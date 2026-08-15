Teknik direktör Peter, durumla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını kabul etti, ancak taktik bütünlüğünü korumanın öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Hollanda basınından Algemeen Dagblad'a konuşan Peter, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bunun kim olduğunu bilmiyorum ama her hâlükârda birileri ya da birkaç kişi bilgileri hemen internette paylaştı. Bu da antrenmanları açık tutmanın bizim için tamamen anlamsız hâle gelmesine neden oluyor."

Yasağın gerekliliğini daha ayrıntılı şekilde anlatan Peter, şöyle dedi: "Bunun geçen yıl da olup olmadığını bilmiyorum ama bu kez hemen internete koyulduğunu biliyordum. Herkesin gelip antrenmanı izleyebilmesini istiyoruz ama bu bilginin tesisin içinde kalması gerekiyor. Bu olmadı, bu yüzden kapıları kapatmak zorundayız."