Erica Parkinson: Sarina Wiegman'ın Lionesses kadrosuna seçilen en genç oyuncu; Portekiz'de başarılı bir performans sergiliyor ve dört ülke için oynama hakkına sahip

1-0 galibiyetle U23 takımında ilk kez forma giyen ve İngiltere'nin ikinci yarının sonlarında 16 yaşındaki Chloe Sarwie'yi oyuna sokana kadar her iki takımın en genç oyuncusu olan bu yaratıcı orta saha oyuncusu, sadece akıllı pasları ve şut fırsatlarını değerlendirmedeki özgüveniyle değil, aynı zamanda yüksek çalışma tempasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Maçtan sonra, o dönem U23 takımının baş antrenörü olan Emma Coates, "Erica'nın devre arasında yaklaşık yedi kilometre koştuğu söylendi" dedi. "Her yerdeydi, iyi anlamda. Enerjisi bulaşıcı."

Açıkçası, Parkinson'ın bu adımı atma şekli, İngiltere'deki kariyer yolunda da gözden kaçmadı. Daha geçen hafta, U23'teki ilk maçından sadece dört ay sonra, Wiegman bu genç oyuncuyu ilk kez A Milli Lionesses kadrosuna çağırdı ve onu Hollandalı teknik direktörün görev süresindeki en genç oyuncu yaptı.

"Şaşırdı," dedi Wiegman. "Konuşamadı, dedi, ama elbette çok mutlu, şaşkın ve heyecanlıydı."

Dört farklı ülke için oynama hakkı bulunan ve dört dil bilen Parkinson, Lionesses taraftarlarına pek tanıdık bir isim olmayacak, çünkü kulüp futbolunu Portekiz'de, henüz 15 yaşındayken ilk kez forma giydiği Valarades Gaia'da oynuyor. Peki, bu yetenekli orta saha oyuncusu kim ve Wiegman'ı bu genç yıldıza böylesine büyük bir fırsat verecek kadar etkileyen şey nedir?