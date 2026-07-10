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Erling Haaland’ı nasıl durdurursunuz? Efsanevi İngiliz savunma oyuncusu, Three Lions’a Dünya Kupası çeyrek finalinde başarıya ulaşmanın “anahtarı” verilirken bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor
Kane ve Bellingham, İngiltere milli takımında başrol oynuyor
60 yıllık acıyı sona erdirmek için sürdürdüğü çabalar kapsamında İngiltere, bir başka büyük turnuvada çeyrek finale yükseldi – daha önce 2018 Dünya Kupası’nda yarı finale ve arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finaline ulaşmıştı.
Takımın kilit oyuncuları, spor dünyasının en parlak spot ışıkları altında göz dolduruyor; Jude Bellingham, Real Madrid’de neden “Galactico” statüsüne sahip olduğunu herkese hatırlatıyor. Forvet hattında ise rekorlar kıran kaptan Harry Kane, kariyerinin en iyi formunu sergiliyor.
- GOAL
Miami’de Norveç ile oynanacak çeyrek final maçı
Kane golcü kimliğini sürdürüyor ve Florida’da Norveç için açık ve bariz bir tehdit oluşturacak. Karşısındaki isim olan Manchester City’nin forveti Haaland ise sahanın diğer ucunda İngiltere’nin savunma hattını sürekli tetikte tutacak.
Haaland'ın şu anda Dünya Kupası'nda yedi golü bulunurken, Kane Altın Ayakkabı yarışında bir gol geride. İki oyuncu da Miami Dolphins NFL takımının ev sahipliği yaptığı stadyumda karşı karşıya geldiklerinde, bu bireysel ödülün peşinde kalmak için hırslı olacaklar.
Üretken Haaland’ı nasıl durdurursunuz?
Haaland gibi oyuncuları nasıl durdurmaya çalıştığı sorulduğunda, 59 kez milli forma giymiş eski İngiltere stoperi Walker — Dünya Kupası bahisleriyle ilgili bir röportajda — GOAL’a şunları söyledi: “Adil olalım, bu Dünya Kupası; sahada muhteşem futbolcular var, bu yüzden her zaman zor olacak.
“Haaland ve [Kylian] Mbappé gibi oyuncular her zaman oyuna dahil olmazlar, ama o parlak anları yakalarlar. Norveç ile oynayacağımız maçta konsantrasyonun anahtar rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü hepimizin gördüğü gibi, Haaland’ı 98 dakika boyunca sessiz tutabilirsiniz, ama 99. dakikada birden ortaya çıkıp iki gol atabilir. Konsantrasyon ve takımın bütünlüğü anahtar olacak.
“Bizim [Meksika’ya karşı oynadığımız son 16 turunda] olduğu gibi bir oyuncunuz kırmızı kart gördüğünde, takıma sonuç kazandıran şey takımın kolektif birlikteliğidir. Golü atan bireylerdir, ancak kolektif birliktelikte herkesin buna inandığını görebilirsiniz: ‘[Jarell] Quansah kırmızı kart gördükten sonra bu sahadan gol yiyerek ayrılmayacağız’.
“Bence buna inanmak gerekiyor. Ve tüm takım buna inandığında, Dünya Kupası’nda oynadığımızda gördüğüm gibi, bu etki artmaya başlıyor. Turlar ilerledikçe bu birlik daha da sıkılaşıyor ve bence onların da bundan yararlanması gerekiyor.
“Mesele tek bir savunmacının Haaland’ı markaj altına alması değil; herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi, herkesin sıkı savunma yapması, herkesin öne çıkmasıdır; çünkü onun tehlikeli bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz.
“Maçın tamamının Haaland’la ilgili olduğunu düşünmüyorum, hiç de değil. Sahanın her yerinde mücadelelerimizi kazanmalıyız. Ancak Meksika karşısında ortaya koydukları o birlikteliği, Norveç karşısında da sahaya taşımaları gerekiyor.”
- Getty Images
Tuchel’den taktiksel ayarlamalar gerekiyor
Quansah’ın Azteca Stadyumu’nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maçlık cezasını çekmesi ve Chelsea kaptanı Reece James’in son zamanlarda sakatlıkla boğuşması nedeniyle, İngiltere’nin Haaland ile karşılaşma öncesinde savunma konusunda endişeleri var.
Ancak Thomas Tuchel’in elinde, takımın genel oyun planını bozmadan taktiksel ufak değişiklikler yapabilecek kadar kaliteli bir kadro bulunuyor. Eğer Üç Aslanlar bu hafta sonu bu güçlü 9 numara oyuncuyu etkisiz hale getirebilirse, 1966’nın efsanelerini taklit etmeye bir adım daha yaklaşma şansları oldukça yüksek.
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