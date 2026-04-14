Getty Images Sport
Çeviri:
Eric Garcia oyundan atıldı! Barcelona'nın savunma oyuncusu, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir başka tartışmalı kararla kırmızı kart gördü
VAR draması Barcelona'yı yine vurdu
Barcelona, bugün Şampiyonlar Ligi maçında bir başka ağır darbe aldı. 79. dakikada, gergin bir VAR incelemesinin ardından Turpin, Garcia’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Defans oyuncusu, boş alana doğru koşan Alexander Sorloth'u düşürdüğü için cezalandırıldı. Jules Kounde yakınlarda olmasına rağmen, hakemler İspanyol oyuncuyu son adam olarak değerlendirdi. Bu kritik karar, konuk takımı öfkelendirdi ve kulüp, maçın geri kalanında sahada sadece 10 kişiyle mücadele ederek durumu tersine çevirmek için zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
İlk maçın unutulmaz bir hatırası
Bu tartışmalı kırmızı kart, ilk maçta takımı vuran talihsizliği birebir yansıtıyor. O ilk karşılaşmada Pau Cubarsi, 42. dakikada profesyonel faul nedeniyle oyundan atılmıştı; bu durum, Julian Alvarez’in serbest vuruştan gol atmasına ve Atlético’nun 2-0 galibiyetini garantilemesine doğrudan yol açmıştı.
Bugünkü olayda ise faulün onaylanmasından önce tartışmalı bir ofsayt kararı verildi. Kararı açıklayan hakemlik analisti Iturralde Gonzalez, İspanyol televizyonunda şunları söyledi: "Ofsayt olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor ve eğer ofsayt değilse, net bir gol fırsatı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor... Eğer ofsayt değilse, bence bu sarı karttan çok kırmızı kartlık bir durum."
Heyecan verici bir geri dönüş aniden sona erdi
Kırmızı kart maçın gidişatını tamamen değiştirmeden önce, Barcelona muhteşem bir oyun sergiliyordu ve toplam skoru eşitlemeyi başarmıştı. Lamine Yamal, Clement Lenglet'in hatasını değerlendirerek maçın henüz dördüncü dakikasında skoru açtı. Ardından 24. dakikada Ferran Torres, muhteşem bir sol ayak vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Atlético Madrid, Marcos Llorente'nin Ademola Lookman'a yaptığı muhteşem asistle hızlı bir şekilde cevap verdi ve toplam skoru 3-2'ye getirerek ev sahibi takımın lehine çevirdi.
- Getty Images Sport
İki kulübün geleceği ne getirecek?
Atlético, toplamda 3-2'lik galibiyetle bir sonraki tura yükseldi; bir sonraki turda Arsenal ya da Sporting CP ile karşılaşacak.
Barcelona ise bu acı Avrupa yenilgisinin ardından, yaklaşan lig maçları için özgüvenini yeniden kazanma konusunda büyük bir görevle karşı karşıya. Ancak La Liga'da 9 puan farkla lider durumda olan takımın şampiyonluğu kazanması bekleniyor.