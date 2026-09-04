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Goal.com
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Dominic Calvert-Lewin Erling Haaland 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

Erling Haaland gibi olun! Leeds, transfer döneminin kapanmasının ardından forvet derinliği eksikliğini değerlendiren ve Elland Road'da şampiyonluk yaşamış kulüp efsanesinden Dominic Calvert-Lewin tavsiyesi aldı

Leeds United
D. Calvert-Lewin
Premier Lig
E. Haaland
Brighton & Hove Albion - Leeds United

Leeds United'a, Dominic Calvert-Lewin konusunda Manchester City ve Erling Haaland'dan ilham alması tavsiye edildi. Whites efsanesi Gordon Strachan, Elland Road'daki 9 numaranın iş yükü konusunda neden endişeli olduğunu GOAL'e anlattı. Yaz transfer döneminde Daniel Farke'nin kadrosuna hücum hattına yönelik hiçbir takviye yapılmadı ve bir transfer dönemi kapanışı daha geride kaldı.

  • Calvert-Lewin geçen sezon Premier League'de 14 gol attı

    Leeds'in Calvert-Lewin için 2025'te yaptığı anlaşmada etkileyici bir değer bulundu; 12 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen oyuncu, Everton'daki dokuz yıllık dönemini noktalamasının ardından bonservissiz olarak takıma katıldı. West Yorkshire'daki verimli ilk sezonunda Premier League'de 14 gol attı.

    Tecrübeli 29 yaşındaki oyuncu bu sezona da hızlı başladı ve son 12 ay içinde sakatlık endişeleri önemli ölçüde azaldı. Merseyside'daki döneminin sonlarına doğru yaşadığı form tutma sorunları bir problem olmuştu.

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  • Dominic Calvert-Lewin Leeds 2026 pre-seasonGetty

    Leeds, Calvert-Lewin'in yokluğunu telafi edecek kaliteli seçeneklerden yoksun mu?

    Leeds, Calvert-Lewin'den en üst düzey verimi alıyor, ancak arka planda ona çok fazla destek yok. Lukas Nmecha ve Noah Okafor en uçta görev yapabiliyor, Mateo Joseph ise Real Mallorca'daki kiralık döneminin ardından geri döndü, ancak onlar üretken isimler olarak görülemez.

    2026'da bir başka forvete büyük para harcama yönündeki her türlü cazibeye direnildi ve güven, Calvert-Lewin'in geniş omuzlarına yüklenmeye devam etti. O da bu sorumluluğu taşımaya fazlasıyla hazır.

  • Leeds'in Calvert-Lewin'e Haaland gibi yaklaşması neden gerekiyor

    Ancak Leeds'in gol yollarındaki en önemli oyuncusunu dikkatli kullanması gerekiyor. Şampiyonluk yaşayan kahraman Strachan da bunu kabul ediyor. Grosvenor Sport iş birliğiyle konuşan İskoç isim, rehberlik için Premier League'in en korkutucu santrforuna baktığını GOAL'e şu sözlerle anlattı: “O sürekli darbeler alıyor, sert müdahalelere maruz kalıyor, hırpalanıyor. Calvert-Lewin için bu hiç durmuyor.

    “Pazar günkü maçtaydım ve Leeds için ne kadar iyi bir puan olduğunu gördüm, çünkü Brentford bu arada üst düzey bir takım. Gerçekten üst düzey bir takım. Oturmuş bir takımdan bahsediyoruz, işte onlar öyle. Üç orta saha oyuncularından hangisinin en iyisi olduğunu söyleyemem. Üç hücum oyuncularından hangisinin en iyisi olduğunu da söyleyemem. Bildiğim tek şey, hepsinin iyi olduğu. Üç orta saha oyuncusu mükemmeldi. Üç hücumcuya gelince, kenardaki oyuncular için ben geniş alan hücumcuları diyorum, daha kompleler. Şu anda Manchester United'dan daha iyi bir takım oldukları kesin.

    “Calvert-Lewin'e dönersek, evet, sürekli aldığı temas konusunda endişeleniyorum. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel açıdan da. Calvert-Lewin'in yanında, 10 numara gibi oynayan birinin ya da oraya gelen bir orta saha oyuncusunun olması gerekiyor. Yani takımın geri kalanı için de mesele sadece Calvert-Lewin değil, onun etrafındaki alan. Dolayısıyla yanında biri olursa, oraya kimin çıktığı umurumda değil, bu Calvert-Lewin'in aldığı darbelerin yüzde 50'sini ortadan kaldırır.

    “Ve eğer gerçekten onu Haaland gibi oyundan uzak tutarsanız, ön tarafa oyuncular gönderirseniz, onu Haaland gibi oyundan uzak tutarsınız, çünkü onun yaptığı da bu. Oyundan uzak kalıyor, önündeki insanların darbeleri almasına, topu almasına izin veriyor ve bu yüzden hep ceza sahasının içinde oluyor.

    “Bu yüzden benim tek endişem, Calvert-Lewin'in her şeyi üstleniyor olması ve onun ceza sahasına girmesinin çok zor hale gelmesi. Bu yüzden bence pazar günkü performansı mükemmeldi, çünkü ilk yarıda tam önündeydim ve iki harika stoperin, iri iki stoperin ona çarptığını, darbeler aldığını, topu oyunda tutmaya çalıştığını gördüm. Buna rağmen yine de gol atmayı başardı ki bu gerçekten olağanüstü.

    “Bu yüzden katılırım, bence bir başka Calvert-Lewin bulabiliyorsanız bunu yapın. Ama size £40-50 milyon'a mal olmayacak, bu tipte bir forveti nereden bulacaksınız?”

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  • Dominic Calvert-Lewin Leeds 2026-27 awayGetty

    Leeds'in 2026-27 fikstürü: Sıradaki maç Brighton deplasmanında

    Leeds, Calvert-Lewin'i 2028'e kadar süren bir sözleşmeyle kadrosunda tutuyor. Mevcut standardını koruması halinde, uzatma görüşmelerinin başlaması uzun sürmemeli; zira Sheffield doğumlu oyuncu takımın ortak hedefi açısından kritik hale geldi.

    2026-27 sezonuna parlak bir başlangıç yapıldı; şu ana kadar iki maçta dört puan toplandı ve Farke'nin ekibi cumartesi günü Brighton deplasmanıyla Premier League'de yeniden sahne alacak.

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