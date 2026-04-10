Erica Parkinson NXGN
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Erica Parkinson: Sarina Wiegman'ın Lionesses kadrosuna seçilen en genç oyuncu; Portekiz'de başarılı bir performans sergiliyor ve dört ülke için oynama hakkına sahip

Geçtiğimiz Kasım ayında İngiltere 23 Yaş Altı Milli Takımı ile Norveç arasında oynanan maçta, sahada üst düzey yetenekler bolca vardı. Sarina Wiegman’ın A Milli Takımı kadrosunda yer alan Ruby Mace ve Maisie Symonds; Kadınlar Süper Ligi lideri Manchester City’nin sezonun ilk dokuz maçının yedisinde ilk on birde yer alan Gracie Prior; ya da o ayın başlarında Barcelona’da ilk kez forma giyen rakip takımın genç forveti Martine Fenger gibi isimler bunlardan bazılarıydı. Ancak en çok öne çıkan isim, diğer oyunculardan yaklaşık beş yaş küçük olan 17 yaşındaki Erica Parkinson oldu.

1-0 galibiyetle U23 takımında ilk kez forma giyen ve İngiltere'nin ikinci yarının sonlarında 16 yaşındaki Chloe Sarwie'yi oyuna sokana kadar her iki takımın en genç oyuncusu olan bu yaratıcı orta saha oyuncusu, sadece akıllı pasları ve şut fırsatlarını değerlendirmedeki özgüveniyle değil, aynı zamanda yüksek çalışma tempasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Maçtan sonra, o dönem U23 takımının baş antrenörü olan Emma Coates, "Erica'nın devre arasında yaklaşık yedi kilometre koştuğu söylendi" dedi. "Her yerdeydi, iyi anlamda. Enerjisi bulaşıcı."

Açıkçası, Parkinson'ın bu adımı atma şekli, İngiltere'deki kariyer yolunda da gözden kaçmadı. Daha geçen hafta, U23'teki ilk maçından sadece dört ay sonra, Wiegman bu genç oyuncuyu ilk kez A Milli Lionesses kadrosuna çağırdı ve onu Hollandalı teknik direktörün görev süresindeki en genç oyuncu yaptı.

"Şaşırdı," dedi Wiegman. "Konuşamadı, dedi, ama elbette çok mutlu, şaşkın ve heyecanlıydı."

Dört farklı ülke için oynama hakkı bulunan ve dört dil bilen Parkinson, Lionesses taraftarlarına pek tanıdık bir isim olmayacak, çünkü kulüp futbolunu Portekiz'de, henüz 15 yaşındayken ilk kez forma giydiği Valarades Gaia'da oynuyor. Peki, bu yetenekli orta saha oyuncusu kim ve Wiegman'ı bu genç yıldıza böylesine büyük bir fırsat verecek kadar etkileyen şey nedir?

    Her şeyin başladığı yer

    Singapur'da Japon bir anne ve İngiliz bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Parkinson'un ailesi, kardeşi Denis'in Porto akademisinde oynamak üzere keşfedilmesinin ardından, o 10 yaşındayken Portekiz'e taşındı. Parkinson, 2023'te Valadares Gaia'ya katılmadan önce FC Foz ve Leixões'ta forma giydi ve çeşitli vesilelerle Benfica'da antrenmanlara katıldı; burada 15 yaşında A takımdaki ilk maçına çıktı.

    Portekiz'e taşınması, Parkinson'un uluslararası düzeyde temsil etmeye hak kazandığı dördüncü ülkeyi beraberinde getirdi, ancak geçen yıl yaptığı açıklamada, "beni milli antrenman merkezine davet eden ilk ülke" olduğu için İngiltere'yi seçtiğini belirtti.

    "Maçlarımı izlemek için Portekiz'e bir gözlemci gönderdiler," diye hatırladı. "O dönemde erkeklerle oynuyordum. İnternette benimle ilgili bazı videoları izlediler ve yarı İngiliz olduğumu fark ettiler. Buraya geldiğimde, kültürü gerçekten çok sevdim. Herkes nazik ama aynı zamanda hırslı. İngiltere'nin antrenmanlardaki tavrını ve maçlardaki oyun stilini çok beğendim."

