Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, takımının iki gollük üstünlüğü heba etmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Kırmızılar, ikinci yarıda Dominic Calvert-Lewin'in kaydettiği ikili sayesinde gerçekleşen muhteşem geri dönüşle Leeds United'a (4-2) mağlup oldu.

Hazırlık maçı, Liverpool'un temel oyuncularının yokluğunda ne kadar zorlandığını gözler önüne serdi. Yıldızları oyundan çıktıktan sonra takım tamamen çöktü. Bu durum, Iraola'yı çöküşü durdurmaktan aciz bir şekilde saha kenarında bıraktı ve yeni sezonun başlamasından önce takımın hâlâ daha fazla derinliğe ve istikrara ihtiyaç duyduğuna dair net bir mesaj verdi.

AS gazetesi analizinde, karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Maçta Liverpool, 7. dakikada Luke Chambers ile erken bir gol buldu. Szoboszlai'nin kullandığı bir duran topta Milos Kerkez topu topuğuyla aşırdı, ardından Chambers kafayla ağlara gönderdi. Bu pozisyon, Iraola'nın duran topları değerlendirmeye verdiği önemi doğruladı.

Ancak ilk yarının yıldızı, hazırlık döneminde üstün performanslar sergilemeyi sürdüren Florian Wirtz oldu.

Wirtz oyunu zekice yönetti; hatlar arasında hareket ederek Jeremie Frimpong ve Rio Ngumoha'nın önünde alanlar açtı. İlk yarının bitimine beş dakika kala, eski Bayer Leverkusen'deki takım arkadaşından gelen bir ortanın ardından ikinci golü kaydetti.

Lukas Nmecha, Leeds adına farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Giorgi Mamardashvili iki müthiş kurtarışla parladı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.