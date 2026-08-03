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Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Eraola'ya şok: Liverpool, Leeds karşısında ağır bir mağlubiyetle çöktü

Liverpool - Leeds United
Liverpool
Leeds United
Club Friendlies
A. Iraola
F. Wirtz
İngiltere

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, takımının iki gollük üstünlüğü heba etmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Kırmızılar, ikinci yarıda Dominic Calvert-Lewin'in kaydettiği ikili sayesinde gerçekleşen muhteşem geri dönüşle Leeds United'a (4-2) mağlup oldu.

Hazırlık maçı, Liverpool'un temel oyuncularının yokluğunda ne kadar zorlandığını gözler önüne serdi. Yıldızları oyundan çıktıktan sonra takım tamamen çöktü. Bu durum, Iraola'yı çöküşü durdurmaktan aciz bir şekilde saha kenarında bıraktı ve yeni sezonun başlamasından önce takımın hâlâ daha fazla derinliğe ve istikrara ihtiyaç duyduğuna dair net bir mesaj verdi. 

AS gazetesi analizinde, karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Maçta Liverpool, 7. dakikada Luke Chambers ile erken bir gol buldu. Szoboszlai'nin kullandığı bir duran topta Milos Kerkez topu topuğuyla aşırdı, ardından Chambers kafayla ağlara gönderdi. Bu pozisyon, Iraola'nın duran topları değerlendirmeye verdiği önemi doğruladı.

Ancak ilk yarının yıldızı, hazırlık döneminde üstün performanslar sergilemeyi sürdüren Florian Wirtz oldu. 

Wirtz oyunu zekice yönetti; hatlar arasında hareket ederek Jeremie Frimpong ve Rio Ngumoha'nın önünde alanlar açtı. İlk yarının bitimine beş dakika kala, eski Bayer Leverkusen'deki takım arkadaşından gelen bir ortanın ardından ikinci golü kaydetti.

Lukas Nmecha, Leeds adına farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Giorgi Mamardashvili iki müthiş kurtarışla parladı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Değişikliklerin ardından tam çöküş

    İkinci yarıda ise maç tamamen tersine döndü. Galibiyet Liverpool'un elindeymiş gibi görünürken, Arraola aynı anda birçok değişiklik yapmaya karar vererek Wirtz, Isak ve Szoboszlai'yi oyundan aldı ve bu durum Leeds'e belirgin bir üstünlük sağladı.

    Brenden Aaronson bu durumu değerlendirdi ve 60. dakikada Leeds'in ilk golünü kaydetti. Ardından Dominic Calvert-Lewin gol şovunu başlattı; ceza sahası içinde bir topu takip ederek beraberlik golünü attı.

    Ardından Sean Longstaff, yeni bir savunma hatasından yararlanarak üçüncü golü ekledi. Daha sonra Calvert-Lewin, Liverpool savunmasındaki büyük karışıklığın ortasında Sebastiaan Bornauw'un ortasından gelen topu güçlü bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek hem kişisel ikinci golünü hem de takımının dördüncü golünü kaydetti.

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  • FBL-LIVERPOOL FC-LEEDS UNITED-FRIENDLY-PRE-SEASONAFP

    Wirtz parlamaya devam ediyor

    Mağlubiyete rağmen Florian Wirtz, bu yaz büyük gelişimini kanıtlamayı sürdürerek yeni bir kişisel kazançla ayrıldı. 

    Beklentileri karşılayamadığı ilk sezonunun ardından Arola, takımı onun yetenekleri etrafında kurmayı başardı ve ona hatlar arasında oynama ve oyun kurma özgürlüğü tanıdı; böylece Wirtz, hazırlık döneminde takımın en öne çıkan unsuru haline geldi.

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