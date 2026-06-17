Norveç, durdurulması neredeyse imkânsız olan Torgaranten’in golüyle (29.) öne geçti; Irak’ın yıldızı Aymen Hussein ise (39.) kısmen çılgın geçen ilk yarıda skoru eşitledi. Kısa bir süre sonra Haaland, Irak savunmasının yaptığı ciddi bir hatayı değerlendirdi (43.). Kısa süre önce oyuna giren Leo Östigaard (77.) skoru kesinleştirdi; Hussein ise maçın son dakikalarında (90.+7) bir kendi kalesine gol atarak skoru belirledi.

"İlk maçına çıkan bir oyuncu olmak kolay değildi. İnsan gergin oluyor. Ve pek de iyi geçmeyen bir günde kazanmak harika bir şey. Bu harika ve hepimizle gurur duyuyorum, genel olarak iyi bir başlangıç oldu," dedi Haaland, ancak "önümüzdeki maçlar bundan çok daha zor olacak, bu yüzden daha iyi, hatta daha da iyi oynamalıyız." Ayrıca 25 yaşındaki oyuncu taraftarlara bir kutlama çağrısı yaptı: "Norveç'te saat kaç bilmiyorum ama orada hâlâ bir kargaşa hakimdir herhalde. Umarım insanlar kutlama yapıyordur."

Savunmada şaşırtıcı derecede dengesiz bir performans sergileyen İskandinavlar, 1998’den bu yana oynadıkları ilk Dünya Kupası maçının ardından bir üst tura çıkma şansını yüksek tutuyor; bir sonraki rakip Senegal. Avustralyalı Graham Arnold’un çalıştırdığı Irak, 40 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası finallerine geri döndü; ancak “Mezopotamya Aslanları” için ilk Dünya Kupası puanı bekleyişi devam ediyor; takım şimdi favori takımlardan biri olan Fransa ile karşılaşacak.

Uzman Thomas Müller, maç başlamadan önce MagentaTV’de Norveçlilerin “altın nesli”nden övgüyle bahsetmişti. Kusursuz geçen Dünya Kupası elemelerinde, rekor golcü Haaland sekiz galibiyette attığı 16 golle milli takımdaki istisnai konumunu pekiştirmişti; şimdi ise eski Dortmundlu oyuncu, Foxborough’da babası Alf-Inge Haaland’ın gözleri önünde sahaya çıktı – Alf-Inge Haaland da 1994’te ABD’de Norveç milli takımında Dünya Kupası’nda oynamıştı.