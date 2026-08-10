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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Eraola'nın kaosu Liverpool'a ulaşıyor: Ürkütücü hücum, felaket düzeyinde bir açık!

A. Iraola
Liverpool
M. Bielsa
D. Szoboszlai
F. Wirtz
FEATURES
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
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Liverpool - Como
Como
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İspanya
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Andoni, Bielsa'nın fikirlerini kopyalıyor: Anfield'e «heavy metal» geri mi geliyor?

Andoni Iraola, takım hâlâ yeni sezon hazırlık döneminde olmasına rağmen, Liverpool'a ilk izini bırakmak için uzun süreye ihtiyaç duymadı. Sadece dört hazırlık maçının ardından, yeni projenin hatları belirgin biçimde ortaya çıkmaya başladı: topa daha fazla sahip olma, yüksek baskı, hızlı geçişler ve yoğun bir hücum hareketliliğinin yanı sıra, ilk maçların açığa çıkardığı bazı savunma endişeleri.

Kazanmak futbolda en önemli hedef olmaya devam ediyor, ancak Liverpool taraftarı için zaferin elde ediliş biçimi, sonucun kendisi kadar önemli. Yıllar boyunca Anfield taraftarı; hıza, sürekli baskıya ve aralıksız hücuma dayanan, hayat dolu bir futbola alıştı. Bu felsefe de Jürgen Klopp dönemiyle sıkı sıkıya özdeşleşti.

İşte bu yüzden Iraola'nın fikirleri ilk andan itibaren ilgi çekici görünüyor; özellikle de İspanyol teknik adamın, Liverpool'u yalnızca bir sezon çalıştırdıktan sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyıp ayrılan Arne Slot'un yerine gelmiş olması nedeniyle.

Şimdi kendini dayatan soru şu: Iraola, Liverpool'un hücum atılganlığını bir zaafa dönüştürmeden «heavy metal»i Anfield'a geri getirebilecek mi?

Jürgen Klopp'un kendi futbol felsefesini tanımlamak için kullanmasıyla ünlenen bu terim; yüksek baskıya, üstün hıza, hareketteki yoğunluğa ve sürekli hücuma dayanan bir tarzı yansıtıyor. Tıpkı «heavy metal» müziğinin gürültüsü ve gücünü andıran bir tablo gibi.

  • FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYAFP

    Dalgalı sonuçlar ama iz belli

    Liverpool, Iraola yönetiminde şu ana kadar dört hazırlık maçı oynadı ve Sunderland ile Wrexham karşısında galibiyet elde etmeyi başardı; ancak hem Leeds hem de Monaco önünde iki gollük üstünlüğü elden kaçırarak her iki maçtan da mağlup ayrıldı.

    Bu sonuçlar İspanyol teknik direktörün başlangıcı hakkında ideal bir tablo çizmese de, oyunun kendisi Iraola'nın takıma yerleştirmeye çalıştığı bir dizi fikri ortaya koyuyor; bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

    Liverpool'un bu maçlardaki ortalama topa sahip olma oranı yüzde 60,6 oldu; bu oran, Iraola yönetiminde Bournemouth'un geçen sezon Premier Lig'deki ortalama topa sahip olma oranından yaklaşık yüzde 12,9 daha yüksek.

    İşte İspanyol teknik direktörü bekleyen en büyük zorluklardan biri de burada ortaya çıkıyor; maçlarının çoğunda daha güçlü takım konumunda olan Liverpool, birçok kez kendi savunma bölgelerine çekilmeye ve geride durmaya dayanan rakiplerle karşılaşacak. Bu da ona uzun süreler boyunca yoğun bir topa sahip olma durumuyla baş etmeyi dayatıyor.

    Iraola ise çözümü, hız, yoğunluk ve sürekli hareket üzerine kurulu bilinen kimliğini korurken, topa sahip olma ve oyun kurma konusunda daha sakin bir yöntem geliştirerek bulmaya çalışıyor.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Arkadan oyun kurma: Patlamadan önceki sessizlik

    Liverpool'a geldiği andan itibaren, Iraola'nın topa sahip olma aşamasındaki birçok fikri, daha önce Bournemouth'ta yaşadığı tecrübede sunduklarına benzer görünüyordu.

