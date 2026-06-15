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Erkek ol! Newcastle'ın orta saha oyuncularının Manchester United, Arsenal ve Manchester City ile adı anılırken, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'e transfer döneminde nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı
Tonali ve Guimaraes, Newcastle'ın orta sahasını sürükliyor
St James’ Park’ta düzenli olarak kaptanlık pazubandını takan Guimaraes, şu anda Brezilya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’nda görev yapıyor. Bu turnuva, onun tüm dikkatini çekecek ve kulüp ile ilgili konular şimdilik arka planda kalacak.
Ancak Newcastle, yetenekli Güney Amerikalı oyuncuyla ilgili durumun ne olduğunu bilmek zorunda. Eğer oyuncu yeni bir maceraya atılmaya karar verirse, Eddie Howe ve ekibi hızla uygun bir yedek bulmak zorunda kalacak.
Aynı durum İtalyan oyun kurucu Tonali için de geçerli. Sert müdahaleleri ve topu ileriye taşıma yeteneği gibi birçok özelliği, Magpies'in işleyişine katkıda bulunuyor. Motor odasının çalışmaya devam etmesini sağlayacak benzer oyuncular bulmak kolay olmayacak.
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Avrupa kupaları yok: Magpies'i satış tehlikesi bekliyor
Tonali veya Guimaraes'in ayrılması durumunda, her ikisinin de yüksek transfer bedelleri göz önüne alındığında, elbette büyük bir meblağ elde edilecektir. Newcastle, Anthony Gordon'un Barcelona'ya satışından şimdiden 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) civarında bir gelir elde etti.
Howe, 2026 yaz transfer döneminde - transfer penceresi açıldığında - harcayacak paraya sahip olabilir, zira yerli rakiplerin Toon Army'nin yıldızlarını gözüne kestirdiği söyleniyor. Emirates Stadyumu, Old Trafford ve Etihad Stadyumu'ndan cazip teklifler gelebilir.
Magpies, geçtiğimiz sezonu 12. sırada tamamlamış olmanın ardından, değerli oyuncularını mevcut ortamlarında tutmanın önemini göz önünde bulundurarak, satış konusunda isteksiz davranacaktır. Ancak, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarında yer almayacak olmaları nedeniyle bu durum zor olabilir.
Tonali ve Guimaraes yakın zamanda St James' Park'tan ayrılacak mı?
Tonali ve Guimaraes’ten birinin ya da her ikisinin St James’ Park’tan ayrılma ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt veren eski Newcastle yıldızı Waddle, NewBettingOffers.co.uk’un izniyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Şey, Dünya Kupası var, tabii ki Tonali Dünya Kupası'nda yok. Söylentiler var, ama bu söylentileri kim uyduruyor? Eğer oyuncu değilse, dürüst olalım, menajeri olmalı.
“Yeterince bıktılar mı? Hayal kırıklığı yaratan bir sezon. Newcastle için çok kötü bir sezon. Belki bu oyuncular, ‘En üst seviyede oynamam lazım, Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyorum’ diye düşünüyorlardır – ki ‘Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyorum’ demek şu anda harika bir kaçış kartı.
“Bence gerçekten gitmek istiyorlarsa, buna inançları varsa, ortaya çıkıp ‘Burada birkaç güzel yıl geçirdim, keyif aldım, ama artık yoluma devam etme zamanı’ demeliler. Ve bu İngiltere’de olmayabilir – Tonali kesinlikle İngiltere’ye gidebilir, ama şu anda 28/29 yaşında olan Guimaraes, Avrupa’nın başka bir yerine gidebilir.
“Oyuncuların neden ortaya çıkıp ‘bakın, burada geçirdiğim zamanın tadını çıkardım, ama yoluma devam etmek istiyorum’ demediklerini anlamıyorum. İnsanlar buna saygı duyar. Ama menajerinizin arkasına saklandığınızda ya da medyanın arkasına saklandığınızda, erkek gibi davranıp ‘bu konuyu kapatalım, Newcastle’ı seviyorum, kalıyorum, mutluyum, çok mutluyum’ ya da 'Gitmek istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum, ligde bulunduğumuz yerde oynamak istemiyorum, ilk dört ya da beşte olmak istiyorum ve gitmem gerekiyor' demeliler. O zaman insanlar ellerini kaldırıp 'tamam, bize ne derseniz deyin, en azından dürüstüm' derler.”
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Orta saha yıldızlarının adları Premier Lig'in dev kulüpleriyle anılıyor
Kış transfer döneminin kapanmasının ardından Arsenal’in müvekkiline teklifte bulunduğu yönündeki haberlerin ortaya çıkmasından bu yana Tonali’nin menajeri pek çok açıklama yaptı; zira Premier Lig’in şampiyon adayı, transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek istiyordu.
Hiçbir kapı kapatılmadı ve 26 yaşındaki hareketli oyuncu seçeneklerini değerlendirmeye hazırken, Newcastle'da dört buçuk yıl geçirdikten sonra 195 maça çıkıp Carabao Kupası'nı kazanan Guimaraes, kendisinde bir büyük transfer ve yeni bir başlangıç daha olduğunu hissediyor olabilir.