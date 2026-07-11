İngiltere, Norveç ile oynayacağı kritik Dünya Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor; bu maçta dikkatlerin büyük kısmı Haaland’ı durdurmaya odaklanmış durumda. Tuchel’in elinde birkaç stoper seçeneği olmasına rağmen, Robson önemli bir oyuncunun kadro dışında bırakıldığını düşünüyor.

Eski İngiltere kaptanı, fiziksel varlığı nedeniyle Maguire'ın Haaland'a karşı oynanacak maç için ideal savunma oyuncusu olduğunu savundu. Maguire, Tuchel'in turnuva kadrosuna alınmadı; bu durum, Robson'ın İngiltere'nin Manchester City'li forvetle başa çıkmak için gereken güce sahip olmayabileceğinden endişelenmesine neden oldu.