Ten Hag, Manchester United yönetiminin kulübün transfer stratejisine ilişkin yapılan belirli anlaşmalara uymadığını çarpıcı bir şekilde öne sürdü. Eski teknik direktör, görev süresi boyunca yetkisinin nasıl zayıflatıldığına başlıca örnek olarak Scott McTominay'in Napoli'ye satışını gösterdi. Hollandalı teknik adama göre, kadronun kendi taktik anlayışıyla uyumlu kalmasını sağlamak için Ibiza'da üst düzey bir toplantıda açık bir anlaşmaya varılmıştı.

McTominay'in 2024 yazında ayrılmasına onay verilmesi ve yerine Manuel Ugarte'nin gelmesi, haberlere göre Ten Hag'ın karar alma sürecinin dışında bırakıldığını hissetmesine yol açtı. Ten Hag, “Ibiza'da anlaşmıştık. ‘Scott McTominay'i satmayın’ dedim. Transfer döneminde uyum içinde hareket edecektik” sözlerini The Athletic'a verdiği röportajda kullandı. Bu sözleri Manchester Evening News aktardı.