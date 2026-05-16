AFP
Çeviri:
"Erling Haaland gol atacak" - Pep Guardiola, Man City'nin forvetinin Chelsea ile oynanacak FA Cup finalinde Wembley'deki kötü şans serisini sona erdireceğine söz verdi
Forvet, Wembley lanetiyle karşı karşıya
City formasıyla attığı 161 golle dünya futbolunun en golcü forvetlerinden biri olarak adını yazdırmasına rağmen, Haaland milli takımda şaşırtıcı bir gol suskunluğu yaşıyor. 25 yaşındaki Norveçli oyuncu, kulüp adına oynadığı önceki 15 büyük kupa yarı finali ve finalinde gol atamadı; buna Wembley sahasında 601 dakika boyunca oynadığı sekiz maç da dahil. City, son iki final maçını sırasıyla Manchester United ve Crystal Palace'a kaptırmış olarak, bu kötü gidişatı kırmak için çaresizce dördüncü üst üste FA Cup finaline giriyor.
Guardiola tarihi bir atılım öngörüyor
Maç öncesi basın toplantısında basının sorularını yanıtlayan Guardiola, takımın sembolü haline gelmiş forvetinin önemli maçlarda şaşırtıcı bir şekilde gol atamaması konusunda sorulan soruya esprili bir tavırla yanıt verdi.
İspanyol teknik adam, bu istatistiği memnuniyetle karşıladı ve gol suskunluğunun kesin olarak sona ereceğini garanti etti. Guardiola şöyle konuştu: “Güzel. Bu tür soruları seviyorum. Yarın olacak. Karşı taraf bana bu soruyu sormuyor, bu tarafta sorun yok. Yarın gol atacak.”
İç sahada çifte zafer peşinde
City, Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıracak gibi görünen ve formdan düşmüş bir Chelsea takımına karşı bu tarihi karşılaşmaya en büyük favori olarak giriyor. Mart ayında Arsenal’i 2-0 yenerek Carabao Kupası’nı kazanan Guardiola, ligin nihai sonucuna bağlı olarak hâlâ iç sahada üçlü kupayı kazanma şansı bulunan sezonu kurtarmak için tarihi bir iç saha kupa dublesinin peşinde. City, Batı Londralılar karşısında müthiş bir savunma ve taktiksel sicile sahip ve 2021 Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana tüm turnuvalarda oynadığı son 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Sezonun kaderini belirleyecek kupalar dengede
Cumartesi günkü final maçının ardından City, dikkatini derhal Arsenal ile gidişatı heyecan verici Premier Lig şampiyonluk yarışına çevirmeli. Guardiola’nın takımının, ligin şu anki liderini geçip tarihi bir üçlü kupayı garantilemek için geriye sadece iki kritik maç kaldı. Öte yandan Chelsea, bu finali bir kupa kazanmak ve aksi takdirde son derece hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunu kurtarmak için tek ve kesin bir fırsat olarak görüyor.