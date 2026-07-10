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Erik ten Hag, Hollanda milli takımında Ronald Koeman’ın yerine geçmeyi reddetti ve Hollanda kulübünde teknik direktörlük görevini sürdürecek
Ten Hag, Oranje’deki boş pozisyonu reddetti
Ten Hag’ın milli takım teknik direktörlüğü pozisyonundan tamamen uzaklaşmasının ardından, KNVB’nin bu görev için büyük bir ismi aday gösterebileceği öğrenildi. Eski Manchester United teknik direktörü, yakın zamanda milli takımın başına geçmeyeceğini kesin bir dille vurguladı. Bu kararı, Oranje'nin 2026 Dünya Kupası'nda feci bir şekilde 32'li turda erken elenmesinin ardından Koeman'ın istifası üzerine Hollanda'yı yeni bir teknik direktör arayışına sürükledi.
- AFP
Twente’ye verilen taahhüt
Tegelen’deki Twente antrenman kampından konuşan Ten Hag, kendisini milli takım teknik direktörlüğüyle ilişkilendiren artan spekülasyonları hemen yalanladı. Teknik direktör, kulüp düzeyinde yürüttüğü mevcut projenin, bilinçli olarak seçtiği uzun vadeli bir taahhüt olduğunu açıkça belirtti.
AD gazetesinin aktardığına göre Ten Hag şöyle konuştu: "Bu görev için uygun değilim. Bu adımı atmayı bilinçli olarak seçtim. En azından önümüzdeki iki yıl boyunca tüm dikkatimi buna vereceğim. Burada geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum ve kulübün ilerlemesine katkıda bulunmak istiyorum."
Koeman taktiksel sorumluluğu üstleniyor
Koeman’ın ayrılışı, Fas karşısında takımının geleneksel 4-3-3 sistemini terk edip katı bir 5-2-3 dizilişine geçmesinin ardından gelen yoğun eleştiri dalgasıyla hızlandı; bu taktiksel hata, Frenkie de Jong’u orta sahada tamamen yalnız bırakmıştı.
Uzatmaların ardından 1-1 berabere kaldıkları maçta penaltılarda elenen 63 yaşındaki teknik adam, görevinden ayrılma kararı aldı ve taraftarlara dokunaklı bir veda mesajı yayınladı. Koeman, Instagram'da paylaştığı uzun bir gönderide kararını şöyle açıkladı: "Hepimiz bu Dünya Kupası'nda tarih yazma hayalini paylaşıyorduk, ancak başaramadık. Bundan benim kadar hayal kırıklığına uğrayan kimse yok. Baş antrenör olarak, nihai sorumluluk bana aittir."
- AFP
KNVB, kurtarıcı arıyor
KNVB, Kuzey Amerika’daki kabusunun ardından paramparça olan milli takımın itibarını toparlamaya çalışırken, şu anda derin bir liderlik kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Ten Hag’ın adaylıktan çekilmesiyle birlikte, Hollanda futbol yönetimi, ülkenin gurur kaynağı olan hücum felsefesini yeniden canlandırabilecek taktiksel bir vizyoner bulmak için zamanla yarışmak zorundadır. Bu, özellikle bir sonraki uluslararası turnuva döngüsünün yaklaşması ve kadroda köklü bir değişiklik yapılması yönündeki kamuoyu baskısının doruk noktasına ulaşmasıyla birlikte, devasa bir görev haline gelmiştir.
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