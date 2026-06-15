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"Erkek arkadaş görevleri" - Justin Trudeau, Kanada'nın tarihi Dünya Kupası açılış maçı yerine Katy Perry'nin ABD Erkek Milli Takımı için verdiği canlı konsere katıldığı için eleştirildi
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Trudeau, tepkilerin ardından 'erkek arkadaş görevlerini' savundu
Kanada’nın geri kalanı, ülkenin kendi evinde oynadığı tarihi Dünya Kupası açılış maçına kilitlenmişken, eski lideri binlerce kilometre uzakta, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’ndaydı. 2015’ten 2025’e kadar ülkeyi yöneten Trudeau, Perry’nin performansını izlemek için ABD Milli Takımı’nın Paraguay’la oynadığı açılış maçına katılarak büyük tepki topladı.
Sosyal medyada artan eleştirilere yanıt veren Trudeau, romantik hayatına atıfta bulunarak yokluğunu haklı çıkarmaya çalıştı. Trudeau, "Bazen destekleyici bir erkek arkadaşın görevleri öncelikli olur. Ama kimin kupayı kazanmasını istediğimi biliyorsunuz" diye yazdı. Bu açıklama, bu yüksek profilli ihmal nedeniyle ihanete uğradığını hisseden Kanadalı taraftarların öfkesini yatıştırmaya yetmedi.
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Hayranlar eski başbakanı 'dayanılmaz' olarak nitelendiriyor
Eski adıyla Twitter olan X'te tepkiler hızlı ve acımasız oldu. Destekçiler, özellikle politikacının Amerikan siyaseti ve çevre konularındaki geçmiş tutumları göz önüne alındığında, onun ikiyüzlülüğünü hemen ortaya koydu. Bir kullanıcı, "Daha geçen yıl insanlara o kötü turuncu adam yüzünden ABD'yi boykot etmelerini söyledin, ama şimdi Coachella'da takılıyorsun (partinin yasakladığı plastik ürünleri kullanarak), yeteneksiz oğlunla New York'ta alışveriş yapıyorsun ve şimdi de ABD futbol takımını destekliyorsun. Her zamanki gibi ikiyüzlüsün" diyerek sert bir şekilde eleştirdi.
Diğerleri ise savunmasının üslubunu hedef aldı; bir eleştirmen Trudeau'yu "hala dayanılmaz" olarak nitelendirdi. Hatta "kız arkadaş" kelimesini kullanması bile bazıları için tartışma konusu oldu; bir yorumcu şöyle yazdı: "Bu iğrenç! Bu yaşta erkek arkadaş mı, senin büyük çocukların var dostum!" Trudeau'nun eski eşi Sophie ile üç çocuğu var.
Perry'nin performansı seyircileri daha fazlasını istemeye sevk etti
Eski başbakan, bu geziyi haklı çıkarmak için nefes kesici bir gösteri bekliyorsa, beklentileri karşılanmamış olabilir. Inglewood'daki tribünleri dolduran 70.000'den fazla hayrana rağmen, Perry'nin sahne performansı sonuçta beklentilerin altında kaldı. 'Firework' veya 'California Gurls' gibi hit şarkılardan oluşan bir potpuri bekleyen hayranlar, sanatçının sadece iki yıl önce çıkardığı bir albümden, pek bilinmeyen 'Wonder' adlı tek bir şarkıyı seslendirmesiyle hayal kırıklığına uğradı.
Ana sanatçının performansı sadece birkaç dakika sürdü ve Perry, maçın başlamasından kısa bir süre önce sahneden indi. İlginç bir şekilde, dikkatleri üzerine çeken kişi, onunla birlikte sahneye çıkan, on yaşındaki Norveçli viral fenomen Tius Luka oldu. Genç sanatçı, ses aralığıyla büyük beğeni toplarken, ana sanatçı ise LISA, Anitta ve Tyla'nın önceki performanslarına kıyasla enerjisiz olduğu için eleştirildi.
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Manşetlerden düşmeyen bir aşk hikayesi
Kanadalı siyasetçi ile Amerikalı pop yıldızı arasındaki ilişki, Temmuz 2025’te ilk kez bir araya geldiklerinden beri büyük ilgi görüyor. Montreal’deki ilk buluşmalarının ardından, ikili Santa Barbara’daki yatlardan Japonya’daki resmi ziyaretlere kadar her yerde görülmeye başlandı. Bir hayran, Aralık ayında ilişkilerinin resmiyet kazanmasını “özgür dünyanın tarihindeki en çılgın lansman” olarak nitelendirmişti.
ABD erkek milli futbol takımı, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek sahada mükemmel bir başlangıç yapsa da, Trudeau'nun Kanada'nın açılış maçını ABD'nin açılış maçına tercih etmesi, buruk bir tat bıraktı. Turnuva devam ederken, eski başbakan, ülkenin tutkulu futbol taraftarlarının gönlünü yeniden kazanmak istiyorsa, Kanada'nın bir sonraki maçında tribünlerde boy göstermesi gerekecek gibi görünüyor.