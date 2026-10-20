Getty Images Sport
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Erik ten Hag, Scott McTominay transferiyle ilgili sözünü tutmayan Manchester United yönetimini sert dille eleştirdi
Ibiza'da bozulan anlaşma
Ten Hag, Manchester United yönetiminin kulübün transfer stratejisine ilişkin yapılan belirli anlaşmalara uymadığını çarpıcı bir şekilde öne sürdü. Eski teknik direktör, görev süresi boyunca yetkisinin nasıl zayıflatıldığına başlıca örnek olarak Scott McTominay'in Napoli'ye satışını gösterdi. Hollandalı teknik adama göre, kadronun kendi taktik anlayışıyla uyumlu kalmasını sağlamak için Ibiza'da üst düzey bir toplantıda açık bir anlaşmaya varılmıştı.
McTominay'in 2024 yazında ayrılmasına onay verilmesi ve yerine Manuel Ugarte'nin gelmesi, haberlere göre Ten Hag'ın karar alma sürecinin dışında bırakıldığını hissetmesine yol açtı. Ten Hag, “Ibiza'da anlaşmıştık. ‘Scott McTominay'i satmayın’ dedim. Transfer döneminde uyum içinde hareket edecektik” sözlerini The Athletic'a verdiği röportajda kullandı. Bu sözleri Manchester Evening News aktardı.
- Getty Images Sport
Gol yollarındaki kadro derinliğine ilişkin endişeler
Ten Hag'ın McTominay'i takımda tutma konusundaki ısrarının temelinde, oyuncunun orta sahadan gol katkısı sağlama konusundaki eşsiz yeteneği yatıyordu. Old Trafford'daki son tam sezonunda altyapıdan yetişen oyuncu, tüm kulvarlarda 10 gol atarak gol sıralamasında yalnızca Rasmus Hojlund ve Bruno Fernandes'in gerisinde kaldı. Ten Hag için böylesine güvenilir bir gol kaynağını kaybetmek, yönetimin oyuncunun satışını istediğinde önemini kavrayamadığı taktiksel bir darbeydi.
Eski Ajax teknik direktörü, "Bir gerekçe sunuyorum: Gol atma becerimiz yok. Scott gol atma becerisi ve harika bir mentalite getiriyor. United onun damarlarına işlemiş. Bu yüzden konuyu açtıklarında 'Hayır' dedim. Sonunda onu sattılar. Elbette çok mahcup oldum ve hayal kırıklığına uğradım," diye ekledi.
United'ın transfer hatası gözler önüne serildi
Teknik ekip, McTominay’in oyuncu profilini iç sahadaki çekişmeli maçlarda benzersiz ölçüde etkili görüyordu. Bu nedenle onun İtalya’ya satışına onay verilmesi, teknik direktör ve ekibi için kabullenmesi özellikle güç bir karar oldu.
Bu taktik kaygıların haklılığı kısa sürede Stadio Diego Armando Maradona’da ortaya çıktı. McTominay, Napoli’nin lig şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda öncü rol oynarken Serie A’nın öne çıkan orta saha oyuncularından biri hâline geldi. Yurt dışındaki sansasyonel performansı, Manchester United yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı ve etkili, belirleyici bir oyuncunun elden kaçmasına yol açan hatalı transfer stratejisine yönelik sert eleştirileri yeniden alevlendirdi.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da sözleşme gerilimi
Teknik direktör ile yönetim arasındaki gerilim, transfer görüşmelerinin ötesine geçerek Ten Hag'ın sözleşme durumuna da uzandı. Manchester City'ye karşı kazanılan FA Cup finalinin ardından United, Ten Hag'ın sözleşmesindeki bir yıllık uzatma hakkını kullanmayı tercih etti. Ancak teknik direktör, bu adımın uzun vadeli projeye ve A takım ortamı üzerindeki etkisine ilişkin bir dizi boş vaatle birlikte geldiğini öne sürdü.
Ten Hag, kısa süreli bir sözleşmenin yarattığı belirsizlikle yeni sezona girmeye hazır olmadığını ve geleceğine ilişkin görüşmelerin bu nedenle başladığını anlattı. Ten Hag, “Sözleşmemin bitmesine yalnızca bir yıl kalmışken devam etmezdim. Bu yüzden ‘Bir yıl daha istiyorum ve bunu birlikte yapmalıyız’ dedim. Bana sadakat sözü verdiler, destek sözü verdiler, iletişim kuracağımıza ve aynı çizgide olacağımıza söz verdiler. Sorunları konuştuk. Ama sözlerini tutmadılar. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım” dedi.
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