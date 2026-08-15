ANP
Çeviri:
Eredivisie kulübü, kadro sızıntısının ardından antrenmanları basına kapatma politikasına zorlandı
ADO antrenman kapılarını kilitledi
Eredivisie ekibi ADO, ilk 11'inin geçen hafta sosyal medyada sızdırılmasının ardından maç öncesi antrenmanlarını resmen basına ve dışarıya kapattı. Taktik ihlali, Robin Peter'ın ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maç için sahada hazırlık yapmayı sürdürürken gerçek zamanlı olarak yaşandı. Kulüp yöneticileri, rekabetçi karşılaşmalar öncesinde stratejik gizliliğin korunmasını sağlamak için bu sıkı kapatma kararını uygulamaya koydu.
- Pro Shots
Patron, karantina kararından pişman
Teknik direktör Peter, durumla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını kabul etti, ancak taktik bütünlüğünü korumanın öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Hollanda basınından Algemeen Dagblad'a konuşan Peter, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bunun kim olduğunu bilmiyorum ama her hâlükârda birileri ya da birkaç kişi bilgileri hemen internette paylaştı. Bu da antrenmanları açık tutmanın bizim için tamamen anlamsız hâle gelmesine neden oluyor."
Yasağın gerekliliğini daha ayrıntılı şekilde anlatan Peter, şöyle dedi: "Bunun geçen yıl da olup olmadığını bilmiyorum ama bu kez hemen internete koyulduğunu biliyordum. Herkesin gelip antrenmanı izleyebilmesini istiyoruz ama bu bilginin tesisin içinde kalması gerekiyor. Bu olmadı, bu yüzden kapıları kapatmak zorundayız."
Hafta sonu öncesi takım haberleri
Kadro sızıntısını bir kenara bırakırsak, teknik direktör kulübün beş yıl sonraki ilk Eredivisie iç saha maçında takımının başında olmayı hâlâ büyük bir istekle bekliyor. Karşılaşmaya dair beklentilerini dile getiren çalıştırıcı, "Herhangi bir sürpriz beklemiyorum ve iki takımın da yüksek tempoda oynadığı açık bir maç olmasını umuyorum" dedi.
Kadro durumuna gelince, ev sahibi ekip Jalen Hawkins'ten arka adale sorunu nedeniyle, uzun süredir forma giyemeyen Cameron Peupion'dan ise diz ameliyatının ardından yine yoksun. Ancak kaleci Niclas Thiede, ayak bileği sakatlığını atlattıktan sonra tam antrenmanlara yeniden başladı; Cagliari'den kiralanan Othniel Raterink ise maç ritmini yakalamaya çalışırken kulübede yer alabilir.
- Pro Shots
Groningen deplasmanı kapıda
ADO, 2026-27 Eredivisie sezonunun ikinci haftasında pazar öğleden sonra kapalı gişe tribünler önünde FC Groningen'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, sezona AZ'ye 2-0 yenilerek başladığı ilk maçın ardından ilk puanlarını arıyor. Söz konusu karşılaşmada Ro-Zangelo Daal ve Calvin Stengs'in ikinci yarıda attığı goller mücadeleyi belirlemişti. Açılış maçında FC Utrecht'i kıl payı geçen ve formda bir görüntü çizen Groningen karşısında zorlu bir sınav ADO'yu bekliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun