Erling Haaland, Barcelona'ya mı gidiyor? La Liga'nın dev kulüpleri, Manchester City'den transfer hamlesi yapmanın "sorun" yaratacağı konusunda bilgilendirilirken, Mohamed Salah'ın Camp Nou'ya transferi konusunda da şüpheler var
Haaland'ı transfer etme çabalarında mali engeller ortaya çıkıyor
Barcelona’nın Haaland’a yönelik uzun süredir devam eden ilgisi, kulübe City’nin forvetinin mali açıdan “riskli” bir hedef olduğu bilgisinin verilmesiyle tanıdık bir engelle karşılaştı. Laporta, Norveçli oyuncuyu uzun süredir kulübün tamamen yenilenen Camp Nou’ya dönüşünü müjdeleyen en önemli transfer olarak görüyordu; ancak herhangi bir anlaşmada söz konusu olan astronomik transfer ücreti ve maaş paketi, büyük sorunlar yaratmaya devam ediyor.
Nadal, Haaland'ın dünya futbolunda en önemli referans noktası olmasına rağmen, Cityzens gibi bir dev kulüpteki mevcut statüsünün bir anlaşmayı neredeyse imkansız hale getirdiğine inanıyor. Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın formunun düzelmesine rağmen, 25 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için gereken yatırımın büyüklüğü, kulübün mevcut imkanlarını aşabilir.
Nadal, Haaland'ı "en sağlam bahis" olarak nitelendiriyor ancak maliyet sorunlarına dikkat çekiyor
BetBrothers'a konuşan Nadal, Haaland'ın Barcelona'nın hücumunu yönetecek ideal aday olduğunu kabul etti, ancak şu anda transfer bedelinin Katalonya'ya gelmesini imkansız kıldığını belirtti. Eski İspanya milli oyuncusu, City'nin rekor kıran bir bedel talep etmesinin nedenleri olarak forvetin gençliğini ve etkisini gösterdi.
Nadal, "Premier Lig'de harika oyuncular olduğu ortada" dedi. "Bence en göze çarpan örnek Haaland. Haaland da harika bir kulüpte oynuyor. Bu transfer çok önemli olurdu, ancak gençliği, vaat ettiği potansiyel ve sahip olduğu nitelikler nedeniyle o, muhtemelen en güçlü bahis seçeneği. Sorun şu ki, pek çok takımın onu transfer edebilecek durumda olduğunu sanmıyorum."
Salah'ın transferi, yaşı ve kadro derinliği nedeniyle sorgulanıyor
Haaland hâlâ en büyük hedef olsa da, Anfield'daki sözleşmesi sona yaklaşan Liverpool'lu Mohamed Salah, potansiyel bir alternatif olarak gündeme geldi. Ancak Nadal, artık otuzlu yaşlarının ortasına yaklaşan Mısırlı oyuncu hakkında çekincelerini dile getirerek, Barcelona'nın tecrübeli oyunculara yönelik "riskli hamlelerden" kaçınması gerektiğini belirtti.
"Nereye giderlerse gitsinler, takıma bir şeyler katacak oyunculardan bahsediyoruz," dedi. "Ancak bunlar riskli bahisler. Onun Barcelona'ya geleceğinden şüpheliyim. Herhangi bir takım için takviye olacağını düşünüyorum. Ancak Mohamed Salah 33 ya da 34 yaşında. Onu daha çok kulüp içinde önemli bir yük olarak görüyorum. Barcelona'nın hücumda her iki kanadı da zaten dolu. Harika bir takviye olurdu, ancak bu tür bir riske girme havasında olduğumuzu sanmıyorum."
Yaz transfer dönemi yaklaşırken Laporta bir "mucize" arıyor
Barcelona, özellikle Cityzens’in kendi iç yapısal dönüşüm sürecinden geçerken, Haaland’ın Etihad Stadyumu’ndaki durumunu takip etmeye devam edecek. Ancak, ticari gelirlerde veya oyuncu satışlarında önemli bir artış olmazsa, Norveçli oyuncunun öngörülebilir gelecekte İngiltere’de kalması muhtemel görünüyor.
Salah için ise Barcelona'ya transfer olmak, bedelsiz transfer olarak ilgi çekici bir ikinci seçenek olmaya devam ediyor, ancak Camp Nou'daki spor projesi daha genç ve dinamik bir yöne doğru ilerliyor gibi görünüyor. Barça yönetiminin Flick'in mevcut hücum kadrosuna sadık kalıp kalmayacağına ya da transfer piyasasında son bir "mucize" denemeye karar vereceği önümüzdeki aylar çok önemli olacak.