncular her zaman oyuna dahil olmazlar, ama o parlak anları yakalarlar. Norveç ile oynayacağımız maçta konsantrasyonun anahtar rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü hepimizin gördüğü gibi, Haaland’ı 98 dakika boyunca sessiz tutabilirsiniz, ama 99. dakikada birden ortaya çıkıp iki gol atabilir. Konsantrasyon ve takımın bütünlüğü anahtar olacak.

“Bizim [Meksika’ya karşı oynadığımız son 16 turunda] olduğu gibi bir oyuncunuz kırmızı kart gördüğünde, takıma sonuç kazandıran şey takımın kolektif birlikteliğidir. Golü atan bireylerdir, ancak kolektif birliktelikte herkesin buna inandığını görebilirsiniz: ‘[Jarell] Quansah kırmızı kart gördükten sonra bu sahadan gol yiyerek ayrılmayacağız’.

“Bence buna inanmak gerekiyor. Ve tüm takım buna inandığında, Dünya Kupası’nda oynadığımızda gördüğüm gibi, bu etki artmaya başlıyor. Turlar ilerledikçe bu birlik daha da sıkılaşıyor ve bence onların da bundan yararlanması gerekiyor.

“Mesele tek bir savunmacının Haaland’ı markaj altına alması değil; herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi, herkesin sıkı savunma yapması, herkesin öne çıkmasıdır; çünkü onun tehlikeli bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz.

“Maçın tamamının Haaland’la ilgili olduğunu düşünmüyorum, hiç de değil. Sahanın her yerinde mücadelelerimizi kazanmalıyız. Ancak Meksika karşısında ortaya koydukları o birlikteliği, Norveç karşısında da sahaya taşımaları gerekiyor.”