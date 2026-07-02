Bu açıklamanın yapıldığı tarih ile söz konusu dönüm noktaları arasındaki yıllarda Parkinson pek gündemde yer almadı. Singapur’da Japon bir anne ve İngiliz bir babanın kızı olarak dünyaya gelen oyuncu, uzun süredir İngiltere milli takımının radarındaydı; ancak temsil etmeyi seçtiği ülkede nispeten düşük bir profilde kaldı ve bugüne kadarki tüm kulüp kariyeri yurtdışında geçti.

Ancak bu durum artık değişmeye başlıyor. Mart ayında Wiegman, 17 yaşındaki Parkinson’ı ilk kez Lionesses kadrosuna çağırdı. Hollandalı teknik direktör, gelecek vaat eden yetenekleri kadroya dahil etmeye alışkın olsa da, Wiegman’ın İngiltere’deki görev süresi boyunca kadroya çağrılan en genç oyuncu Parkinson oldu; bu durum, yaratıcı orta saha oyuncusunu hemen mercek altına aldı.

Şimdi ise kulüp kariyerindeki ilk büyük transferini gerçekleştirdi: 2024-25 sezonunda Portekiz’in en üst liginde En İyi Genç Oyuncu seçildiği Valadares Gaia’dan ayrılıp, ABD’deki North Carolina Courage’a katıldı. Bu transfer, Parkinson’ı dünyanın en iyi liglerinden biri olan NWSL’ye taşıyacak ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na seçilmek için adaylığını koyduğu turnuvaya bir yıl kala, ona daha da gelişme fırsatı sunacak.

Hâlâ çok genç olan biri için bu, çok büyük bir değişiklik ve çok hızlı gerçekleşiyor. Neyse ki Parkinson, yıllardır bunun için hazırlanıyor.