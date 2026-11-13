Black Friday yalnızca televizyonunuzu yenilemek için değil, futbol performansınızı geliştirmek için de mükemmel bir fırsat. İster kış antrenmanlarını planlayan bir amatör takım antrenörü, ister pazar günleri düzenli olarak amatör ligde oynayan biri, ister futbola tutkun bir çocuk için en güzel Noel hediyesini arayan bir ebeveyn olun, FORZA’da aradığınızı bulabilirsiniz.

Premier League kulüplerinin güvendiği FORZA’nın üst düzey antrenman ekipmanlarına ve setlerine ulaşmak artık her zamankinden daha kolay. Black Friday Hazırlık İndirimi resmen başladı ve kasım ayı boyunca devam edecek. Kampanya kapsamında, sitedeki indirimli tüm ürünlerde ek %15 indirim sunuluyor.

Bütçenizi zorlamadan profesyoneller gibi antrenman yapabilmeniz için erken dönem fırsatlarının en iyilerini bir araya getirdik. Tüm ürünlere göz atabilirsiniz, ancak kaçırmak istemeyeceğiniz fırsatlar bunlar.