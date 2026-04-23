Erling Haaland, durdurulamaz Manchester City forveti olarak Mohamed Salah ve Thierry Henry'nin rekorunu kırması bekleniyor; oyuncu, ligde üçlü kupa hedefinde üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı hedefliyor

Haaland, 2022 yazında Etihad Stadyumu'na geldiğinde, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund'da sergilediği olağanüstü gol ortalamasını İngiliz futbolunda da sürdürebilecek mi sorusu gündemdeydi. İlk sezonunu tüm turnuvalarda toplam 52 golle tamamladı; bu performans, City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde üçlü kupayı kazanmasına yardımcı oldu.

O zamandan bu yana istatistikleri biraz düştü ve son iki sezonda sırasıyla 38 ve 34 gol attı, ancak tarihi bir şekilde Premier Lig'de 100 gol barajını aştı ve City formasıyla 193 maçta toplam 159 gole ulaştı.

Haaland, geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kaçırdı ve Salah bu ödülü dördüncü kez kazandı, ancak 2025-26 sezonunda yeniden zirveye oturdu. Son maçta Burnley'e karşı attığı galibiyet golüyle sezon gol sayısını 24'e çıkardı ve Brentford'un Brezilyalı golcüsü Igor Thiago'nun üç gol önünde yer aldı.