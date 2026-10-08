Getty Images Sport
Çeviri:
Erling Haaland’dan birlik çağrısı! Manchester City yıldızı, kulüp Premier League karar mücadelesi verirken birlik olunmasını istedi
Haaland'dan hukuki çalkantının ortasında birlik çağrısı
Haaland, kulübün devam eden hukuki mücadeleleri hakkında sessizliğini bozdu ve Etihad tribünlerinden gelen taraftarlara birlik içinde güç gösterisi çağrısında bulundu. Golcü forvetin açıklamaları, kısa süre önce ligin finansal düzenlemelerine ilişkin birçok ciddi ihlalden suçlu bulunan son Premier League şampiyonu için benzeri görülmemiş bir belirsizlik döneminde geldi.
Sky Sports'a özel röportaj veren Haaland, kararın olası sonuçlarından endişe duyanlara güven verici bir mesaj gönderdi. Golcü oyuncu, "İyi vakit geçirecekler. Birlikte kalmalıyız. Birbirimizin yanında durmalıyız ve pozitif kalmalıyız. Hayatta ne olursa olsun, her zaman yüzümüzde bir gülümseme olmalı. Bu yüzden pozitif kalmalı, ileriye bakmalı ve futbol maçları kazanmaya çalışmalı, içinde bulunduğumuz durumun keyfini çıkarmaya çalışmalı ve maçı kazanmalıyız. Birlikte kalmalıyız; birbirimize sevgiyi yaymalıyız. Yani evet: birlikte kalın, bu yolculuğun keyfini çıkarın ve gülümseyin" dedi.
Eski City orta saha oyuncusu Alf-Inge Haaland'ın oğlu olan golcü, mevcut durumun ağırlığını yalnızca bir çalışan olarak değil, bir taraftar olarak da hissettiğini söylüyor. "Şehri gerçekten çok önemsiyorum, bunu söylemem gerek. Taraftarları da çok önemsiyorum çünkü ben de bir taraftarım ve onların hislerini ben de paylaşıyorum" ifadelerini kullandı ve kulüp itibarını mahkemede savunurken davaya bağlılığını bir kez daha vurguladı.
- (C)Getty Images
Komisyonun bulgularının kapsamı
Haaland'ın dile getirdiği iyimserlik, kulübün mali tutumuna ilişkin çok sert bir değerlendirme yapan bağımsız komisyonun ortaya koyduğu vahim ayrıntılarla keskin bir tezat oluşturuyor. Heyet, Manchester City'nin 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasında ticari ortaklarla yapılan "sahte" sözleşmeleri içeren "gizlenmiş bir finansman planı" kurguladığı sonucuna vardı.
Soruşturma, bu adımların kulübün gelirlerini dudak uçuklatan 830 milyon sterlin yapay şekilde şişirmek ve böylece hem Premier League'in hem de UEFA'nın uyguladığı harcama sınırlarını aşmak amacıyla tasarlandığını ortaya koydu. Komisyon, toplamda 100'ün üzerinde düzenleme ihlalini onadı; bunlar arasında çok yıllı soruşturma boyunca iyi niyetle hareket edilmemesi de yer aldı.
Uzun sürecek hukuki mücadelenin 2027'ye sarkması bekleniyor
Kulübün hızlı bir çözüme ulaşma isteğine rağmen, hukuk uzmanları itiraz sürecinin uzun soluklu bir meseleye dönüşebileceğini belirtiyor. Premier League'in yeni düzenlemeleri itirazlar için hızlandırılmış 12 haftalık bir süre öngörse de, City'nin hukuk ekibinin bu kuralların 2023'te başlayan bir davaya geriye dönük olarak uygulanmaması gerektiğini savunması bekleniyor.
Kulüp daha önce sürecin tarafsızlığına ilişkin endişelerini dile getirmiş, komisyonun görüşünün dış baskılardan etkilendiğini öne sürmüştü. City, resmi açıklamasında son sekiz yıldaki iş birliğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kulüp, Premier League yönetim kurulunun ve icra kurulunun tarafgir etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil düşünen bir düzenleyici gibi davranacağı esasına dayanarak sekiz yıl boyunca usule ilişkin sürece titizlikle riayet etti. Kulübün, gelecekteki tüm işlemler tamamlanana kadar bu konuda daha fazla ne söyleyebileceği açıkça sınırlıdır."
- Getty
Odak Anfield ve PSG'ye kayıyor
Avukatlar bir sonraki dava sürecine hazırlanırken, A takımının dikkatini sahada sezonu belirleyecek bir haftaya çevirmesi gerekiyor. City, bu pazar Anfield'a giderek yurt içi başarılar için en zorlu rakibi olmayı istikrarlı şekilde sürdüren Liverpool ile karşılaşacak. Merseyside deplasmanının ardından Enzo Maresca'nın ekibi, Etihad Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi son şampiyonu Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. City ile Premier League sezonuna kusursuz bir başlangıç yapan Haaland, kulüp yönetimi etrafındaki dış gürültüden etkilenmiyor.
Yaklaşan Liverpool maçıın büyüklüğünü değerlendiren Haaland, şöyle dedi: "Liverpool'a karşı oynamak her zaman özeldir. Özellikle Pep ve Klopp varken. Salzburg ve Dortmund'da oturup maçları izlediğimi, birbirlerini ne kadar zorladıklarını hatırlıyorum. Orada oynanan maçlar her zaman özeldir. Orada kazandım, berabere kaldım, kaybettim. Bu yüzden her zaman özeldir ve Premier League'deki her maç farklıdır, Liverpool'a karşı her maç da her zaman özeldir."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun