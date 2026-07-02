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Erica Parkinson NWSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Erica Parkinson’ın zihninin içinden: Lionesses’in genç oyuncusunun seçkin zihniyeti, onun NWSL’de başarıya ulaşmasına nasıl yardımcı olacak – ve muhtemelen Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini nasıl sağlayacak?

Women's football
İngiltere
North Carolina Courage
E. Parkinson
ABD 1
FEATURES

Erica Parkinson, son altı yıldır onun futbolun zirvesine ulaşması için bir yol haritası çizmesine yardımcı olan bir zihin koçuna hedeflerini anlattığında henüz 12 yaşındaydı. “Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımında oynamak istiyorum,” demişti. Günümüze gelindiğinde, Sarina Wiegman yönetimindeki Lionesses’in en genç oyuncusu haline gelen ve NWSL’deki North Carolina Courage ile yeni sözleşme imzalayan Parkinson için, bu hayalin 12 ay içinde gerçekleşmesi hiç de imkansız değil.

Bu açıklamanın yapıldığı tarih ile söz konusu dönüm noktaları arasındaki yıllarda Parkinson pek gündemde yer almadı. Singapur’da Japon bir anne ve İngiliz bir babanın kızı olarak dünyaya gelen oyuncu, uzun süredir İngiltere milli takımının radarındaydı; ancak temsil etmeyi seçtiği ülkede nispeten düşük bir profilde kaldı ve bugüne kadarki tüm kulüp kariyeri yurtdışında geçti.

Ancak bu durum artık değişmeye başlıyor. Mart ayında Wiegman, 17 yaşındaki Parkinson’ı ilk kez Lionesses kadrosuna çağırdı. Hollandalı teknik direktör, gelecek vaat eden yetenekleri kadroya dahil etmeye alışkın olsa da, Wiegman’ın İngiltere’deki görev süresi boyunca kadroya çağrılan en genç oyuncu Parkinson oldu; bu durum, yaratıcı orta saha oyuncusunu hemen mercek altına aldı.

Şimdi ise kulüp kariyerindeki ilk büyük transferini gerçekleştirdi: 2024-25 sezonunda Portekiz’in en üst liginde En İyi Genç Oyuncu seçildiği Valadares Gaia’dan ayrılıp, ABD’deki North Carolina Courage’a katıldı. Bu transfer, Parkinson’ı dünyanın en iyi liglerinden biri olan NWSL’ye taşıyacak ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na seçilmek için adaylığını koyduğu turnuvaya bir yıl kala, ona daha da gelişme fırsatı sunacak.

Hâlâ çok genç olan biri için bu, çok büyük bir değişiklik ve çok hızlı gerçekleşiyor. Neyse ki Parkinson, yıllardır bunun için hazırlanıyor.

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Rugby’den esinlenen hareket

    Yıllardır, Yeni Zelanda’nın ünlü ragbi takımı All Blacks, beklenen performansı gösteremiyordu. 1987’de ilk Ragbi Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra, turnuva öncesinde her zaman favori gösterilen takım, sonraki dört turnuvada üç yarı final ve bir final maçını kaybetti; ardından 2007’de çeyrek finalde elendi. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu.

    Ve değişti de. Gazing Performance ile işbirliği yaparak ve onların “Red2Blue” ilkesini uygulayarak All Blacks, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu (kırmızı kafa) kazanma yolundaki stres ve kaygıyı, bunu başarmak için gerekli olan net ve odaklanmış zihniyete (mavi kafa) dönüştürmeyi öğrendi. Bu, 2011’de Yeni Zelanda’nın kendi evinde kazandığı zaferin ardından yoğun bir şekilde tartışılan bir faktördü ve Gazing Performance’ın tanınırlığını o kadar artırdı ki, sonunda Parkinson’un babasının da dikkatini çekecek hale geldi.

    Bu olay gerçekleştiğinde Parkinson ailesi taşınmak üzereydi. Erica’nın ağabeyi Denis, Porto’nun akademisinde oynamak üzere seçilmişti; bu da babalarının, Gazing’in CEO’su Martin Fairn ile görüşmek üzere Londra’ya gitmesi için sadece kısa bir uçuş mesafesi olduğu anlamına geliyordu. Orada, şirketin hem Denis hem de Erica ile bire bir zihniyet koçluğu yapması olasılığını sordu.

