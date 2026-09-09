Photo Players Images
Çeviri:
'Erling Haaland bir hayvan!' - Enzo Fernandez, Porto'daki Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Man City forvetine övgüler yağdırdı
City açılış galibiyetini aldı
İngiliz devi, salı akşamı Estadio do Dragao'da oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçında Porto'yu 2-0'lık ikna edici bir skorla mağlup etti. Maresca'nın ekibi Portekiz'de oyunu domine etti ve Haaland'ın ikinci yarıda attığı iki gol üç puanı garantiledi. Deplasmandaki bu galibiyet, Manchester City için Avrupa'da sezona olumlu bir başlangıç anlamına gelirken takımın bu სეზondaki etkileyici ivmesini de sürdürdü.
- Anadolu Agency
Orta saha oyuncusu sıcak karşılamayı övdü
Fernandez, takım arkadaşlarından gördüğü sıcak karşılama ve taraftarların güçlü desteği sayesinde yeni ortamına kısa sürede alıştı. Maçın ardından konuşan Arjantinli orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Kapıdan içeri adım atar atmaz beni karşılamalarından dolayı çok mutluyum. Onlar sadece müthiş oyuncular değil, aynı zamanda çok iyi insanlar. Hepsi bana karşı çok nazik davrandı, taraftarlar da kariyerimdeki bu yeni adımda beni harika bir şekilde karşıladı. Başlamak için çok heyecanlıyım."
Fernandez ölümcül golcüyü övdü
Fernandez ile Haaland arasındaki uyum hemen etkisini gösterdi; yeni orta saha oyuncusu, 47. dakikada Norveçli forvete asist yaparak Porto'nun direncini kırdı.
Takım arkadaşının öldürücü içgüdülerini ve karakterini öven Fernandez, şöyle dedi: "Erling Haaland bir hayvan. O bir canavar, bu yüzden sahada olduğu her an onu arayacağım ve umarım ona daha birçok asist yaparım. Mesele sadece nasıl bir oyuncu olduğu değil, aynı zamanda inanılmaz bir insan ve beni gerçekten çok iyi karşıladı, bana yardım etti."
Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemin ardından teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmesini değerlendiren oyun kurucu, şunları ekledi: "Enzo Maresca'nın bu transferin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea'de birlikte geçirdiğimiz dönemden beni çok iyi tanıyor ve benimle ailem için yaptığı her şey için ona çok minnettarım. Ona karşılığını verebilmek için her antrenmanda, her maçta yüzde 100'ümü vereceğim."
- Anadolu Agency
Odak derbiye çevrildi
City, sezonun başında tüm kulvarlarda yakaladığı galibiyet serisinin ardından şimdi yeniden Premier League'e odaklanıyor. Fernandez liderliğindeki orta sahanın istikrarı ve Haaland'ın bitiriciliği, hafta sonunda ezeli rakibi Manchester United karşısında ciddi bir sınav verecek. Portekiz'deki kararlı performans, Maresca'nın ekibinin yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmesi için mükemmel bir sıçrama tahtası niteliğinde.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun