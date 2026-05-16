City formasıyla attığı 161 golle dünya futbolunun en golcü forvetlerinden biri olarak adını yazdırmasına rağmen, Haaland milli takımda şaşırtıcı bir gol suskunluğu yaşıyor. 25 yaşındaki Norveçli oyuncu, kulüp adına oynadığı önceki 15 büyük kupa yarı finali ve finalinde gol atamadı; buna Wembley sahasında 601 dakika boyunca oynadığı sekiz maç da dahil. City, son iki final maçını sırasıyla Manchester United ve Crystal Palace'a kaptırmış olarak, bu kötü gidişatı kırmak için çaresizce dördüncü üst üste FA Cup finaline giriyor.