    Fairn, GOAL’a verdiği röportajda şu anı şöyle hatırlıyor: “Ben de ‘Eğer onlar yapmak isterse ve siz de yapmak isterseniz çok sevinirim’ dedim. Sonra ikisiyle de görüştüm. Denis, ‘Evet, evet. Ben varım’ dedi. Çok çalışkan, çok net ve genç bir adam olarak duygusal zekası çok yüksek biriydi. 12 yaşındaki Erica ise ‘O ne yapıyor? Ben de denemek istiyorum’ dedi. Erica’yı tanıyorsanız, onun böyle bir karakteri olduğunu bilirsiniz.”

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Genç izleyici kitlesi

    Gazing’in müşteri portföyünde pek çok farklı spor dalından ve yaşam alanından insanlar yer almaktadır. Ragbiden futbola, motor sporlarından krikete, dağcılıktan maraton koşusuna kadar; Red2Blue ilkesi, askeri ortamlarda, iş dünyasında ve müşteri hizmetleri gibi sıradan günlük senaryolarda da kullanılmaktadır.

    "Önce insan gelir," diye açıklıyor Fairn, "bu yüzden birçok farklı alanda işe yarıyor." Peki ya 12 yaşındaki bir çocukla çalışırken durum nasıl?

    "Erica gibi biriyle tanıştığınızda, onun farklı olduğunu anlarsınız," diyor Fairn, onunla yaptığı ilk sohbeti hatırlayarak; o sohbette Erica, hayalinin Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımında oynamak olduğunu söylemişti. "Böyle bir şey duyduğunuzda, çok olumlu ve yararlı bir çerçevede ilerleyebilecek bir sohbetin kapısını aralıyorsunuz."

    Elbette farklı yaş gruplarına göre yapılan uyarlamalar var ve danışanın, her 12 yaşındaki çocuğun gösteremeyeceği bir şekilde sürece tam olarak dahil olması gerekiyor.

    "Ardından, yaşları 12 ya da 50 ya da her ne olursa olsun, zihniyetin bir beceri olduğunu ve bunun bir beceri olduğu fikrinin, bir konuda daha iyi olma arzusu olan herkesle anında bağlantı kurduğunu vurguluyorsunuz," diye açıklıyor Fairn. "Bunu öğrenebilir ve pratik yapabilirsiniz; en önemlisi de, her beceri gibi, bu konuda da daha iyi hale gelebilirsiniz."

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Tekrar tekrar bir adım daha ileri gitmek

    Beklendiği gibi, bu durum Parkinson’un rekabetçi ruhuyla örtüşüyordu. Dolayısıyla, yıllardır futbol açısından öğrenip, antrenman yaparak ve gelişmenin yanı sıra, zihinsel açıdan da aynı şekilde ilerlemiş; bu iki unsur birbirini tamamlayarak onun şu anda bulunduğu noktaya yükselmesine yardımcı olmuştur.

    Ve bu yükseliş, büyük bir uyum süreciyle gerçekleşti. Portekiz’deki bir erkek akademisinden Valadares Gaia’da yetişkin futboluna, ardından İngiltere’deki her gençlik kategorisinde ilerleyip sonunda Lionesses’in ortamına adım atan 18 yaşındaki oyuncu, her aşamada uyum sağlamak zorunda kaldı ve zihinsel yapısı üzerinde yaptığı çalışmalar bu konuda ona yardımcı oldu.

    "Her yeni seviyeye geçtiğinde, seviye değişikliğine hazır olduğundan emin olmak için benimle ve öncelikle kendisiyle çalışıyor," diye açıklıyor Fairn. “Baskı kaynaklarına hazır, sahada yaşayacağı anlara hazır ve saha dışındaki anlara da hazır. Bence saha içinde hazır olmak kadar, saha dışında yaşayacaklarına da hazır olmak en az o kadar önemli.”

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    Dünyanın en iyi liglerinden biri

    Parkinson’ın North Carolina Courage ile üç yıllık bir sözleşme imzalamasının ardından, bu deneyim onun önündeki süreçte kendisine büyük fayda sağlayacaktır. NWSL, kadın futbolunun en iyi liglerinden biridir ve Trinity Rodman, Barbra Banda ve Temwa Chawinga gibi dünya çapında yeteneklere ev sahipliği yapmaktadır. Ligdeki seviye son derece yüksektir.