    Bazı durumlarda Liverpool, oyun kuruluşuna kalecinin kısa paslarıyla başlıyor, ardından top dört oyuncudan oluşan savunma hattına aktarılıyor ve sonra derinlikte konumlanan bir veya iki orta saha oyuncusuna ulaşıyor.

    Hazırlık döneminde Dominik Szoboszlai ve Trey Nyoni, geride konumlanan orta saha ikilisinde tercih edilen çift olarak öne çıktı; geri çekilerek topu alıyor, ardından topu kanatlardaki boşluklarda bulunan oyunculara hızlıca aktarmaya çalışıyorlar.

    Iraola'nın takımları tarih boyunca hızlı ve doğrudan kontra ataklarla ve dikey oyunla ün kazanmış olsa da, Liverpool onun yönetiminde atağın temposunu hızlandırmadan önce topu daha uzun süre elinde tutmaya çalışıyor.

    Buradaki fikir, topa sahip olmak için topa sahip olmak değil; kısa paslarla rakibi baskıya çekmek, ardından arkasında bıraktığı boşluklara vurmak.

    Rakip oyuncular Liverpool'a baskı yapmak için öne atıldıkları anda, takım hızla ileri pasları arıyor ve kendine özgü bir tür kontra atak yaratıyor.

    Rakip ilk andan itibaren yüksek ve yoğun baskıya başladığında ise Liverpool, kısa oyun kuruluşu aşamasını atlamaktan ve Alisson ya da Giorgi Mamardashvili'nin erken gönderdiği uzun toplarla doğrudan oyuna başvurmaktan çekinmiyor.

    Bu yöntemle Liverpool, top çevresinde yeterli sayıda oyuncunun bulunmasını sağlamaya çalışıyor; böylece takım, hava topu mücadelesini ya da ilk ikili mücadeleyi kaybetse bile «ikinci topu» geri kazanabiliyor ve ardından rakibin baskısının arkasında ortaya çıkan boşluklardan yararlanabiliyor.

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    Bielsa'nın mirası Iraola'nın fikirlerinde görülüyor

    Iraola'nın hücum fikirleri, teknik direktörlük köklerinden kopuk görünmüyor; zira İspanyol teknik adam, felsefesinin şekillenmesinde rol oynayan en önemli teknik direktörlerden birinden, Marcelo Bielsa'dan, belirgin biçimde etkilenmiş durumda.

    Arjantinli teknik direktör, Iraola'yı 2011 ve 2013 yılları arasında Athletic Bilbao'da futbolcuyken çalıştırmıştı. İspanyol teknik adam, Bielsa'nın fikirleri üzerinde bıraktığı etkinin büyüklüğünden birden fazla vesileyle söz etti.

    Iraola, 2023 yılında «Sky Sports» kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: «Marcelo'dan öğrendiğim, özellikle topla ilgilenmeye dair pek çok antrenman yöntemini kullanıyorum.»

    Şunları ekledi: «Hücum açısından, takımları büyük bir dinamizm ve hareketlilikle öne çıkar, boş alanlara doğru hamle yapmaya her zaman hazırdır; ayrıca hücum bölgesinde bir tür organize kaosu da kabul eder.»

    İşte özellikle bu ifade, Liverpool'un Iraola yönetiminde göstermeye başladığı görüntünün büyük bir bölümünü özetliyor.

    Bielsa'nın takımları gibi Iraola da futbolcularının sürekli hareketine dayanıyor; öyle ki oyuncular hücum sırasında sabit bölgelere bağlı kalmıyor.

    Liverpool topa sahip olduğunda, oyuncularının uzun süreler boyunca donuk bölgeleri işgal ettiğini nadiren görürüz; zira yeni pas açıları yaratmak ve rakibin savunma düzenini şaşırtmak amacıyla mevkileri sürekli değişir.

