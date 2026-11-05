Arsenal söylentileri ve Manchester'daki FFP gündeminin yarattığı dikkat dağınıklığı hakkında sorulan eski Manchester City yıldızı Ball, BetWright iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bunu ilk kez duyuyorum!”

“City meselesi tam bir karmaşa, değil mi? Her şey karmakarışık. Premier League'in süreci yönetme biçimi ve kendi çatısı altında bunun yaşanmasına izin vermesi de öyle. Chelsea'nin durumunda harekete geçme fırsatları vardı. Chelsea bir ölçüde kendini ihbar etmek zorunda kaldı ve bütün bunlar Premier League'in gözünün önünde yaşandı. Nottingham Forest ve Everton gibi diğer kulüpler de bir şeyler yaptı. Bu iki kulübe yaptırımları oldukça hızlı uyguladılar. Bence oldukça sert ve ağır davrandılar. Bir takımın farklı muamele görmesi gerçekten sinir bozucu.

“Chelsea hafif bir uyarıyla kurtuluyor. Ortada bir yaptırım yoktu, City'ye yönelik de bir yaptırım yoktu. Ama bu, Premier League futbolu açısından doğru görünmüyor. Ligin genel imajı açısından da iyi görünmüyor.

“Kulüpler buna oy verdi, sonra da şikâyet ediyorlar. İkisini birden isteyemezler. Umarım davanın ne getireceğini, ne olacağını yakında göreceğiz çünkü kimse bilmiyor, değil mi? Premier League, Forest ve Everton davalarında olduğu gibi bunun da 12 hafta içinde sonuçlanmasını istediğini söyledi. Bunu ancak zaman gösterecek.

“Ama Premier League'i izlerken Man City'nin yenildiğini gördüğünüzde, insanlar şu anda bunu pek ciddiye almıyor. Çünkü puan silme cezasından kurtulacaklarını düşünüyorlar.

“Ancak City'nin son birkaç haftadaki performansını görünce, ‘Güzel, vay canına, oyuncular ne olursa olsun umurumuzda değil, maç kazanmak istiyoruz diyebilecek bir zihniyete sahip’ diye düşünüyorsunuz. Bir oyuncu olarak maç kazanmak istersiniz. Bir oyuncu için bu bir mücadeledir. Bir kanat oyuncusuna karşı oynayan bir beksem ona üstün gelmek isterim. Burada olmayı hak ettiğimi, en iyi oyuncu olduğumu ve mücadeleyi kazanacağımı kendime ve çevremdekilere kanıtlamak isterim. Oyuncular bu zihniyete sahip. Bunu şimdiden sezon sonuna kadar sürdürüp sürdüremeyecekleri ise başka bir soru.

“Arsenal'in geçen sezondan gelen, ligi kazanabileceğine dair bir özgüveni olduğunu düşünüyorum. Savunması üst düzey ve ligi kazanan takım genellikle en iyi savunmaya sahip olur. City ise sahip olduğu hücum gücüne rağmen hâlâ gol yiyor. Ama evet, vay canına, Haaland'ın Arsenal'e gitmesi manşetlik olur!”