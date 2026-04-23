Getty/GOAL
Çeviri:
Erling Haaland, durdurulamaz Manchester City forveti olarak Mohamed Salah ve Thierry Henry'nin rekorunu kırması bekleniyor; oyuncu, ligde üçlü kupa hedefinde üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı hedefliyor
Haaland, Manchester City formasıyla kaç gol attı?
Haaland, 2022 yazında Etihad Stadyumu'na geldiğinde, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund'da sergilediği olağanüstü gol ortalamasını İngiliz futbolunda da sürdürebilecek mi sorusu gündemdeydi. İlk sezonunu tüm turnuvalarda toplam 52 golle tamamladı; bu performans, City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde üçlü kupayı kazanmasına yardımcı oldu.
O zamandan bu yana istatistikleri biraz düştü ve son iki sezonda sırasıyla 38 ve 34 gol attı, ancak tarihi bir şekilde Premier Lig'de 100 gol barajını aştı ve City formasıyla 193 maçta toplam 159 gole ulaştı.
Haaland, geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kaçırdı ve Salah bu ödülü dördüncü kez kazandı, ancak 2025-26 sezonunda yeniden zirveye oturdu. Son maçta Burnley'e karşı attığı galibiyet golüyle sezon gol sayısını 24'e çıkardı ve Brentford'un Brezilyalı golcüsü Igor Thiago'nun üç gol önünde yer aldı.
- Getty
Haaland, beş kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk futbolcu olacak mı?
Üç kez üst üste gol kralı unvanı görünüşe göre elinin altında olan Haaland, Premier Lig’de beş kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak Henry ve Salah’ın başarılarını gölgede bırakabilecek mi?
Bu soru Dickov'a yöneltildiğinde, City'nin efsanevi kahramanı - MrQ ile özel bir röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Bence öyle. Bence uzun süre burada kalacak ve bu da Erling'in mevcut tüm rekorları kırmasını sağlayacak tek şey.
“O sürekli üretmeye devam ediyor, sürekli daha fazla gol atıyor. Ve bence birkaç sezon önce Salah veya Henry'yi geçeceğini söyleseydi, bu kulağa saçma gelirdi. Hiç de saçma değil, aslında bunu başarabilmesi onun için oldukça kolay görünüyor, ki bu çılgınca bir şey.”
Manchester City, 2025-26 sezonunda iç sahada üçlü kupayı kazanabilir mi?
Haaland gol atmaya devam ederse, City daha fazla büyük kupa için yarışmaya devam edecek. Takım, 2026'da Carabao Kupası'nı kazandı, Premier Lig'de zirveye yükseldi ve FA Kupası yarı finallerine ulaştı; burada Cumartesi günü Championship ekibi Southampton ile karşılaşacak.
Guardiola'nın takımının iç sahadaki tüm kupaları kazanarak bir başka önemli üçlü kupayı tamamlayıp tamamlamayacağı sorulduğunda Dickov, "Evet, öyle düşünüyorum.
“Bence belki üç hafta önce, dört hafta önce, City'nin gidişatına bakarsanız - bunu daha önce de söylemiştim - Arsenal ile Carabao Kupası finali, Liverpool ile FA Kupası, ligde deplasmanda Chelsea ve ligde Arsenal - ve o sırada Arsenal'in dokuz puan gerisindeydiler - durumun gidişatına bakarak, kesinlikle hiçbir şansları olmadığını, muhtemelen hiçbir şey kazanamayacaklarını söylerdiniz.
“Bunu bir ay, üç hafta içinde tersine çevirirseniz, bunu başarabilmeleri için her türlü şans var. Bu beni şaşırtmaz. FA Cup'ta Southampton'ı yenmelerini beklersiniz, bu onlara saygısızlık değil. Ve şimdi ilerleyip ligdeki son beş maçlarını kazanmalarını beklerim.
“Yani, City için iki sezon üst üste kupa kazanamamak düşünülemezken, kupa kazanamayacak gibi görünen çılgın bir sezondan, şimdi iç sahada üçlü kupayı kazanma şansına sahip olmaya geldik. Bunun onların elinde olmadığını düşünmüyorum.”
- Getty
Haaland, yeni kupa mücadelelerinde de önemli bir rol oynayacak
Haaland, City’nin Liverpool’u kendi sahasında mağlup ettiği FA Cup çeyrek final maçında hat-trick yaptı ve son dört maçında toplam beş gol kaydetti. Yeni takvim yılının başından itibaren 20 maçta sadece beş gol atarak kısa süreliğine kaybettiği formunu yeniden yakaladı.
Guardiola kadrosunu değiştirme seçeneğine sahip olduğu için Southampton maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz belli değil, ancak 25 yaşındaki oyuncu, formdan düşen Arsenal'e şampiyonluk yarışında daha fazla acı çektirmek ve takımın sembolü olan 9 numaraya bir başka bireysel ödül kazandırmak isteyen Blues'un son beş Premier Lig maçında önemli bir rol oynayacak.