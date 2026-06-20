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Erik ten Hag, Hollanda ekibi Twente’ye eski Manchester United kiralık oyuncusunu transfer etmek istiyor, ancak Benfica da bu forveti Portekiz’e çekmeyi hedefliyor
Twente, tecrübeli bir forvet oyuncusunun peşinde
İki sezon boyunca Ajax formasıyla 20 gol atan milli forvet Weghorst, kulüpten ayrılmasının ardından dikkat çeken bir serbest oyuncu haline geldi. FC Twente’nin yeni teknik direktörü Ten Hag, 33 yaşındaki oyuncuyu hedefine koydu ve NOS televizyon kanalına yaptığı bir röportajda kulübün resmi ilgisini doğruladı. SoccerNews’in haberine göre, Twente’nin transfer yarışında hâlâ güçlü bir konumda olmasına rağmen, Benfica’nın ilgisini resmileştirmesi halinde mali açıdan avantajlı konuma geçebileceği belirtiliyor.
- AFP
Ten Hag, forvet transferi için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı
Yeni göreve başlayacak olan teknik direktör, devam eden Dünya Kupası finalleri sırasında yorumculuk görevini yerine getirirken basına yaptığı açıklamada, köklü yerel bağlara vurgu yaptı. Şöyle konuştu: “Twente olarak, doğal olarak Wout Weghorst ile ilgileniyoruz. O, gerçek anlamda Twente kökenli bir genç. Wout’un başardığı her şeyden son derece gurur duyuyoruz.
"Wout’u ve Weghorst ailesini çok, çok uzun zamandır tanıyorum. Elbette onu takımımızda görmek isterim. Kim Wout Weghorst gibi bir forveti istemez ki? Şu anda Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Dünya şampiyonu olmak istiyor. Beklememiz gerekiyor mu? Wout için, evet…”
Tanıdık yüzler yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor
De Grolsch Veste’ye olası bir transfer, her iki isim için de önemli bir eve dönüş anlamına gelecektir; zira Ten Hag, profesyonel futbol kariyerine Enschede’de stoper olarak başlamıştı. İkili daha önce Old Trafford’da birlikte çalışmıştı; 1,97 metre boyundaki bu fiziksel olarak güçlü forvet, Ocak 2023’te Burnley’den kiralık olarak buraya gelmişti. Premier Lig’deki bu dönemde tüm turnuvalarda 31 maçta sadece iki gol atmış olsa da, Ten Hag onun taktiksel profilinin hâlâ büyük bir hayranı.
- Getty Images Sport
Transfer mücadelesi sonuçlanmayı bekliyor
Eredivisie kulübü, forvetin Kuzey Amerika’daki milli takım görevini tamamlamasını sabırla bekleyerek kadro yenileme planlarını kesinleştirmelidir. Ten Hag’ı zorlu bir yaz transfer dönemi bekliyor; 2026-27 iç saha sezonu başlamadan önce bir numaralı forvet hedefini kadrosuna katmak için Benfica’nın mali gücüne karşı üstünlük sağlamaya çalışırken zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak.