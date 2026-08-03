ABD Futbol Federasyonu, Arjantinli teknik adamın yeni sözleşmeye resmen imza atmasıyla Pochettino'nun dönüşünü pazartesi günü doğruladı. Ancak Pochettino'nun dönüşü bir süredir gündemdeydi; ilk görüşmeler, USMNT'nin Dünya Kupası serüveninden bile önce gerçekleşti. Takımın Belçika'ya elenmesinin ardından Pochettino, iki tarafın da bir dinlenme döneminden sonra görüşmeleri yeniden ele alacağını söylemişti ve bu dinlenme dönemi, teknik direktör ile federasyon arasındaki iş birliğinin devam etmesiyle sonuçlandı.

Pochettino'nun dönüşünün bir parçası olarak, kendisi ve ekibi Amerikan futbolunun daha geniş çerçevesine daha fazla odaklanacak. Buna milli takım gelişim yolu, altyapı futbolu, antrenörlük ve ülkedeki sporun diğer teknik yönleri de dahil olacak.

A Milli Takım perspektifinden bakıldığında, Pochettino'yu 2030 yolunda birçok büyük maç bekliyor. ABD, 2027 ve 2029'da Uluslar Ligi ve Altın Kupa'da mücadele edecek. Haberlerde ayrıca ABD'nin 2028'de bir kez daha Copa America'ya ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

İlk kez göreve getirildiği döneme benzer şekilde, ABD Futbol Federasyonu bu atamayı Citadel'in Kurucusu ve CEO'su ve Griffin Catalyst'ın Kurucusu Kenneth C. Griffin'in katkıları sayesinde gerçekleştirebildi. Scott Goodwin, Adam Freede ve diğer bazı ortaklar da ek katkılarda bulundu.