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Forza Black Friday 15% dealsForza
Renuka Odedra
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Erken Black Friday’de büyük fırsatı yakalayın: Premier League kalitesindeki FORZA ekipmanlarında %15 indirim

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İlk dokunuşunu geliştirmek mi istiyorsun? 🎯 FORZA ekipmanlarında ek %15 indirimden yararlan.

Black Friday yalnızca televizyonunuzu yenilemek için değil, futbol performansınızı geliştirmek için de mükemmel bir fırsat. İster kış antrenmanlarını planlayan bir amatör takım antrenörü, ister pazar günleri düzenli olarak amatör ligde oynayan biri, ister futbola tutkun bir çocuk için en güzel Noel hediyesini arayan bir ebeveyn olun, FORZA’da aradığınızı bulabilirsiniz.

Premier League kulüplerinin güvendiği FORZA’nın üst düzey antrenman ekipmanlarına ve setlerine ulaşmak artık her zamankinden daha kolay. Black Friday Hazırlık İndirimi resmen başladı ve kasım ayı boyunca devam edecek. Kampanya kapsamında, sitedeki indirimli tüm ürünlerde ek %15 indirim sunuluyor.

Bütçenizi zorlamadan profesyoneller gibi antrenman yapabilmeniz için erken dönem fırsatlarının en iyilerini bir araya getirdik. Tüm ürünlere göz atabilirsiniz, ancak kaçırmak istemeyeceğiniz fırsatlar bunlar.

  • 6 x 4 forza goalForza

    6 x 4 FORZA futbol kalesi

    • Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 69,99 £
    • Black Friday hazırlık fiyatı: 33,99 £

    Her büyük futbolcu arka bahçede başlar. Bu 1,83 m x 1,22 m ölçülerindeki kale de bunun için mükemmel bir başlangıç noktası. Uzun süreli eğlence ve yıl boyunca kullanım için tasarlanan kalenin iskeleti, son derece dayanıklı ve hava koşullarına dirençli uPVC’den üretilmiş. İskelete, UV ışınlarına karşı dayanıklı hâle getirilmiş 2 mm’lik bir file eşlik ediyor.

    Noel arifesinde aletlerle saatlerce uğraşmayı unutun. File klipsleri ve yere sabitleme kazıklarıyla birlikte gelen bu kaleyi tek kişi son derece kolay kurabilir. Çimlerin üzerinde taşınabilecek kadar hafif, kalenin üst köşelerine giden sert şutlara dayanabilecek kadar da sağlam.

  • FORZA RapidFire Wave Rebound Board Forza

    FORZA RapidFire Wave geri sektirme panosu

    • Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 89,99 £
    • Black Friday’e hazırlık fiyatı: 50,99 £ (Standart ölçü: 100 cm x 27 cm)

    İlk top kontrolünüzü ve pas isabetinizi geliştirmek istiyorsanız top sektirme tahtası olmazsa olmaz. RapidFire Wave Rebound Board, oyuncuların çok çeşitli pas, vole ve şut çalışmaları yapmasına olanak tanıyan yenilikçi, ters çevrilebilir 4’ü 1 arada tasarımıyla antrenman teknolojisinin etkileyici bir örneği.

    Desteksiz durabilen ürünün sağlam, geometrik ağ örgülü yüzeyi, topu maçtaki gibi öngörülemez biçimde geri gönderiyor. Birlikte çalışabileceğiniz bir antrenman partneriniz olmadığında, bireysel antrenmanlar için mutlaka sahip olunması gereken bir ürün. (Not: Kum ve ışıklar ürüne dahil değildir.)

  • FORZA ProFlex POD Football GoalForza

    FORZA ProFlex POD futbol kalesi

    • Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 79,99 £
    • Kara Cuma'ya hazırlık fiyatı: 50,99 £ (Ölçü: 4 x 2,5)

    Yüksek tempolu antrenmanlar veya dar alan oyunları düzenleyen antrenörler, kulüpler ve oyuncular için ProFlex POD büyük kolaylık sağlıyor. Bu kaliteli, kendiliğinden açılan hedef kaleleri kurmak neredeyse hiç zaman almıyor: Açılıp yerlerine oturuyor, ardından tamamen düz hâle getirilerek taşıma çantasına konabiliyor ve bagajda kolayca saklanabiliyor.

    Hızlı kurulmalarına rağmen dayanıklılıktan ödün vermiyorlar. Sağlam fiberglas çubuklar ve güçlendirilmiş çerçeveyle üretilen kaleler, kauçuk ayaklı, ağırlıklı ve kaymaz tabanları sayesinde çim zeminde sabit kalıyor. (Taşıma çantası, zemin kazıkları ve kum torbaları dahildir; kum dahil değildir.)

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  • FORZA Club Shin Pads With Ankle ProtectorsForza

    Ayak bileği koruyuculu FORZA Club tekmelikleri

    • Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 11,99 £
    • Black Friday öncesi özel fiyat: 6,99 £

    Amatör futbol oynayan gençler ve yetişkinler için güvenlik ile tarz bir arada. 6 sterlinin altındaki fiyatlarıyla bu tekmelikler kaçırılmayacak bir fırsat. Bütünleşik bilek koruyucusu ve yerinden kaymalarını önleyen sağlam elastik ayak bandıyla, sert temasların yaşandığı antrenmanlarda ve çamurlu hafta sonu maçlarında alt bacak için hayati koruma sağlıyorlar.

    Üstelik yalnızca rahat değiller, şık da görünüyorlar. Karbon görünümlü dış yüzeyleri, mat ve parlak bitişi bir araya getiriyor. XXS'den M/L'ye kadar bedenlerde, sade bir simsiyah veya tertemiz bir beyaz seçenekleriyle sunuluyorlar.

  • FORZA Icon Footballs [FIFA Quality]Forza

    FORZA Icon futbol topları [FIFA Quality]

    • Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 29,99 £
    • Kara Cuma'ya hazırlık fiyatı: 21,24 £

    Dünyanın bütün ekipmanlarına sahip olabilirsiniz, ancak ayağınızda kaliteli bir top yoksa bunların hiçbir anlamı kalmaz. Üst düzey FORZA Icon futbol topu, FIFA kalite sertifikasına sahiptir ve dünyanın dört bir yanındaki uluslararası liglerin bir numaralı tercihidir.

    Farklı zeminlere uygun üst düzey yapısıyla tasarlanan top; çimde, AstroTurf zeminde veya kapalı saha parkesinde oynarken eşsiz bir performans, istikrarlı bir uçuş ve doğal bir top hissi sunar. 3, 4 ve 5 numara seçenekleriyle her yaş grubunun maç topunu yenilemesi için ideal bir tercihtir.