Erling Haaland bu yaz Real Madrid’de Jose Mourinho’nun takımına katılacak mı? Manchester City’nin forvet oyuncusunun babasının yaptığı açıklamadan sonra, bu şaşırtıcı transfer sorusuna kesin bir yanıt verildi

Son spekülasyon dalgası, Norveç’in son Dünya Kupası’ndaki başarıları öncesinde oğlunun kariyer yolu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Alf-Inge tarafından tetiklendi. Erling’in şu anda Premier Lig şampiyonu takıma olan bağlılığını kabul etmekle birlikte, Los Blancos’un cazibesinin hiçbir oyuncu için göz ardı edilmesi zor olduğunu da itiraf etti.

53 yaşındaki baba, DAZN’a şunları söyledi: “Real Madrid’e transfer mi? O, Manchester City’de çok mutlu ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Yeni sezonu bekliyoruz… ama herkes Madrid’de oynamak ister. Futbolda ne olacağı hiç belli olmaz.”