    2024-25 sezonunda Portekiz liginin en iyi genç oyuncusu seçilen Parkinson, Valadares Gaia'nın A takımında da ciddi bir etki yaratmaya devam ederken, İngiltere genç milli takımlarında hızla yükseldi. 2024'te U17 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda babasının ülkesini temsil eden Parkinson, daha sonra U19'lara yükselerek Avrupa Şampiyonası'nda oynadı ve Kasım ayında U23'lere geçti.

    • Reklam
    Büyük fırsat

    Mart ayında ise Parkinson'un ilk kez İngiltere A Milli Takımı kadrosuna seçildiği haberi büyük yankı uyandırdı. Ella Toone ve Grace Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle Lionesses'in orta sahada, özellikle de 10 numara pozisyonunda kadro derinliği sorunu vardı.

    Wiegman, "O zaman sıradaki isme bakacağız" dedi. "Erica bu yolu izledi. Portekiz'de oynuyor. U23 takımında iyi performans gösterdi. Elbette U23 ve Portekiz liginden A milli takıma geçmek büyük bir adım, ancak bizim seviyemizde nerede olduğunu gösterme fırsatı yakaladı."

    Nasıl gidiyor?

    Bu ödül, Parkinson'un Portekiz birinci liginde geçirdiği bir başka mükemmel sezonun ortasında geldi. Geçen sezon 27 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetmiş ve en iyi genç oyuncu ödülünü kazanmış olan 17 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda ise 23 maçın ardından şimdiden aynı rakamlara ulaştı.

    Bu form, Valadares Gaia'nın ligde daha güçlü bir sonuca ulaşmasına da yardımcı oldu. Geçen sezon beşinci sırada bitiren kulüp, şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak için gerekli puana iki puan uzaklıkta, dördüncü sırada yer alıyor.

    En büyük güçlü yanları

    Doğal bir oyun kurucu olan Parkinson, şut atma istekliliği, mükemmel oyun görüşü ve pas verme becerisinin birleşimi, ayrıca her iki ayağını da rahatlıkla kullanabilmesi sayesinde 10 numara pozisyonunda öne çıkıyor. Buna, sahada oynarken her halinden okunan özgüvenini de ekleyince, 17 yaşındaki bu oyuncu tam anlamıyla işleri yoluna koyan bir isim oluyor.

    Daha ileri bir pozisyonda oynamasına rağmen, Parkinson topu kaybettiğinde sorumluluklarından kaçan bir oyuncu değildir. Azimli ve agresif olan oyuncu, topun olmadığı anlarda da enerji doludur ve iyi bir presçi olmasının yanı sıra çalışkan bir oyuncudur.

    15 yaşından beri düzenli olarak A takımda oynuyor olması, fiziksel olarak yaşıtlarından daha gelişmiş olduğu ve dolayısıyla bire bir mücadelelerde daha başarılı olabileceği anlamına geliyor.

    Geliştirilebilecek alanlar

    Parkinson'ı diğerlerinden daha fazla öne çıkaran unsurlardan biri, farklı bir futbol eğitimi almış olmasıdır; Portekiz'de, İngiltere'deki takım arkadaşlarının çoğunun kendi ülkelerinde deneyimlediklerinden daha akıcı bir oyun tarzıyla tanışmıştır. Bu olumlu bir durum olmakla birlikte, Parkinson bunun kendisinden nasıl bir uyum gerektirdiğinin de farkındadır.

    "Portekiz'in stili taktiksel yönlere daha az odaklanıyor," diye itiraf etmişti geçen yıl. "Buraya geldiğimde beynimin taktiksel tarafını devreye sokmam gerekiyor. Daha disiplinli olmam gerekiyor.

    "Çok fazla değişmek istemiyorum çünkü sahip olduğum nitelikler, Portekiz'de oynadığım futbolun türünden ve büyüdüğüm ortamdan kaynaklanıyor. Bazı yönleri değiştirmeye çalışıyorum, ancak diğerleri benim uzmanlık alanlarım olduğu için bunları oyunumdan çıkarmak istemiyorum."

