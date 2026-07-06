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Muhammad Zaki

Çeviri:

Erling Haaland bu yaz Real Madrid’de Jose Mourinho’nun takımına katılacak mı? Manchester City’nin forvet oyuncusunun babasının yaptığı açıklamadan sonra, bu şaşırtıcı transfer sorusuna kesin bir yanıt verildi

Transfers
E. Haaland
Real Madrid
J. Mourinho
Norveç
Dünya Kupası
M.City
Brezilya
Brezilya - Norveç

Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’ın geleceği, babası Alf-Inge Haaland’ın Real Madrid’e olası bir transferle ilgili yaptığı sansasyonel açıklamaların ardından bir kez daha gündeme oturdu. İspanyol devinin başına Jose Mourinho’nun geçmesiyle birlikte, Norveçli forvetin dünya sahnesinde hakimiyetini sürdürmesi nedeniyle spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı.

  • Alf-Inge Haaland, Madrid’de heyecanı alevlendiriyor

    Son spekülasyon dalgası, Norveç’in son Dünya Kupası’ndaki başarıları öncesinde oğlunun kariyer yolu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Alf-Inge tarafından tetiklendi. Erling’in şu anda Premier Lig şampiyonu takıma olan bağlılığını kabul etmekle birlikte, Los Blancos’un cazibesinin hiçbir oyuncu için göz ardı edilmesi zor olduğunu da itiraf etti.

    53 yaşındaki baba, DAZN’a şunları söyledi: “Real Madrid’e transfer mi? O, Manchester City’de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Yeni sezonu bekliyoruz… ama herkes Madrid’de oynamak ister. Futbolda ne olacağı hiç belli olmaz.”



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    Romano yaz transferini reddetti

    Bu yorumların ardından, transfer uzmanı Fabrizio Romano, Erling Haaland’ı ve Bernabéu’ya olası dev transferini çevreleyen durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti. Forvetin İspanya’nın başkentinde Mourinho’nun emrinde oynamak üzere transfer olacağına dair yoğun söylentilere rağmen, Romano bu transfer döneminin sonunda bir anlaşmanın söz konusu olmadığını vurguluyor.

    YouTube kanalında konuşan Romano, Manchester City yıldızının yakın geleceği konusunda net bir tavır sergiledi: “Şu yaz Haaland’ın Real Madrid’e transfer olacağını söyleyemem – hayır. Ama bir gün Haaland’ın Real Madrid’e transfer olması, kim bilir? Çünkü Haaland, bir gün – tekrar ediyorum, 2026 yazında değil – Real Madrid’e gitme olasılığını dışlamıyor. Yani bu, Erling Haaland’ın zihninde gelecek için bir olasılık olarak değerlendirilen bir konu. Tekrar ediyorum, bu yazdan bahsetmiyorum."


  • “Şehre Bağlılık” Projesi

    Söylentilere rağmen Haaland, Etihad Stadyumu’ndaki projenin temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. 2034 yılına kadar Manchester’da kalmasını sağlayan bir sözleşme imzalayan forvetin, Pep Guardiola’nın ayrılmasının ardından kulübün yeni yönetimi altında çalışmaktan heyecan duyduğu bildiriliyor.

    Romano, yeni yönetim altında oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin hâlâ güçlü olduğunu da açıkladı. "Tekrar belirtmek gerekirse, Haaland Man City'de çok mutlu. O, City projesinin ve City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca için çok önemli bir oyuncu; dolayısıyla Haaland ile City arasındaki atmosfer kesinlikle son derece olumlu. Ancak bu durumun hikayesi bu kadar," diye konuştu Romano.


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  • HaalandGetty Images

    Dünya Kupası’ndaki kahramanlık performansları değerini artırıyor

    Haaland’ın dünya futbolundaki en etkili golcü olarak konumu, 2026 Dünya Kupası sırasında daha da sağlamlaştı. Forvet, Norveç’in Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesini sağlayan iki golü de atarak ülkesinin kahramanı oldu. Bu tür performanslar, Real Madrid’e neden uzun süredir bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediklerini bir kez daha hatırlatıyor.

    Kylian Mbappé, Vinicius Júnior ve Haaland'dan oluşan üçlü forvet hattı, Florentino Pérez için hâlâ ulaşılması zor bir hayal olsa da, Norveçli oyuncunun şu anki odak noktası Manchester City ve milli takımında başarıya ulaşmak. Şimdilik Mourinho, sayısız Premier Lig rekorunu kıran bu oyuncunun, yıldızlarla dolu Madrid ekibinin forvet hattını yönetip yönetmeyeceğini görmek için beklemek zorunda kalacak.