Erik ten Hag'ın eski Manchester United yardımcısı, son görevinde sadece beş ay çalıştıktan sonra kovulmasının ardından yeni bir baş antrenörlük görevi için görüşmelerde bulunuyor

Van der Gaag, kariyerindeki bir sonraki adımda duygusal bir yolculuğa hazırlanıyor. Kendisinin gerçek bir idol olarak görüldüğü Marítimo kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu hamle, İsviçre’deki macerasının Ekim 2025’te sona ermesinin ardından geliyor; FC Zürih, beş aylık görev süresinin ardından onu görevden almıştı. Son haberlere göre Hollandalı teknik adam, Madeira kulübünün yönetim kurulu ile görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda.

Van der Gaag, Marítimo'ya yabancı değil. 2001 ile 2006 yılları arasında beş yıl boyunca bu kulüpte forma giyen eski stoper, Madeira'daki ortama oldukça aşina. Daha sonra kulüpte teknik direktörlüğe geçen Van der Gaag, 2009-10 sezonunda A takımını Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan bir konuma taşıdı.