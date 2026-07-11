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엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images
Yosua Arya

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Erling Haaland’ı kim durdurabilir? Eski İngiltere yıldızı, Norveç’in gol makinesini susturacak ‘en iyi ismi’ açıkladı – ancak bu isim Thomas Tuchel’in kadrosunda bile yok

İngiltere
E. Haaland
Norveç - İngiltere
Norveç
Dünya Kupası
H. Maguire
T. Tuchel

Bryan Robson, İngiltere’nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde Thomas Tuchel’in Erling Haaland’ı durdurabilecek en uygun savunma oyuncusunu göz ardı ettiğini düşünüyor. Eski İngiltere kaptanı, Three Lions’ın çekişmeli bir maçı kıl payı kazanacağını öngörmesine rağmen, Harry Maguire’ın fiziksel gücünün onu bu golcü forvet için ideal bir rakip haline getireceğini savunuyor.

  • Robson, Maguire'ın kadroya alınmamasını sorguluyor

    İngiltere, Norveç ile oynayacağı kritik Dünya Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor; bu maçta dikkatlerin büyük kısmı Haaland’ı durdurmaya odaklanmış durumda. Tuchel’in elinde birkaç stoper seçeneği olmasına rağmen, Robson önemli bir oyuncunun kadro dışında bırakıldığını düşünüyor.

    Eski İngiltere kaptanı, fiziksel varlığı nedeniyle Maguire'ın Haaland'a karşı oynanacak maç için ideal savunma oyuncusu olduğunu savundu. Maguire, Tuchel'in turnuva kadrosuna alınmadı; bu durum, Robson'ın İngiltere'nin Manchester City'li forvetle başa çıkmak için gereken güce sahip olmayabileceğinden endişelenmesine neden oldu.

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  • Harry Maguire England 2026Getty

    Robson, Maguire'ın neden doğru seçim olduğunu açıklıyor

    Robson, İngiltere’nin mevcut stoperlerinin hız ve teknik kaliteye sahip olduğunu düşünse de, maç boyunca Haaland’a fiziksel olarak ayak uydurabileceklerini sorguladı. Norveç’in yıldız forvetinin en büyük sahnede performansını daha da yükselteceğini öngörüyor.

    Robson, Hajper'e verdiği demeçte, "Norveç maçı, bu yaz Thomas Tuchel'in kadrosunda Harry Maguire'ı görmek istememin nedeniydi, çünkü bence Harry Maguire, Erling Haaland'ın üstesinden gelebilir," dedi.

    "Elimizdeki diğer oyuncular hızlı ama Maguire kadar güçlü değiller. Haaland bu maça tam hazır olacak ve Dünya Kupası olduğu için gücünü ve diğer niteliklerini kullanarak bir üst seviyeye çıkacaktır. İngiltere'nin iki stoperi için zorlu bir maç olacak. Harry Maguire bu görev için en uygun isim olurdu."

  • İngiltere’nin Norveç’i kıl payı yeneceğine dair beklentiler devam ediyor

    Endişelerine rağmen Robson, İngiltere’nin bu sınavı başarıyla geçeceğini düşünüyor. 2-1’lik bir galibiyet öngörse de, Haaland ve Martin Odegaard’ın ciddi sorunlar yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

    Robson, “İngiltere favoriler arasında yer alacak ama Norveç maçı zor geçecek çünkü onlar, topun arkasında kalıp çok iyi savunma yapabilen, ardından da Martin Odegaard ve Erling Haaland ile rakibi yakalayan güçlü ve iyi organize olmuş bir takım,” diye açıkladı.

    "Gerçek bir tehdit oluşturacaklar. İlginç bir maç olacak ve İngiltere'nin rakibin savunmasını aşmak için çok çalışması gerekecek. Skorun 2-1 İngiltere lehine olacağını söyleyeceğim çünkü Odegaard ya da Haaland'ın gol atacağını düşünüyorum; ancak bizim de hücumda ciddi bir tehdit oluşturacağımıza inanıyorum ve oyuncularımızın son zamanlardaki performansına bakılırsa bu maçı kazanabileceğimizi hissediyorum."

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  • Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty

    İngiltere, şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya

    İngiltere, Robson'ın turnuvadaki en zorlu maçlarından biri olacağını öngördüğü karşılaşmada Norveç ile karşı karşıya gelecek. İngiltere savunması ile Haaland arasındaki mücadele ve orta sahada Odegaard ile Jude Bellingham'ın etkisi, maçın sonucunu belirlemede belirleyici olabilir.

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