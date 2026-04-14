Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Eric Garcia oyundan atıldı! Barcelona'nın savunma oyuncusu, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir başka tartışmalı kararla kırmızı kart gördü

Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, Eric Garcia’nın maçın son dakikalarında gördüğü doğrudan kırmızı kartla dramatik bir hal aldı. Hakem Clement Turpin, VAR incelemesinin ardından stoperi oyundan attı; böylece Katalan ekibi, Metropolitano’da Avrupa macerasını kurtarmak için hayati bir gol peşinde koşarken 10 kişi kaldı.

  • VAR draması Barcelona'yı yine vurdu

    Barcelona, bugün Şampiyonlar Ligi maçında bir başka ağır darbe aldı. 79. dakikada, gergin bir VAR incelemesinin ardından Turpin, Garcia’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Defans oyuncusu, boş alana doğru koşan Alexander Sorloth'u düşürdüğü için cezalandırıldı. Jules Kounde yakınlarda olmasına rağmen, hakemler İspanyol oyuncuyu son adam olarak değerlendirdi. Bu kritik karar, konuk takımı öfkelendirdi ve kulüp, maçın geri kalanında sahada sadece 10 kişiyle mücadele ederek durumu tersine çevirmek için zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kaldı.

    İlk maçın unutulmaz bir hatırası

    Bu tartışmalı kırmızı kart, ilk maçta takımı vuran talihsizliği birebir yansıtıyor. O ilk karşılaşmada Pau Cubarsi, 42. dakikada profesyonel faul nedeniyle oyundan atılmıştı; bu durum, Julian Alvarez’in serbest vuruştan gol atmasına ve Atlético’nun 2-0 galibiyetini garantilemesine doğrudan yol açmıştı.

    Bugünkü olayda ise faulün onaylanmasından önce tartışmalı bir ofsayt kararı verildi. Kararı açıklayan hakemlik analisti Iturralde Gonzalez, İspanyol televizyonunda şunları söyledi: "Ofsayt olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor ve eğer ofsayt değilse, net bir gol fırsatı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor... Eğer ofsayt değilse, bence bu sarı karttan çok kırmızı kartlık bir durum."

  • Heyecan verici bir geri dönüş aniden sona erdi

    Kırmızı kart maçın gidişatını tamamen değiştirmeden önce, Barcelona muhteşem bir oyun sergiliyordu ve toplam skoru eşitlemeyi başarmıştı. Lamine Yamal, Clement Lenglet'in hatasını değerlendirerek maçın henüz dördüncü dakikasında skoru açtı. Ardından 24. dakikada Ferran Torres, muhteşem bir sol ayak vuruşuyla skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Atlético Madrid, Marcos Llorente'nin Ademola Lookman'a yaptığı muhteşem asistle hızlı bir şekilde cevap verdi ve toplam skoru 3-2'ye getirerek ev sahibi takımın lehine çevirdi.


    İki kulübün geleceği ne getirecek?

    Atlético, toplamda 3-2'lik galibiyetle bir sonraki tura yükseldi; bir sonraki turda Arsenal ya da Sporting CP ile karşılaşacak.

    Barcelona ise bu acı Avrupa yenilgisinin ardından, yaklaşan lig maçları için özgüvenini yeniden kazanma konusunda büyük bir görevle karşı karşıya. Ancak La Liga'da 9 puan farkla lider durumda olan takımın şampiyonluğu kazanması bekleniyor.

