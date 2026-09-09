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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Erling Haaland bir hayvan!' - Enzo Fernandez, Porto'daki Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Man City forvetine övgüler yağdırdı

E. Fernandez
E. Haaland
M.City
FC Porto - M.City
FC Porto
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Enzo Fernandez, Manchester City'nin Porto deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 2-0'lık net galibiyetin ardından mutluluğunu dile getirdi ve takım arkadaşı Erling Haaland'a övgüler yağdırdı. Arjantinli orta saha oyuncusu, golcü Norveçli forvetle giderek gelişen uyumuna dikkat çekerken, kendisini Etihad Stadyumu'na getirdiği için teknik direktör Enzo Maresca'ya da teşekkür etti.

  • City açılış galibiyetini aldı

    İngiliz devi, salı akşamı Estadio do Dragao'da oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçında Porto'yu 2-0'lık ikna edici bir skorla mağlup etti. Maresca'nın ekibi Portekiz'de oyunu domine etti ve Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki gol üç puanı garantiledi. Deplasmandaki bu galibiyet, Manchester City için Avrupa'da sezona olumlu bir başlangıç anlamına gelirken takımın bu სეზondaki etkileyici ivmesini de sürdürdü.

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  • imago-sport-1082635758.jpgAnadolu Agency

    Orta saha oyuncusu sıcak karşılamayı övdü

    Fernandez, takım arkadaşlarından gördüğü sıcak karşılama ve taraftarların güçlü desteği sayesinde yeni ortamına kısa sürede alıştı. Maçın ardından konuşan Arjantinli orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Kapıdan içeri adım atar atmaz beni karşılamalarından dolayı çok mutluyum. Onlar sadece müthiş oyuncular değil, aynı zamanda çok iyi insanlar. Hepsi bana karşı çok nazik davrandı, taraftarlar da kariyerimdeki bu yeni adımda beni harika bir şekilde karşıladı. Başlamak için çok heyecanlıyım."

  • Fernandez ölümcül golcüyü övdü

    Fernandez ile Haaland arasındaki uyum hemen etkisini gösterdi; yeni orta saha oyuncusu, 47. dakikada Norveçli forvete asist yaparak Porto'nun direncini kırdı.

    Takım arkadaşının öldürücü içgüdülerini ve karakterini öven Fernandez, şöyle dedi: "Erling Haaland bir hayvan. O bir canavar, bu yüzden sahada olduğu her an onu arayacağım ve umarım ona daha birçok asist yaparım. Mesele sadece nasıl bir oyuncu olduğu değil, aynı zamanda inanılmaz bir insan ve beni gerçekten çok iyi karşıladı, bana yardım etti."

    Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemin ardından teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmesini değerlendiren oyun kurucu, şunları ekledi: "Enzo Maresca'nın bu transferin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea'de birlikte geçirdiğimiz dönemden beni çok iyi tanıyor ve benimle ailem için yaptığı her şey için ona çok minnettarım. Ona karşılığını verebilmek için her antrenmanda, her maçta yüzde 100'ümü vereceğim."

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  • imago-sport-1082636038.jpgAnadolu Agency

    Odak derbiye çevrildi

    City, sezonun başında tüm kulvarlarda yakaladığı galibiyet serisinin ardından şimdi yeniden Premier League'e odaklanıyor. Fernandez liderliğindeki orta sahanın istikrarı ve Haaland'ın bitiriciliği, hafta sonunda ezeli rakibi Manchester United karşısında ciddi bir sınav verecek. Portekiz'deki kararlı performans, Maresca'nın ekibinin yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmesi için mükemmel bir sıçrama tahtası niteliğinde.

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