    Ancak bu lig, genç yeteneklerin geliştirilmesi açısından da mükemmeldir; 2025 sezonunda 2005 ve sonrasında doğan oyunculara ortalama 726'şar dakika süre verilmiştir. 2025-26 sezonunda Avrupa'nın en iyi beş ligiyle karşılaştırıldığında, bu lig İspanya'nın Liga F'sinin hemen arkasında ikinci sırada yer almıştır.

    "Kulüple ilk konuştuğum andan itibaren, çok iyi organize olmuş bir kulüp olduklarını düşündüm," dedi Parkinson, Courage ile sözleşme imzalamayı neden tercih ettiği sorulduğunda. "Benim için çok iyi bir planları vardı ve bu, bir oyuncu olarak aradığım şeyle uyumluydu. Oyun tarzı ve izlediğim maçlardan anladığım kadarıyla takımın hücum yapma şekli, benimle çok uyumlu.

    "Bence sahada gerçekten heyecan verici bir takımlar, bu da benim de katkıda bulunabileceğim bir şey olabilir. Ayrıca genel olarak, kulübün kültürü hakkında pek çok harika şey duydum."

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Etki yaratmaya hazır mısınız?

    Yaşı ve nispeten az tecrübesine rağmen, Parkinson da en başından itibaren North Carolina Courage’a önemli katkılar sağlayabilir. NWSL'de 90 dakikada Mak Lind'in takımından daha az net gol fırsatı yaratan sadece altı takım var ve bunların hepsi de puan tablosunda Courage'ın altında yer alıyor. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerle ayak uydurmak istiyorlarsa, bu alanda gelişmek hayati önem taşıyacak ve harika pas görüşü ve mükemmel saha algısı ile Parkinson bu konuda yardımcı olabilir.

    Genç oyuncu, Portekiz’de geçirdiği süre boyunca bu niteliklerini sergilemiş ve 2024-25 sezonunda Liga BPI’de En İyi Genç Oyuncu seçilmişti; ayrıca İngiltere genç milli takımlarında da sadece 13 ay içinde U17’den U23’e yükselmiş ve bundan sadece iki kamp sonra A milli takıma çağrılmıştı.

    Bu niteliklerini ABD’ye de taşıyıp düzenli olarak sergilerse, ilk çağrıyı almasında sakatlıkların rol oynamış olsa bile, Parkinson’ın ileride Wiegman’ın kadrosunda yer almaya devam edemeyeceği için hiçbir neden yoktur.

  • Erica Parkinson England Iceland Women 2026Getty Images

    Önümüzdeki zorlu göreve hazır

    Yeni zorluklar ortaya çıkacak. Spot ışıkları giderek parlaklaşıyor, ilgi artıyor ve sahneler çok daha büyük hale geliyor; bu da daha fazla baskı anlamına geliyor. Ancak Parkinson, 12 yaşından beri, en büyük hayallerine ulaşmak için bir zihin koçuyla çalışmanın kendisi için doğru seçim olduğuna karar verdiğinden beri bu tür durumlara hazırlanıyor.

    Henüz yolun başındayız, ancak bu genç kızın da iyi hazırlandığına dair işaretler var. Nisan ayında ilk Lionesses kampına uçtuktan sonra Fairn, Parkinson ile bir araya gelerek önümüzdeki hafta için yaptığı hazırlıklar hakkında konuştu. O, gerekli çalışmaları çoktan tamamlamış ve üstesinden gelmesi gereken baskıları belirlemişti. Kampın ardından Fairn ile konuştuğunda Parkinson, beklediği gibi durumun oldukça ürkütücü ve bunaltıcı olduğunu itiraf etti, ancak tüm bunlara rağmen kendini evinde hissettiğini de ekledi. Her dönüm noktası bir adım olarak görülüyor ve bu da zihni net tutuyor.

    "O artık hazır," diyor Fairn. "Bunu, onun İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacağı için söylemiyorum. Sadece yaşayacağı deneyimlere zihinsel olarak hazır. Bu da fiziksel, teknik ve taktiksel becerilerinin kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlayacak."

    Parkinson, bu heyecan verici yolculuğunun bir sonraki adımı için ABD’ye doğru yola çıkarken, bu hedefini sürdürmeye devam edecek.

ABD 1
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