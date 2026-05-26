Erling Haaland’a yönelik bir başka alaycı gönderme mi? Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel, TikTok’ta paylaştığı Premier Lig şampiyonluğu gönderisinde seçtiği şarkıyla Man City’nin forvetiyle arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmiş görünüyor

Birbirlerine karşı besledikleri bariz antipatiye rağmen, her iki oyuncu da bu sezon muhteşem bireysel performanslar sergiledi. Norveçli golcü her zamanki gibi ölümcül bir formda olup, tüm turnuvalarda 52 maçta 38 gol attı. Yurtiçindeki olağanüstü performansı sayesinde, dört sezonda üçüncü kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Gabriel ise tüm turnuvalarda 50 maça çıkarak devasa bir varlık gösterdi ve Arsenal'in müthiş savunmasının temel taşı olarak Londra kulübünü ulusal zaferlere taşıdı. Manchester City başarısız olsa da, bu iki oyuncunun rekabetçi ruhu İngiltere'nin en üst ligini aydınlattı.