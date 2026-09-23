Cantona, Birleşik Krallık'ın göç ve sosyal yardım meseleleri nedeniyle "gerileme içinde" olduğunu söyleyen Manchester United'ın azınlık hissedarı Ratcliffe'i kamuoyu önünde kınadı. Ratcliffe, tartışma yaratan bu sözleri kısa süre önce BBC'ye verdiği röportajda sarf etti ve bu da kulübün Müslüman taraftar grubundan anında tepki görmesine yol açtı; grup, "tamamen kabul edilemez" yorumları nedeniyle onun istifasını istedi.

Bu durum Ratcliffe açısından çarpıcı bir ironiyi ortaya koyuyor. Britanyalı milyarder, Cantona'yı en sevdiği oyuncu olarak görüyor ve hatta holding şirketi Trawlers Limited'a, forvetin martılarla ilgili meşhur basın toplantısına atfen bu adı verdi.

Ancak bu duygular karşılıklı olmaktan çok uzak. Cantona, TikTok hesabında önde gelen United taraftarı Pete Boyle'a konuşurken, INEOS patronunun siyasi görüşlerinin kendi aile geçmişi ve değerleriyle tamamen çeliştiğini açıkça belirtti.



