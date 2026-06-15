"Erkek arkadaş görevleri" - Justin Trudeau, Kanada'nın tarihi Dünya Kupası açılış maçı yerine Katy Perry'nin ABD Erkek Milli Takımı için verdiği canlı konsere katıldığı için eleştirildi

Eski adıyla Twitter olan X'te tepkiler hızlı ve acımasız oldu. Destekçiler, özellikle politikacının Amerikan siyaseti ve çevre konularındaki geçmiş tutumları göz önüne alındığında, onun ikiyüzlülüğünü hemen ortaya koydu. Bir kullanıcı, "Daha geçen yıl insanlara o kötü turuncu adam yüzünden ABD'yi boykot etmelerini söyledin, ama şimdi Coachella'da takılıyorsun (partinin yasakladığı plastik ürünleri kullanarak), yeteneksiz oğlunla New York'ta alışveriş yapıyorsun ve şimdi de ABD futbol takımını destekliyorsun. Her zamanki gibi ikiyüzlüsün" diyerek sert bir şekilde eleştirdi.

Diğerleri ise savunmasının üslubunu hedef aldı; bir eleştirmen Trudeau'yu "hala dayanılmaz" olarak nitelendirdi. Hatta "kız arkadaş" kelimesini kullanması bile bazıları için tartışma konusu oldu; bir yorumcu şöyle yazdı: "Bu iğrenç! Bu yaşta erkek arkadaş mı, senin büyük çocukların var dostum!" Trudeau'nun eski eşi Sophie ile üç çocuğu var.







