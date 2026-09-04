Ancak Leeds'in gol yollarındaki en önemli oyuncusunu dikkatli kullanması gerekiyor. Şampiyonluk yaşayan kahraman Strachan da bunu kabul ediyor. Grosvenor Sport iş birliğiyle konuşan İskoç isim, rehberlik için Premier League'in en korkutucu santrforuna baktığını GOAL'e şu sözlerle anlattı: “O sürekli darbeler alıyor, sert müdahalelere maruz kalıyor, hırpalanıyor. Calvert-Lewin için bu hiç durmuyor.

“Pazar günkü maçtaydım ve Leeds için ne kadar iyi bir puan olduğunu gördüm, çünkü Brentford bu arada üst düzey bir takım. Gerçekten üst düzey bir takım. Oturmuş bir takımdan bahsediyoruz, işte onlar öyle. Üç orta saha oyuncularından hangisinin en iyisi olduğunu söyleyemem. Üç hücum oyuncularından hangisinin en iyisi olduğunu da söyleyemem. Bildiğim tek şey, hepsinin iyi olduğu. Üç orta saha oyuncusu mükemmeldi. Üç hücumcuya gelince, kenardaki oyuncular için ben geniş alan hücumcuları diyorum, daha kompleler. Şu anda Manchester United'dan daha iyi bir takım oldukları kesin.

“Calvert-Lewin'e dönersek, evet, sürekli aldığı temas konusunda endişeleniyorum. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel açıdan da. Calvert-Lewin'in yanında, 10 numara gibi oynayan birinin ya da oraya gelen bir orta saha oyuncusunun olması gerekiyor. Yani takımın geri kalanı için de mesele sadece Calvert-Lewin değil, onun etrafındaki alan. Dolayısıyla yanında biri olursa, oraya kimin çıktığı umurumda değil, bu Calvert-Lewin'in aldığı darbelerin yüzde 50'sini ortadan kaldırır.

“Ve eğer gerçekten onu Haaland gibi oyundan uzak tutarsanız, ön tarafa oyuncular gönderirseniz, onu Haaland gibi oyundan uzak tutarsınız, çünkü onun yaptığı da bu. Oyundan uzak kalıyor, önündeki insanların darbeleri almasına, topu almasına izin veriyor ve bu yüzden hep ceza sahasının içinde oluyor.

“Bu yüzden benim tek endişem, Calvert-Lewin'in her şeyi üstleniyor olması ve onun ceza sahasına girmesinin çok zor hale gelmesi. Bu yüzden bence pazar günkü performansı mükemmeldi, çünkü ilk yarıda tam önündeydim ve iki harika stoperin, iri iki stoperin ona çarptığını, darbeler aldığını, topu oyunda tutmaya çalıştığını gördüm. Buna rağmen yine de gol atmayı başardı ki bu gerçekten olağanüstü.

“Bu yüzden katılırım, bence bir başka Calvert-Lewin bulabiliyorsanız bunu yapın. Ama size £40-50 milyon'a mal olmayacak, bu tipte bir forveti nereden bulacaksınız?”