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Adhe Makayasa

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Erik ten Hag, Hollanda ekibi Twente’ye eski Manchester United kiralık oyuncusunu transfer etmek istiyor, ancak Benfica da bu forveti Portekiz’e çekmeyi hedefliyor

Transfers
E. ten Hag
W. Weghorst
FC Twente
Eredivisie
Benfica
Portugal Lig
M. United
Premier Lig
Ajax
Eredivisie

Erik ten Hag, yaklaşan Eredivisie sezonu öncesinde serbest oyuncu statüsündeki Wout Weghorst’u FC Twente’ye transfer etmek istediğini kamuoyuna açıkladı. Ancak Enschede ekibi, bu tecrübeli forvet için Avrupa’da zorlu bir rekabetle karşı karşıya; Portekiz’in dev kulübü Benfica, eski Manchester United kiralık oyuncusunu Lizbon’a çekmek için harekete geçti.

  • Twente, tecrübeli bir forvet oyuncusunun peşinde

    İki sezon boyunca Ajax formasıyla 20 gol atan milli forvet Weghorst, kulüpten ayrılmasının ardından dikkat çeken bir serbest oyuncu haline geldi. FC Twente’nin yeni teknik direktörü Ten Hag, 33 yaşındaki oyuncuyu hedefine koydu ve NOS televizyon kanalına yaptığı bir röportajda kulübün resmi ilgisini doğruladı. SoccerNews’in haberine göre, Twente’nin transfer yarışında hâlâ güçlü bir konumda olmasına rağmen, Benfica’nın ilgisini resmileştirmesi halinde mali açıdan avantajlı konuma geçebileceği belirtiliyor.

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    Ten Hag, forvet transferi için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı

    Yeni göreve başlayacak olan teknik direktör, devam eden Dünya Kupası finalleri sırasında yorumculuk görevini yerine getirirken basına yaptığı açıklamada, köklü yerel bağlara vurgu yaptı. Şöyle konuştu: “Twente olarak, doğal olarak Wout Weghorst ile ilgileniyoruz. O, gerçek anlamda Twente kökenli bir genç. Wout’un başardığı her şeyden son derece gurur duyuyoruz.

    "Wout’u ve Weghorst ailesini çok, çok uzun zamandır tanıyorum. Elbette onu takımımızda görmek isterim. Kim Wout Weghorst gibi bir forveti istemez ki? Şu anda Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Dünya şampiyonu olmak istiyor. Beklememiz gerekiyor mu? Wout için, evet…”

  • Tanıdık yüzler yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor

    De Grolsch Veste’ye olası bir transfer, her iki isim için de önemli bir eve dönüş anlamına gelecektir; zira Ten Hag, profesyonel futbol kariyerine Enschede’de stoper olarak başlamıştı. İkili daha önce Old Trafford’da birlikte çalışmıştı; 1,97 metre boyundaki bu fiziksel olarak güçlü forvet, Ocak 2023’te Burnley’den kiralık olarak buraya gelmişti. Premier Lig’deki bu dönemde tüm turnuvalarda 31 maçta sadece iki gol atmış olsa da, Ten Hag onun taktiksel profilinin hâlâ büyük bir hayranı.

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    Transfer mücadelesi sonuçlanmayı bekliyor

    Eredivisie kulübü, forvetin Kuzey Amerika’daki milli takım görevini tamamlamasını sabırla bekleyerek kadro yenileme planlarını kesinleştirmelidir. Ten Hag’ı zorlu bir yaz transfer dönemi bekliyor; 2026-27 iç saha sezonu başlamadan önce bir numaralı forvet hedefini kadrosuna katmak için Benfica’nın mali gücüne karşı üstünlük sağlamaya çalışırken zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak.