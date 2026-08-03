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“Erkek Milli Takımı programını daha da güçlendirme konusunda muazzam bir potansiyel” - Mauricio Pochettino, 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek yeni USMNT sözleşmesine imza attı
- Getty
Ne oldu?
ABD Futbol Federasyonu, Arjantinli teknik adamın yeni sözleşmeye resmen imza atmasıyla Pochettino'nun dönüşünü pazartesi günü doğruladı. Ancak Pochettino'nun dönüşü bir süredir gündemdeydi; ilk görüşmeler, USMNT'nin Dünya Kupası serüveninden bile önce gerçekleşti. Takımın Belçika'ya elenmesinin ardından Pochettino, iki tarafın da bir dinlenme döneminden sonra görüşmeleri yeniden ele alacağını söylemişti ve bu dinlenme dönemi, teknik direktör ile federasyon arasındaki iş birliğinin devam etmesiyle sonuçlandı.
Pochettino'nun dönüşünün bir parçası olarak, kendisi ve ekibi Amerikan futbolunun daha geniş çerçevesine daha fazla odaklanacak. Buna milli takım gelişim yolu, altyapı futbolu, antrenörlük ve ülkedeki sporun diğer teknik yönleri de dahil olacak.
A Milli Takım perspektifinden bakıldığında, Pochettino'yu 2030 yolunda birçok büyük maç bekliyor. ABD, 2027 ve 2029'da Uluslar Ligi ve Altın Kupa'da mücadele edecek. Haberlerde ayrıca ABD'nin 2028'de bir kez daha Copa America'ya ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.
İlk kez göreve getirildiği döneme benzer şekilde, ABD Futbol Federasyonu bu atamayı Citadel'in Kurucusu ve CEO'su ve Griffin Catalyst'ın Kurucusu Kenneth C. Griffin'in katkıları sayesinde gerçekleştirebildi. Scott Goodwin, Adam Freede ve diğer bazı ortaklar da ek katkılarda bulundu.
- (C)Getty Images
'Kalıcı bir etki bırak'
"Son iki yılda U.S. Soccer ile birlikte çalışırken, Erkek Milli Takımı programını daha da güçlendirmek için muazzam bir potansiyel olduğu bizim için netleşti" dedi Pochettino, bir açıklamada. "Dünya Kupası boyunca taraftarlardan gördüğümüz tutku, burada nelerin mümkün olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi.
"Tüm tecrübemizi ve bilgimizi U.S. Soccer'ın daha da fazla alanına taşıma fırsatı bizi heyecanlandırıyor. Bunu yaparken de Federasyon genelinde oyuncular, antrenörler ve takımlar için gelişim yollarının güçlenmesine yardımcı olacağız. Bizi bu kadar sıcak karşılayan ülkede spor üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı istiyoruz ve bu etkinin sahadaki sonuçların ötesine geçmesini hedefliyoruz."
- Getty Images Sport
Pochettino'nun şu ana kadarki performansı
Paris Saint-Germain ve Tottenham dahil dünyanın önde gelen kulüplerinden bazılarındaki görevlerinin ardından Pochettino, Dünya Kupası'na hazırlanması için kendisine 18 aylık bir süreç tanınarak ilk olarak 2024 sonbaharında ABD Futbol Federasyonu tarafından göreve getirildi.
Bu 18 ayın büyük bölümünü yetenekleri değerlendirip USMNT kültürünü yeniden inşa ederek geçiren Pochettino, turnuvaya Paraguay ve Avustralya galibiyetleriyle başladıktan sonra bir maç kala grubu lider tamamlayarak ABD'yi Dünya Kupası grubunun zirvesine taşıdı. ABD daha sonra Son 32 Turu maçında Bosna-Hersek'i mağlup etti, ardından Son 16 Turu'nda Belçika'ya elendi.
- Getty Images
Sırada ne var?
USMNT'yi sırada, eylül sonu ile ekim başını kapsayacak sonbahar milli ara dönemi bekliyor ve bu süreçte dört maç oynanacak.
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