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Eric Cantona, “kabul edilemez” göç yorumları nedeniyle Man Utd ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe’i sert sözlerle eleştirdi ve kulübe imza atmayacağını iddia etti
Cantona, INEOS patronuna sert çıktı
Cantona, Birleşik Krallık'ın göç ve sosyal yardım meseleleri nedeniyle "gerileme içinde" olduğunu söyleyen Manchester United'ın azınlık hissedarı Ratcliffe'i kamuoyu önünde kınadı. Ratcliffe, tartışma yaratan bu sözleri kısa süre önce BBC'ye verdiği röportajda sarf etti ve bu da kulübün Müslüman taraftar grubundan anında tepki görmesine yol açtı; grup, "tamamen kabul edilemez" yorumları nedeniyle onun istifasını istedi.
Bu durum Ratcliffe açısından çarpıcı bir ironiyi ortaya koyuyor. Britanyalı milyarder, Cantona'yı en sevdiği oyuncu olarak görüyor ve hatta holding şirketi Trawlers Limited'a, forvetin martılarla ilgili meşhur basın toplantısına atfen bu adı verdi.
Ancak bu duygular karşılıklı olmaktan çok uzak. Cantona, TikTok hesabında önde gelen United taraftarı Pete Boyle'a konuşurken, INEOS patronunun siyasi görüşlerinin kendi aile geçmişi ve değerleriyle tamamen çeliştiğini açıkça belirtti.
- AFP
“Bu tür şeyleri kabul edemem”
Ratcliffe'in görevde olması halinde 1992'de Leeds United'dan yaptığı meşhur 1,2 milyon sterlinlik transferi tamamlayıp tamamlamayacağı sorulduğunda, Cantona net bir yanıt verdi.
"Hayır. Elbette hayır. Tüm bunlar hakkında, bu tür bir siyaset hakkında ne düşündüğümü biliyorsunuz," dedi 60 yaşındaki isim. "Ve böyle birinin, kulübün sahiplerinden biri olmasına rağmen böyle bir şey söyleyebilmesini anlayamıyorum."
Ardından Fransız isim, göçün tarih boyunca sporun en büyük yeteneklerini nasıl şekillendirdiğine dikkat çekti. Şöyle ekledi: "Futbol çok popüler bir spor. Futbol şundan oluşur; en büyük oyuncuların hepsi farklı göç dalgalarından gelir. Her yerde, Fransa'da, İngiltere'de, her yerde.
"Örneğin Fransa'da, Fransa'nın en büyük oyuncularının hepsi farklı göç dalgalarından geliyor. Bununla ilgili bir belgesel yaptım, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, ellili yıllarda, Fransa'ya gelen Polonyalı göçmenlerin oğluydu, Fransa'da çalıştı ve Fransa'da çok çalıştı. Sonra İtalyanlar, Platini gibi İtalyanlar. Sonra da İspanyollar, benim gibi; annem İspanyol mültecilerden geliyordu. Bu tür bir şeyi kabul edemem."
Bozulan bir ilişki
Bu son anlaşmazlık, kulübün ikonu ile mevcut yönetim arasındaki çatlağı daha da derinleştiriyor. Ratcliffe, bu yılın başlarında Sky News'e Birleşik Krallık'ın 'göçmenler tarafından sömürgeleştirildiğini' söyledikten sonra benzer eleştirilerle karşılaşmış ve özür dilemişti.
Cantona, bahar aylarında Old Trafford'daki kapsamlı operasyonel değişiklikler ve 450 işten çıkarma nedeniyle INEOS patronunu zaten hedef almıştı.
"Ratcliffe geldiğinden beri bu yönetici ekibi her şeyi yok etmeye çalışıyor ve kimseye saygı duymuyor," Cantona daha önce şöyle demişti. "Hatta stadı bile değiştirmek istiyorlar. Takımın ve kulübün ruhu oyuncularda değil. Etrafındaki herkes büyük bir aile gibi."
- Getty Images
Old Trafford'da artan baskı
Ratcliffe, kulübün operasyonlarında sürdürdüğü yeniden yapılanmanın yanında şimdi giderek büyüyen bir halkla ilişkiler kriziyle de karşı karşıya. United'ın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birinden gelen ağır eleştirileri yönetmek, INEOS'un sportif projesi etrafında artan baskıyı yalnızca daha da artıracak.
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