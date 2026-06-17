Manchester City’nin olağanüstü forveti, Vikingler’in cesur ve sürpriz rakibi Irak’a karşı uzun süren, oldukça zorlu ancak hak edilen 4:1 (2:1) galibiyetinde iki gol atarak parladı.
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Erling Haaland'dan iki gol: Norveç, cesur Iraklıları mağlup etti
Norveç, durdurulması neredeyse imkânsız olan Torgaranten’in golüyle (29.) öne geçti; Irak’ın yıldızı Aymen Hussein ise (39.) kısmen çılgın geçen ilk yarıda skoru eşitledi. Kısa bir süre sonra Haaland, Irak savunmasının yaptığı ciddi bir hatayı değerlendirdi (43.). Kısa süre önce oyuna giren Leo Östigaard (77.) skoru kesinleştirdi; Hussein ise maçın son dakikalarında (90.+7) bir kendi kalesine gol atarak skoru belirledi.
"İlk maçına çıkan bir oyuncu olmak kolay değildi. İnsan gergin oluyor. Ve pek de iyi geçmeyen bir günde kazanmak harika bir şey. Bu harika ve hepimizle gurur duyuyorum, genel olarak iyi bir başlangıç oldu," dedi Haaland, ancak "önümüzdeki maçlar bundan çok daha zor olacak, bu yüzden daha iyi, hatta daha da iyi oynamalıyız." Ayrıca 25 yaşındaki oyuncu taraftarlara bir kutlama çağrısı yaptı: "Norveç'te saat kaç bilmiyorum ama orada hâlâ bir kargaşa hakimdir herhalde. Umarım insanlar kutlama yapıyordur."
Savunmada şaşırtıcı derecede dengesiz bir performans sergileyen İskandinavlar, 1998’den bu yana oynadıkları ilk Dünya Kupası maçının ardından bir üst tura çıkma şansını yüksek tutuyor; bir sonraki rakip Senegal. Avustralyalı Graham Arnold’un çalıştırdığı Irak, 40 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası finallerine geri döndü; ancak “Mezopotamya Aslanları” için ilk Dünya Kupası puanı bekleyişi devam ediyor; takım şimdi favori takımlardan biri olan Fransa ile karşılaşacak.
Uzman Thomas Müller, maç başlamadan önce MagentaTV’de Norveçlilerin “altın nesli”nden övgüyle bahsetmişti. Kusursuz geçen Dünya Kupası elemelerinde, rekor golcü Haaland sekiz galibiyette attığı 16 golle milli takımdaki istisnai konumunu pekiştirmişti; şimdi ise eski Dortmundlu oyuncu, Foxborough’da babası Alf-Inge Haaland’ın gözleri önünde sahaya çıktı – Alf-Inge Haaland da 1994’te ABD’de Norveç milli takımında Dünya Kupası’nda oynamıştı.
Irak her türlü yolla direniyor
Bundesliga ikilisi Julian Ryerson (Borussia Dortmund) ve Antonio Nusa (RB Leipzig) ilk on birde yer alırken, Norveçliler de Haaland’a olabildiğince çabuk topu ulaştırmayı başardılar. Ancak zayıf görünen takım da geri çekilmedi ve Ali Al-Hamadi (13.) ile ilk şutu kaydetti.
Ancak ilk zorunlu su molasının ardından gol makinesi tam gaz çalışmaya başladı: Sol kanattan güzel bir paslaşmanın ardından David Möller Wolfe ikinci direğe ortaladı, kısa mesafeden gelen Haaland topu ağlara gönderdi.
Ancak Irak, 63.106 seyirci önünde pes etmedi, aksine. Norveç savunması çok fazla boşluk bıraktı; Hüseyin, güçlü bir atağı kafayla tamamlayarak Irak’ın Dünya Kupası tarihindeki ikinci golünü kaydetti. Ancak ardından savunmada acı bir hata yaşandı: Zaid Tahseen’in çok kısa bir geri pasının ardından, hızla yaklaşan Haaland kaleci Jalal Hassan’ı baskı altına aldı; kaleci topu uzaklaştırmaya çalışırken forvet oyuncusuna çarptı ve top ağlara gitti.
İkinci yarıda da benzer bir tablo ortaya çıktı; beklenen seviye farkı pek görülmedi. Zayıf görülen takım pes etmedi; son derece zorlu bir Dünya Kupası elemeleri süreci, takımı dirençli hale getirmişti – sadece Orta Doğu’daki savaşın etkileri nedeniyle değil. Bu maraton 21 maç sürdü ve Irak, 48. ve son ülke olarak XXL finallere katılma biletini aldı. Ve sonra büyük sahnede büyük bir tutkuyla direndiler; ancak süperstar Haaland ve arkadaşları sonunda çok daha soğukkanlı davrandılar.
Ayrıca Iraklılar, bir korku anını da atlatmak zorunda kaldı. Ali Jasim, ikinci yarının ortasında Nusa ile çarpışmasının ardından uzun süre tedavi gördü; forvet oyuncusu sonunda sedyeyle stadyumdan taşındı.