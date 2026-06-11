AFP
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Erik ten Hag'ın eski Manchester United yardımcısı, son görevinde sadece beş ay çalıştıktan sonra kovulmasının ardından yeni bir baş antrenörlük görevi için görüşmelerde bulunuyor
Marítimo'ya olası bir dönüş
Van der Gaag, kariyerindeki bir sonraki adımda duygusal bir yolculuğa hazırlanıyor. Kendisinin gerçek bir idol olarak görüldüğü Marítimo kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu hamle, İsviçre’deki macerasının Ekim 2025’te sona ermesinin ardından geliyor; FC Zürih, beş aylık görev süresinin ardından onu görevden almıştı. Son haberlere göre Hollandalı teknik adam, Madeira kulübünün yönetim kurulu ile görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda.
Van der Gaag, Marítimo'ya yabancı değil. 2001 ile 2006 yılları arasında beş yıl boyunca bu kulüpte forma giyen eski stoper, Madeira'daki ortama oldukça aşina. Daha sonra kulüpte teknik direktörlüğe geçen Van der Gaag, 2009-10 sezonunda A takımını Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan bir konuma taşıdı.
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Uzun vadeli bir sözleşme ihtimali
Kısa süre önce Portekiz ikinci liginde mücadele eden ancak birinci lige dönüşünü garantileyen Marítimo, Van der Gaag’ı yeni spor projesine liderlik edecek ideal isim olarak görüyor. O Jogo'nun haberine göre, yönetim kurulunun güveni o kadar yüksek ki, anlaşma şartları, takımı zirvede tutmak için Hollandalı teknik direktörün deneyimine uzun vadeli bir yatırım yapılacağını gösteriyor. Haberde, eski United yardımcısının 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor.
Ten Hag ve United ile yaşanan deneyim
Van der Gaag'ın kariyeri Hollanda'da ivme kazandı; burada Jong Ajax'ın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra Ten Hag tarafından Ajax A Takımı'nda yardımcılığına terfi ettirildi. İkili birlikte şampiyonluklar kazandı ve onları Manchester United'a taşıyan başarılı bir ortaklık kurdu.
Ten Hag'ın teknik ekibinde yaşanan değişikliklerin ardından iki yıl sonra görevinden ayrıldı, ancak Van der Gaag ancak ertesi yılın Mayıs ayında Zürih'te baş antrenörlük görevine geri döndü. İsviçre ekibinde 11 maça çıktı, bunlardan beşini kazandı ve beşini kaybetti.
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Gezgin bir koçluk kariyeri
Van der Gaag, birçok farklı ülke ve ligde geniş bir kariyer birikimi oluşturmuş olması nedeniyle, teknik direktörlük görevinin getirdiği baskılara yabancı değildir. Maritimo’daki ilk görevinin ardından, teknik direktörlük serüveni onu Portekiz’deki Belenenses’e, Kıbrıs’taki Ermis Aradippou’ya ve memleketi Hollanda’da FC Eindhoven, NAC Breda ve Excelsior gibi kulüplerdeki çeşitli görevlere götürmüştür.