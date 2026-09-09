Fernandez ile Haaland arasındaki uyum hemen etkisini gösterdi; yeni orta saha oyuncusu, 47. dakikada Norveçli forvete asist yaparak Porto'nun direncini kırdı.

Takım arkadaşının öldürücü içgüdülerini ve karakterini öven Fernandez, şöyle dedi: "Erling Haaland bir hayvan. O bir canavar, bu yüzden sahada olduğu her an onu arayacağım ve umarım ona daha birçok asist yaparım. Mesele sadece nasıl bir oyuncu olduğu değil, aynı zamanda inanılmaz bir insan ve beni gerçekten çok iyi karşıladı, bana yardım etti."

Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemin ardından teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmesini değerlendiren oyun kurucu, şunları ekledi: "Enzo Maresca'nın bu transferin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea'de birlikte geçirdiğimiz dönemden beni çok iyi tanıyor ve benimle ailem için yaptığı her şey için ona çok minnettarım. Ona karşılığını verebilmek için her antrenmanda, her maçta yüzde 100'ümü vereceğim."