Erkek ol! Newcastle'ın orta saha oyuncularının Manchester United, Arsenal ve Manchester City ile adı anılırken, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'e transfer döneminde nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı

St James’ Park’ta düzenli olarak kaptanlık pazubandını takan Guimaraes, şu anda Brezilya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’nda görev yapıyor. Bu turnuva, onun tüm dikkatini çekecek ve kulüp ile ilgili konular şimdilik arka planda kalacak.

Ancak Newcastle, yetenekli Güney Amerikalı oyuncuyla ilgili durumun ne olduğunu bilmek zorunda. Eğer oyuncu yeni bir maceraya atılmaya karar verirse, Eddie Howe ve ekibi hızla uygun bir yedek bulmak zorunda kalacak.

Aynı durum İtalyan oyun kurucu Tonali için de geçerli. Sert müdahaleleri ve topu ileriye taşıma yeteneği gibi birçok özelliği, Magpies'in işleyişine katkıda bulunuyor. Motor odasının çalışmaya devam etmesini sağlayacak benzer oyuncular bulmak kolay olmayacak.