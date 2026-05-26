Erling Haaland’a yönelik bir başka alaycı gönderme mi? Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel, TikTok’ta paylaştığı Premier Lig şampiyonluğu gönderisinde seçtiği şarkıyla Man City’nin forvetiyle arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmiş görünüyor
Rekabet, internette müzikal bir boyut kazanıyor
Gabriel ile Haaland arasındaki yoğun kişisel rekabet, sahadan sosyal medyaya taşındı. Pazar günü Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kutlamasının ardından Gabriel, TikTok'ta prestijli kupayı elinde tutarken çekilmiş bir video paylaştı. Ancak taraftarların dikkatini çeken şey, videonun fon müziği oldu. Brezilyalı oyuncu, paylaşımının arka planında Flo Rida'nın 2011 tarihli "Good Feeling" şarkısını çalmayı tercih etti. Bu şarkı seçimi, sezonun başlarında City'nin Arsenal'e karşı 2-1'lik önemli bir galibiyet elde etmesinin ardından televizyon kameralarına "oh, bazen iyi hissediyorum" diyen Haaland'a doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.
Saha içindeki çatışmaların geçmişi
Bu dijital misilleme, 2024-25 sezonunda doruk noktasına ulaşan bir rekabetin en son örneği. O sezon iki dev takım arasında oynanan heyecan verici 2-2'lik beraberlik maçında, Haaland maçın son dakikalarında gelen beraberlik golünün ardından topu doğrudan Gabriel'in ensesine fırlatmıştı. Arsenal'in sadık oyuncusu, maç sonrası röportajında ateşi daha da körükleyerek, takımının Emirates'te City'yi "beklediğini" meydan okurcasına belirtti. Gabriel ise o sezonun ilerleyen dönemlerinde Arsenal'in 5-1'lik ezici iç saha galibiyetinde, forvetin yüzüne karşı coşkuyla kutlama yapmayı ihmal etmedi.
Her iki önemli isim için de muhteşem sezonlar
Birbirlerine karşı besledikleri bariz antipatiye rağmen, her iki oyuncu da bu sezon muhteşem bireysel performanslar sergiledi. Norveçli golcü her zamanki gibi ölümcül bir formda olup, tüm turnuvalarda 52 maçta 38 gol attı. Yurtiçindeki olağanüstü performansı sayesinde, dört sezonda üçüncü kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Gabriel ise tüm turnuvalarda 50 maça çıkarak devasa bir varlık gösterdi ve Arsenal'in müthiş savunmasının temel taşı olarak Londra kulübünü ulusal zaferlere taşıdı. Manchester City başarısız olsa da, bu iki oyuncunun rekabetçi ruhu İngiltere'nin en üst ligini aydınlattı.
Gabriel ve Haaland için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Arsenal'in 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanmasıyla birlikte Gabriel'in öncelikli hedefi Avrupa'da zafer kazanmak olacak. Ancak Haaland ile arasındaki heyecan verici kişisel rekabetin gerçekten sona erdiği pek olası görünmüyor. Her iki yıldızın da kulüplerinde kilit rol oynamaya devam etmesi beklendiğinden, taraftarlar gelecek sezon kaçınılmaz olarak tekrar karşı karşıya geldiklerinde daha da heyecan verici karşılaşmalar bekleyebilirler.