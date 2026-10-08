Haaland, kulübün devam eden hukuki mücadeleleri hakkında sessizliğini bozdu ve Etihad tribünlerinden gelen taraftarlara birlik içinde güç gösterisi çağrısında bulundu. Golcü forvetin açıklamaları, kısa süre önce ligin finansal düzenlemelerine ilişkin birçok ciddi ihlalden suçlu bulunan son Premier League şampiyonu için benzeri görülmemiş bir belirsizlik döneminde geldi.

Sky Sports'a özel röportaj veren Haaland, kararın olası sonuçlarından endişe duyanlara güven verici bir mesaj gönderdi. Golcü oyuncu, "İyi vakit geçirecekler. Birlikte kalmalıyız. Birbirimizin yanında durmalıyız ve pozitif kalmalıyız. Hayatta ne olursa olsun, her zaman yüzümüzde bir gülümseme olmalı. Bu yüzden pozitif kalmalı, ileriye bakmalı ve futbol maçları kazanmaya çalışmalı, içinde bulunduğumuz durumun keyfini çıkarmaya çalışmalı ve maçı kazanmalıyız. Birlikte kalmalıyız; birbirimize sevgiyi yaymalıyız. Yani evet: birlikte kalın, bu yolculuğun keyfini çıkarın ve gülümseyin" dedi.

Eski City orta saha oyuncusu Alf-Inge Haaland'ın oğlu olan golcü, mevcut durumun ağırlığını yalnızca bir çalışan olarak değil, bir taraftar olarak da hissettiğini söylüyor. "Şehri gerçekten çok önemsiyorum, bunu söylemem gerek. Taraftarları da çok önemsiyorum çünkü ben de bir taraftarım ve onların hislerini ben de paylaşıyorum" ifadelerini kullandı ve kulüp itibarını mahkemede savunurken davaya bağlılığını bir kez daha vurguladı.