    Bielsa ile bağdaştırılan fikirlerden biri de, rakibin savunmasını çözmek için kanatlarda ikili ve üçlü kombinasyonlar kullanmaktı; bu, Iraola'nın Arjantinli teknik direktörün yönetiminde sağ bek mevkisinde oynadığı dönemde bizzat yaşadığı bir fikirdi.

    Bek ve kanat oyuncusu kanatta sürekli iş birliği yapardı, ancak aralarındaki ilişki, birinin ileri bir mevkide, diğerinin ise onun gerisinde kalmasını öngören sabit bir kurala dayanmıyordu.

    Aksine, Bielsa oyuncuları sürekli mevki değiştirmeye teşvik ederdi; kanat oyuncusu, bek için alan açmak amacıyla derinliğe girebilir, bu sırada orta saha oyuncusu üçüncü bir pas seçeneği sunmak için onların yakınına hareket ederdi.

    Başka zamanlarda ise bekin kendisi derinliğe girer, bu da kanat oyuncusunun kanatta ileri bir mevkide kalmasına olanak tanırdı.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Sol kanat, teknik direktörün fikirlerini ortaya koyuyor

    Liverpool, Arne Slot yönetiminde de benzer kalıpları göstermeye başladı bile; özellikle sol kanatta.

    Bekler, Rio Ngumoha ya da Cody Gakpo'nun yakınında sahanın son üçte birlik bölümüne kadar ilerlerken, Slot'un temel olarak «10 numara» oyun kurucu mevkiinde kullandığı Florian Wirtz de zaman zaman aynı tarafa doğru kayıyor.

    Bu hareket Wirtz'e üç farklı seçenek sunuyor; derinlemesine oynayabiliyor, geri bölgelere çekilebiliyor ya da kanada açılabiliyor.

    Hücum üçgenleri içindeki bu sürekli hareketler ve yer değiştirmeler, Liverpool oyuncularını markaja alma görevini rakip için daha da zorlaştırıyor.

    Sabit rollere göre hareket eden oyuncularla karşılaşmak yerine, savunmacı kendini sürekli mevki değiştiren bir grup oyuncunun karşısında buluyor; bu da her hareketle birlikte yeni alanlar yaratıyor.

    Kanatlardaki mücadeleleri ikili ya da üçlü durumlara çevirerek Liverpool, sürekli tekrarlanabilecek hücum çözümlerine ulaşmayı, tehlikeli ve kaleye yakın bölgelerden ortalar göndermeye kadar varan sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Hücum heyecanı felaket riskini de beraberinde getiriyor

    Ancak bu yaklaşımın diğer yüzü, Liverpool'un topu kaybettiğinde tehlikeye açık hale gelebilmesidir. Hücuma katılan oyuncu sayısı arttıkça takım kontra ataklara daha savunmasız duruma geliyor ve bu, ilk hazırlık maçlarında ortaya çıktı.

    Bazı anlarda iki bekin, iki orta saha oyuncusu ve hücum üçlüsüyle birlikte öne çıktığı görüldü; bu da topun arkasında bulunan oyuncu sayısının yalnızca iki stopere ve tek bir ön libero oyuncusuna kadar düşebileceği anlamına geliyor.

    Bu da rakibe, top kapılır kapılmaz boşlukları kullanma fırsatı veriyor. İlginç olan ise, Slot yönetimindeki Liverpool'un geçen sezon hızlı kontra ataklar karşısında bazı belirgin açıklardan da muzdarip olmasıydı.

    Bu nedenle Iraola, takıma maçlarda daha fazla kontrol kazandırmanın gerekliliğinden söz etti; bunu yaparken aynı zamanda hücumuna gücünü veren «organize kaos» durumunu da korumayı hedefliyor.

    Olası çözümlerden biri, zamanla hücum sırasında topun arkasında daha fazla oyuncu tutmak olabilir. Ancak Iraola'nın kariyeri boyunca dayandığı ilkelere ve teknik geçmişine bakıldığında, bu senaryonun pek olası görünmediği söylenebilir.

    Bask kökenli teknik adam, altı ya da yedi oyuncuyu öne çıkmaya teşvik etmeye, hücum sırasında arka hattı güvence altına almak içinse üç ya da dört oyuncuyla yetinmeye alışıktır.

