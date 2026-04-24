Erling Haaland, Barcelona'ya mı gidiyor? La Liga'nın dev kulüpleri, Manchester City'den transfer hamlesi yapmanın "sorun" yaratacağı konusunda bilgilendirilirken, Mohamed Salah'ın Camp Nou'ya transferi konusunda da şüpheler var

Barcelona’nın Haaland’a yönelik uzun süredir devam eden ilgisi, kulübe City’nin forvetinin mali açıdan “riskli” bir hedef olduğu bilgisinin verilmesiyle tanıdık bir engelle karşılaştı. Laporta, Norveçli oyuncuyu uzun süredir kulübün tamamen yenilenen Camp Nou’ya dönüşünü müjdeleyen en önemli transfer olarak görüyordu; ancak herhangi bir anlaşmada söz konusu olan astronomik transfer ücreti ve maaş paketi, büyük sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Nadal, Haaland'ın dünya futbolunda en önemli referans noktası olmasına rağmen, Cityzens gibi bir dev kulüpteki mevcut statüsünün bir anlaşmayı neredeyse imkansız hale getirdiğine inanıyor. Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın formunun düzelmesine rağmen, 25 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için gereken yatırımın büyüklüğü, kulübün mevcut imkanlarını aşabilir.