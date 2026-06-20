Erik ten Hag, Hollanda ekibi Twente’ye eski Manchester United kiralık oyuncusunu transfer etmek istiyor, ancak Benfica da bu forveti Portekiz’e çekmeyi hedefliyor

Yeni göreve başlayacak olan teknik direktör, devam eden Dünya Kupası finalleri sırasında yorumculuk görevini yerine getirirken basına yaptığı açıklamada, köklü yerel bağlara vurgu yaptı. Şöyle konuştu: “Twente olarak, doğal olarak Wout Weghorst ile ilgileniyoruz. O, gerçek anlamda Twente kökenli bir genç. Wout’un başardığı her şeyden son derece gurur duyuyoruz.

"Wout’u ve Weghorst ailesini çok, çok uzun zamandır tanıyorum. Elbette onu takımımızda görmek isterim. Kim Wout Weghorst gibi bir forveti istemez ki? Şu anda Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Dünya şampiyonu olmak istiyor. Beklememiz gerekiyor mu? Wout için, evet…”