    Ters baskı: dengeyi kurtaracak silah

    Iraola, bu ileri atılımın riskini azaltmak için temel bir fikre dayanıyor: yoğun ters baskı yoluyla kontra atağı başlamadan durdurmak.

    Bu baskının uygulanması, takım topa yakın bölgelere çok sayıda oyuncu yığdığında, özellikle kanatlar kullanıldığında ve topu taşıyan oyuncunun etrafında birkaç oyuncu bulunduğunda daha kolay hale geliyor. Ancak bu fikri 90 dakika boyunca pratiğe dökmek kolay bir görev değil.

    Iraola bunu Monaco karşısındaki mağlubiyetin ardından, takımının «istenen seviyeyi koruyamadığını ve önümüzde yapmamız gereken bir iş olduğunu» belirterek bizzat itiraf etti.

    İspanyol teknik adam, özellikle takımın ikinci yarılarda düşen seviyesinden söz ediyordu; bu, birçok etkene bağlanabilecek bir sorun. Bunlar arasında kadro derinliğinin eksikliği, fiziksel kapasitedeki gerileme ve istediği baskı tarzının tam anlamıyla henüz oturmamış olması yer alıyor.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Szoboszlai: Arne Slot sisteminin vazgeçilmez parçası

    Hazırlık döneminde, Arrabola'nın felsefesinin temel bir parçasını oluşturan yüksek pres eğilimi de kendini gösterdi. Ancak dikkat çeken şey yalnızca pres hattının yükselmesi değil, teknik direktörün oyuncularına verdiği rollerdi ve bu roller, savunmayı nasıl yapmak istediğini de ortaya koyuyordu.

    Geçen sezon hücum hattında, orta sahada ve hatta sağ bek olarak birçok rolde oynayan Dominik Szoboszlai'yi Arraibola temel olarak derin bölgede ikinci bir orta saha oyuncusu şeklinde kullandı. Bu rol büyük bir savunma önemi taşıyor.

    Liverpool sık sık 4-4-2 içindeki bir «elmas» dizilişine benzeyen bir yapıyla pres yapmaya yöneliyor; bu yapıda rakip takıma başlangıçta topu kısa paslarla oynaması için alan bırakılıyor, ardından daha sert pres dalgaları başlatılıyor.

    Liverpool birçok kez topun rotasını derinliğe yönlendirmeye, ardından top istediği bölgelere ulaştığında üzerine çullanmaya çalışıyor.

  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Iraola'nın savunması: Topun arkasındaki sayı artışı

    Iraola'nın Bournemouth'taki tecrübesinden Liverpool'a taşıdığı prensiplerden biri de, rakibin hücumuna karşı geri hattı güvence altına almak için ekstra bir savunmacı bulundurmaya özen göstermesi.

    Rakip üç forvetini ileri bölgelerde tutarsa, Liverpool geride dört savunmacı bulundurmaya meyilli.

    Bu da hücum bölgelerinde bir oyuncunun eksik olması anlamına geliyor; bu durum takımı, yoğun hareketlilik ve akıllı savunma kapamasıyla sayısal eksikliği telafi etmeye zorluyor.

    Oyunculardan biri, başka bir oyuncuya baskı yapmak için doğrudan markajındaki rakibi bıraktığında, geride kalan takım arkadaşlarının durumu hızlıca okuyup markajsız kalan oyuncuyu kapatma sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor.

    İşte burada Szoboszlai'nin önemi özellikle ortaya çıkıyor. Macar orta saha oyuncusu baskı için ileri çıktığında, ön libero ile savunma hattının onun bu hareketine anında karşılık vermesi gerekiyor; aksi takdirde sistemin kalbinde tehlikeli boşluklar ortaya çıkabiliyor.

    Szoboszlai'nin kendisi de İspanyol teknik direktörün yönetiminde çalışma tarzında belirgin bir değişiklik hissettiği anlaşılıyor. Macaristan Milli Takımı'nın kaptanı yeni teknik direktörü hakkında şunları söyledi: «Harika bir teknik direktör; ihtiyaç duyduğumuz yoğunluk ve keskinlik seviyesi artık mevcut, daha önce eksik olan şeyi geri kazandık.»

