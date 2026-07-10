Erik ten Hag, Hollanda milli takımında Ronald Koeman’ın yerine geçmeyi reddetti ve Hollanda kulübünde teknik direktörlük görevini sürdürecek

Tegelen’deki Twente antrenman kampından konuşan Ten Hag, kendisini milli takım teknik direktörlüğüyle ilişkilendiren artan spekülasyonları hemen yalanladı. Teknik direktör, kulüp düzeyinde yürüttüğü mevcut projenin, bilinçli olarak seçtiği uzun vadeli bir taahhüt olduğunu açıkça belirtti.

AD gazetesinin aktardığına göre Ten Hag şöyle konuştu: "Bu görev için uygun değilim. Bu adımı atmayı bilinçli olarak seçtim. En azından önümüzdeki iki yıl boyunca tüm dikkatimi buna vereceğim. Burada geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum ve kulübün ilerlemesine katkıda bulunmak istiyorum."