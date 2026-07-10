Erling Haaland, formunun zirvesinde olan forvet, Norveç’in çeyrek final şansını önemsiz gösterirken ‘tüm baskıyı İngiltere’nin üzerine yüklüyor’

Çeyrek final maçı öncesinde gazetecilere konuşan Haaland, Norveç’in şansları ve bu eşleşmeye ilişkin beklentiler hakkında konuştu. Takımının kaydettiği ilerlemeyi kabul etmekle birlikte, bir sonraki tura geçmesi beklenen takım olarak defalarca İngiltere’yi işaret etti.

Haaland, NRK'ya yaptığı açıklamada, "Kazanma ihtimalimiz çok düşük. Bence hepiniz tüm baskıyı İngiltere'nin üzerine yöneltmelisiniz," dedi.

Maç, City'deki takım arkadaşları John Stones ve Marc Guehi ile karşı karşıya gelecek olan Haaland için de ayrı bir önem taşıyor. Forvet, bunun özel bir an olacağını kabul etse de, Norveç'in bir sürpriz sonuç daha elde etmesine yardımcı olmaya odaklanmaya devam ediyor.

"Biraz tuhaf. Hayatta en çok onlarla vakit geçiriyorsunuz. Marc Guehi ve John Stones, yıllardır takıldığım arkadaşlar, bu yüzden biraz tuhaf. Biraz da özel," diye itiraf etti Haaland, Nettavisen'in aktardığına göre.