    Szoboszlai'nin sahip olduğu üst düzey fiziksel kapasite, gereken alanları kapatmasına yardımcı oluyor; bu da Liverpool'un baskısını çoğu zaman sayısal olarak eşit bir mücadele gibi gösteriyor.

    Ayrıca öne çıkıp baskı yapmak için doğru anı okuma yeteneği, takımın Iraola'nın savunma fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde uygulamaya başlamasına yardımcı oldu.

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    4 test yeterli değil, ama göstergeler açık

    Liverpool'un sezon başlamadan önce oynadığı dört maç, Iraola'nın projesi hakkında nihai bir yargıya varmak için son derece küçük bir örneklem olmaya devam ediyor. Ancak aynı zamanda bu maçlar, İspanyol teknik adamın belirgin izlerini ortaya koymak için yeterli oldu.

    Zira hazırlık maçlarında görülen birçok talimat, İspanyol teknik adamın Bournemouth'daki önceki tecrübesinde tarzını öne çıkaran ilkelerle örtüşüyor; ister oyun kuruluşunda, ister geçişlerde, ister sürekli hareketlilikte, ister yüksek pres uygulamasında, isterse de topu kaybeder kaybetmez geri kazanmaya çalışmasında olsun.

    Bu fikirler, aktif ve tehlikeli bir takım oluşturma yeteneğini kanıtladı; ancak asıl zorluk, bunların tam bir sezon boyunca nasıl uygulanacağı ve kendilerini nelerin beklediğini önceden bilecek rakiplere karşı nasıl hayata geçirileceği noktasında olacak.

    Iraola'nın çözmeye çalıştığı denklem kolay değil: Takımlarına güç veren «düzenli kaosu», hızı ve yoğunluğu korurken, aynı zamanda Liverpool'a gereken ölçüde hakimiyeti ve savunma istikrarını nasıl kazandıracak?

    Şimdiye kadar Iraola, kimliğinden vazgeçmemeyi açıkça tercih etmiş görünüyor. Liverpool topa daha fazla sahip olmak istiyor, ancak yavaş bir takım olmak istemiyor. Arkadan oyun kurmak istiyor, ancak durum gerektirdiğinde bu aşamayı atlayıp uzun toplara başvurmaya da hazır.

    Maça hakim olmak istiyor, ancak aynı zamanda rakibi prese çekip ardından bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi amaçlıyor. Çok sayıda oyuncuyla hücum etmek istiyor, ancak rakibin arkalarındaki boşlukları kullanmasını engellemek için ters prese güveniyor.

    Bu fikirler, Iraola yönetimindeki Liverpool'u izlemesi heyecan verici bir takım haline getiriyor; fakat aynı zamanda onu gerçek bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Zira başarı, yalnızca İspanyol teknik adamın kendi tarzını dayatabilme yeteneğine değil, aynı zamanda cesaret ile disiplin, hakimiyet ile kaos, yüksek pres ile fiziksel enerjinin korunması arasında denge kurabilme yeteneğine de bağlı olacak.

    Sezonun başlamasıyla birlikte en önemli soru, Iraola'nın bu fikirleri hazırlık döneminde beliren birtakım izlerden ibaret olmaktan çıkarıp, resmi maçların baskısı karşısında ayakta durabilecek eksiksiz bir sisteme dönüştürüp dönüştüremeyeceği olacak.

    Eğer bunu başarabilirse, Liverpool kendisini «Anfield»e, taraftarların Klopp döneminde sevdiği coşkulu futbolun birçok izini geri getiren, ancak Iraola'nın kendine has damgasını taşıyan yeni bir dokunuşla harmanlanmış bir versiyonla karşı karşıya bulabilir. Ama dengeyi kurmayı başaramazsa, takıma hücum gücünü veren «düzenli kaos», bedelini savunmada ödeyeceği gerçek bir kaosa dönüşebilir.

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