    Parkinson'ın İngiltere sistemindeki gelişimi devam ederken bu dengeyi kurması oldukça ilginç olacak ve kulüp kariyerinin onu gelecekte nereye götüreceğine bağlı olarak bu durum daha da ilginç hale gelecek.

    Önümüzdeki yıllarda alışması gereken bazı adımlar da olacak. Portekiz ligi iyi bir seviyede ve bu ligden diğer liglere iyi uyum sağlayıp başarılı olan oyuncular var - örneğin Olivia Smith, geçen yaz Liverpool'daki etkileyici performanslarının ardından Arsenal tarafından ilk milyon sterlinlik kadın futbolcu oldu. Parkinson da benzer bir başarıya ulaşmayı umuyor ve İngiltere genç milli takımlarında ne kadar hızlı yükseldiği ve Portekiz'de ne kadar erken başarıya ulaştığı göz önüne alındığında, bunu başarabileceğine dair işaretler var.

    Sıradaki... Fran Kirby mi?

    Parkinson için tatmin edici bir karşılaştırma yapmak gerçekten zor; zira kadın futbolundaki pek çok tanınmış 10 numara oyuncusundan daha hızlı ve doğrudan bir oyun tarzına sahip. Ona belki biraz benzeyen isimlerden biri, şu anda Brighton'da forma giyen forvet Fran Kirby; Kirby, Chelsea'nin İngiltere'de hakimiyet kurmasında kilit bir rol oynamış ve 2022 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Lionesses kadrosunun yıldızlarından biriydi.

    Kirby, kariyerinin bazı dönemlerinde, özellikle Chelsea'de Sam Kerr ile birlikte oynarken, kendisini gerçekten öne çıkaran serbest bir rolde biraz daha geniş bir alanda oynadı. Ancak gol atma ve pozisyon yaratma yeteneği, bu fırsatları yaratma veya kaleye şut atma konusundaki özgüveni, gerektiğinde daha geniş bir alanda oynayabilen Parkinson'ın oyun stiline benziyor, her ne kadar bu karşılaştırma tam olarak doğru olmasa da. Kirby her zaman yüksek bir çalışma temposuna sahipti, bu da İngiltere'nin son kadrosuna seçilen oyuncunun da sahip olduğu bir özellik.

    Şimdi ne olacak?

    Birçok kulüp, Parkinson'u İngiltere milli takımına çağrılmadan önce de muhtemelen yakından takip ediyordu, ancak bu çağrı, genç oyuncunun mevcut sezonun ötesinde Valadares Gaia'da oynamaya devam etme olasılığını daha da azalttı.

    Bundan sonra nereye gideceği merak konusu. İngiltere'nin en heyecan verici genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak isteyen bazı büyük kulüpler olacaktır, ancak Parkinson'ın kendisi için iyi bir gelişim planı olan ve ona süre verebilecek bir yere gitmesi de çok önemlidir. Zira genç yeteneklerin gelişmesi için buna ihtiyaçları vardır ve Parkinson da Portekiz'deyken bunu göstermiştir.

    Yaz transfer dönemi yaklaşırken, ilgilendiği kulüplerle ilgili söylentiler muhtemelen ortaya çıkacaktır. Ancak şimdilik Parkinson'un Valadares Gaia ile sezonu güçlü bir şekilde tamamlaması, kulübün Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılmasını sağlaması ve yaklaşan İngiltere kampına odaklanması söz konusu. Dünya çapında yeteneklerle ve en büyük sahneleri süsleyen oyuncularla bir araya gelmek, 17 yaşındaki oyuncu için harika bir deneyim olacak. Kendisi sahaya çıkmasa bile, en azından Salı günü dünya şampiyonu İspanya ile oynanacak maçta ön sıradan izleme şansı bulacak.

    Birkaç gün sonra Lionesses'in İzlanda'ya konuk olacağı maçta bir şans olabilir, ancak yine de bu gerçekleşmese bile, bu Parkinson için İngiltere'nin ortamında bulunmak ve Wiegman'ın gözetiminde olmak için daha önce hiç olmadığı kadar harika bir fırsat olacak. O, Lionesses taraftarlarının bu hafta tam olarak görebileceği bir yetenek olmayabilir, ancak önümüzdeki yıllarda sıkça görecekleri bir oyuncu.

