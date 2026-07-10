Getty Images Sport
Çeviri:
Erling Haaland, formunun zirvesinde olan forvet, Norveç’in çeyrek final şansını önemsiz gösterirken ‘tüm baskıyı İngiltere’nin üzerine yüklüyor’
Haaland, Norveç'in şansını küçümsüyor
Haaland, Miami’de oynanacak Norveç’in Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde baskıyı İngiltere’ye yöneltmeye çalıştı ve Norveç’in etkileyici performansına rağmen Thomas Tuchel’in takımının hâlâ favori olduğunu vurguladı. Forvet, Norveç’in Brezilya’yı mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada, takımının hâlâ zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Norveç beklentileri aşmış olsa da Haaland, beklenti yükünün tamamen İngiltere’ye ait olduğuna inanıyor.
- Getty Images
Haaland, İngiltere maçına odaklanılması gerektiğini vurguladı
Çeyrek final maçı öncesinde gazetecilere konuşan Haaland, Norveç’in şansları ve bu eşleşmeye ilişkin beklentiler hakkında konuştu. Takımının kaydettiği ilerlemeyi kabul etmekle birlikte, bir sonraki tura geçmesi beklenen takım olarak defalarca İngiltere’yi işaret etti.
Haaland, NRK'ya yaptığı açıklamada, "Kazanma ihtimalimiz çok düşük. Bence hepiniz tüm baskıyı İngiltere'nin üzerine yöneltmelisiniz," dedi.
Maç, City'deki takım arkadaşları John Stones ve Marc Guehi ile karşı karşıya gelecek olan Haaland için de ayrı bir önem taşıyor. Forvet, bunun özel bir an olacağını kabul etse de, Norveç'in bir sürpriz sonuç daha elde etmesine yardımcı olmaya odaklanmaya devam ediyor.
"Biraz tuhaf. Hayatta en çok onlarla vakit geçiriyorsunuz. Marc Guehi ve John Stones, yıllardır takıldığım arkadaşlar, bu yüzden biraz tuhaf. Biraz da özel," diye itiraf etti Haaland, Nettavisen'in aktardığına göre.
Fitness sırları ve Solbakken’e övgü
Norveç’in başarısının en önemli anahtarlarından biri, bu zorlu turnuva programı boyunca takımın simgesi olan oyuncuyu formda ve golcü konumunda tutabilmiş olmalarıdır. Haaland, mevcut fiziksel durumunu hem kulübüne hem de milli takıma borçlu olduğunu belirterek, Etihad Stadyumu’nda ve Stale Solbakken yönetiminde geçirdiği son birkaç sezon boyunca kendi vücudunu daha iyi anlamaya başladığını vurguladı.
"Bunu uzun zamandır biliyorum. Stale ve City’ye şükranlarımı sunmam gerek," dedi. "Bu sistem iyi işliyor ve az önce de söylediğim gibi; mesele sadece çok fazla maç oynamak değil. Kendinizi biraz farklı bir şekilde hazırlamanız gerekiyor, durum bu. Neye ihtiyacınız olduğunu bilmekle ilgili ve ben de bunu yapıyorum. Vücudumu tanıyorum, pek sakatlık yaşamadım ve bu iyi bir işaret."
- Getty Images
Yarı finalde bir yer bekliyor
Norveç, Dünya Kupası yarı finallerine kalma mücadelesi kapsamında şimdi İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Haaland, takımını bir başka sürpriz zafere taşımayı hedeflerken, İngiltere ise favori olarak görülmenin getirdiği baskıyla başa çıkmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun